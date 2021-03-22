Український стрілець-паралімпієць Дорошенко переміг на Кубку світу і встановив рекорд Європи. ФОТОрепортаж

У місті Аль-Айн в Об'єднаних Арабських Еміратах відбувається Кубок світу з кульової стрільби серед спортсменів-паралімпійців.

Українець Андрій Дорошенко, який виступає в класі SH1, у вправі "стрільба з пневматичної гвинтівки на десять метрів стоячи" завоював золоту нагороду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національного комітету спорту інвалідів України.

Другим у цій вправі став ще один представник "синьо-жовтих" - Юрій Стоєв.

Результат паралімпійця Дорошенка - 625,0 очок в кваліфікації - став новим рекордом Європи. Українець перевершив свій же континентальний рекорд на 0,6 очок, який встановив п'ять років тому на Кубку світу в Таїланді.

Всього українська збірна завоювала на змаганнях в ОАЕ вісім нагород, з них чотири золоті, три срібні і одну бронзову. Турнір триватиме до 24 березня.

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