Акції проти режиму Лукашенка відбулися в містах Білорусі і світу. ФОТОрепортаж

У містах Білорусі і світу 21 березня відбулися акції на підтримку білоруської опозиції і проти Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.

Так, акції відбулися в столиці Білорусі Мінську: в районі Сухарева - жіночий марш, в мікрорайоні Серебрянка демонстранти пройшли з димовими шашками, скандуючи "Лукашенко в автозаку". Невеликі акції також були в інших містах столичного регіону.





Крім того, прихильники білоруської опозиції також провели перформанс в Південній Кореї і акцію солідарності у Варшаві, Гданську і Вроцлаві.

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У Вільнюсі лідер опозиції Світлана Тіхановська взяла участь в акції з вимогою звільнити її чоловіка Сергія Тіхановського та інших політичних в'язнів.

Акції солідарності також відбулися в Києві та Львові