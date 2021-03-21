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Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому 21 березня відбулась церемонія прощання із молодшим сержантом Віктором Пасєкою, який загинув 18 березня в районі Південного.

Про це йдеться в матеріалі видання АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Проводжали в останню путь, крім рідних і близьких загиблого захисника, його бойові побратими, представники оперативного командування "Захід", керівництво Хмельницького гарнізону, місцевих органів самоврядування, представники патріотичних громадських організацій, волонтери, духовенство і містяни", - наголошується в повідомленні.

Поховали загиблого військовослужбовця на Алеї Слави міського кладовища в мікрорайоні Ракове.

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Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому 01
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому 02
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому 03
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому 04

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Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому 05
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому 06
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому 07

Нагадаємо, Віктор Степанович Пасєка народився 8 червня 1965 року в селі Мончинці Красилівського району, жив у Хмельницькому. Служив молодшим сержантом, командиром бойової машини - командиром відділення 2-ї роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 18 березня близько опівдня в районі смт Південне Донецької області унаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав  під час обстрілу позицій ЗСУ з боку окупованої Горлівки.

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Автор: 

похорон (1289) Хмельницький (409) Донбас (22356) втрати (4413) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+27
Найщиріші співчуття родині пана Віктора, всім його близьким та друзям. Вічна пам'ять та вічна Слава!
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 286
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21.03.2021 19:56
+19
Вічна Слава Героям!
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21.03.2021 19:56
+17
А зелень больше беспокоит не гибель патриотов, а то что им на заборе правду написали.
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21.03.2021 19:39
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А зелень больше беспокоит не гибель патриотов, а то что им на заборе правду написали.
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21.03.2021 19:39 Відповісти
Беспокоит то что смерти Наших воинов для Зечучел стало обыденность.. да и не только для них - народец тоже стал меньше обращать внимание - убили та и убили.. Это политика власти замалчивать и с нивелировать эту тему войны до максимума - на сколько у них получится..
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21.03.2021 19:57 Відповісти
Найщиріші співчуття родині пана Віктора, всім його близьким та друзям. Вічна пам'ять та вічна Слава!
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 286
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21.03.2021 19:56 Відповісти
Вічна Слава Героям!
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21.03.2021 19:56 Відповісти
..че т многовато пацанов полегло мишенями за последние пару дней....пора ответку готовить винторогим муфлонам достойную, не по феньшую как то все это, пацанов за просто так ложить...неправильно это..
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21.03.2021 19:56 Відповісти
Пробач,що ми ,хто живі - цю війну досі не завершили ПЕРЕМОГОЮ !
А не ПЕРЕМИРРЯМ !
Світла Пам"ять ...
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21.03.2021 20:04 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 7789
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21.03.2021 20:15 Відповісти
Украінці сумують за Своїми Героями 😪😪😪

Смерть клятим москалям 😡
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21.03.2021 20:24 Відповісти
Боже, прийми його безсмертну Душу...
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 6232

..
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21.03.2021 20:35 Відповісти
Герої не вмирають
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21.03.2021 21:40 Відповісти
А зачем Украине ДАУНетское тупое быдло типа ЧЕРНОРОТОЙ Бондаренко спрашивает блогер и художник Сергей Поярков:? и отвечает...такое дерЬмо рожают тока на ДАУНбассе...
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21.03.2021 21:53 Відповісти
его убийца ботоксный и бурят в тайге в горбатую гору играли
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21.03.2021 23:18 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі! Спочивай з миром, синку...
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 7351
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22.03.2021 09:08 Відповісти
 
 