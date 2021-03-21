Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому 21 березня відбулась церемонія прощання із молодшим сержантом Віктором Пасєкою, який загинув 18 березня в районі Південного.

Про це йдеться в матеріалі видання АрміяInform, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Проводжали в останню путь, крім рідних і близьких загиблого захисника, його бойові побратими, представники оперативного командування "Захід", керівництво Хмельницького гарнізону, місцевих органів самоврядування, представники патріотичних громадських організацій, волонтери, духовенство і містяни", - наголошується в повідомленні.

Поховали загиблого військовослужбовця на Алеї Слави міського кладовища в мікрорайоні Ракове.

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Нагадаємо, Віктор Степанович Пасєка народився 8 червня 1965 року в селі Мончинці Красилівського району, жив у Хмельницькому. Служив молодшим сержантом, командиром бойової машини - командиром відділення 2-ї роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 18 березня близько опівдня в районі смт Південне Донецької області унаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ з боку окупованої Горлівки.

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