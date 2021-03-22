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Новини Фото Революція в Білорусі
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Акції проти режиму Лукашенка відбулися в містах Білорусі і світу. ФОТОрепортаж

У містах Білорусі і світу 21 березня відбулися акції на підтримку білоруської опозиції і проти Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.

Так, акції відбулися в столиці Білорусі Мінську: в районі Сухарева - жіночий марш, в мікрорайоні Серебрянка демонстранти пройшли з димовими шашками, скандуючи "Лукашенко в автозаку". Невеликі акції також були в інших містах столичного регіону.

Акції проти режиму Лукашенка відбулися в містах Білорусі і світу 01
Акції проти режиму Лукашенка відбулися в містах Білорусі і світу 02

Крім того, прихильники білоруської опозиції також провели перформанс в Південній Кореї і акцію солідарності у Варшаві, Гданську і Вроцлаві.

Також читайте: Обмеження влади президента і біло-червоно-білий прапор: штаб Тіхановської представив проєкт Конституції

Акції проти режиму Лукашенка відбулися в містах Білорусі і світу 03
Акції проти режиму Лукашенка відбулися в містах Білорусі і світу 04
Акції проти режиму Лукашенка відбулися в містах Білорусі і світу 05

У Вільнюсі лідер опозиції Світлана Тіхановська взяла участь в акції з вимогою звільнити її чоловіка Сергія Тіхановського та інших політичних в'язнів.

Акції солідарності також відбулися в Києві та Львові

Автор: 

Білорусь (7938) протест (2398)


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Топ коментарі
+7
БИОРУСЬ

Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 3105
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22.03.2021 06:05
+6


Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 9516
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22.03.2021 06:06
+5
Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 1509
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22.03.2021 06:25
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Правила форума Рада форумчан
Лукашаку - на гілляку!
Путіняку - на гілляку!
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22.03.2021 01:56 Відповісти
Вранье..У нас не было акций против батьки..
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22.03.2021 02:43 Відповісти
Де, в Грозном? Чи Махачкалі?
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22.03.2021 05:45 Відповісти
Смелые люди. Ща мусорня их заметет.
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22.03.2021 04:47 Відповісти
Таракану насрать, он боится только дихлофос или чтобы его не приплюснули.
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22.03.2021 05:40 Відповісти
БИОРУСЬ

Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 3105
показати весь коментар
22.03.2021 06:05 Відповісти


Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 9516
показати весь коментар
22.03.2021 06:06 Відповісти
Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 5102
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22.03.2021 06:24 Відповісти
Биоруссия
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22.03.2021 06:24 Відповісти
Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 1509
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22.03.2021 06:25 Відповісти
Выйти в лес и прикрыть лица это конечно мощный протест.
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22.03.2021 06:39 Відповісти
а ещё лучше закопаться в том же лесу!)
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22.03.2021 07:39 Відповісти
І як, Лукашенко злякався?
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22.03.2021 07:12 Відповісти
Мощно. Усатый в ужасе берёт билеты на Ростов.
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22.03.2021 07:27 Відповісти
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22.03.2021 07:51 Відповісти
зявилися перші квіти і нате вам - відроджуються білоруські протести, тепер ця кловунада затянеться до наступної зими, щоби потім знову чекати на перші весняні квіти.
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22.03.2021 08:33 Відповісти
То фотомонтаж. Не спиться тіхановській.
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22.03.2021 10:19 Відповісти
Уже даже не смешно. Это коверкание самого понятия протест.
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22.03.2021 08:48 Відповісти
А что значит осталось 4 дня, Лукашенко уже уходит?
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22.03.2021 09:04 Відповісти
Мы каждый год готовимся весной свергать.
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22.03.2021 09:13 Відповісти
То знято, коли ще сніг лежав. Жаль дивитися на потуги опозиції.
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22.03.2021 10:21 Відповісти
Помню як білоруси розповідали, що вони не такі як українці, що не будуть створювати майдан, що вони мирними маршами переможуть лукашенко... Ітог, як і попереджали, все заглохло. Ось і все.
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22.03.2021 10:55 Відповісти
мертвому - припарки....
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22.03.2021 12:20 Відповісти
 
 