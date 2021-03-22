УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9185 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 822 6

Український стрілець-паралімпієць Дорошенко переміг на Кубку світу і встановив рекорд Європи. ФОТОрепортаж

У місті Аль-Айн в Об'єднаних Арабських Еміратах відбувається Кубок світу з кульової стрільби серед спортсменів-паралімпійців.

Українець Андрій Дорошенко, який виступає в класі SH1, у вправі "стрільба з пневматичної гвинтівки на десять метрів стоячи" завоював золоту нагороду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національного комітету спорту інвалідів України.

Другим у цій вправі став ще один представник "синьо-жовтих" - Юрій Стоєв.

Результат паралімпійця Дорошенка - 625,0 очок в кваліфікації - став новим рекордом Європи. Українець перевершив свій же континентальний рекорд на 0,6 очок, який встановив п'ять років тому на Кубку світу в Таїланді.

Всього українська збірна завоювала на змаганнях в ОАЕ вісім нагород, з них чотири золоті, три срібні і одну бронзову. Турнір триватиме до 24 березня.

Також дивіться: Український боксер Берінчик захистив титул WBO International. ВIДЕО

Український стрілець-паралімпієць Дорошенко переміг на Кубку світу і встановив рекорд Європи 01
Фото: fb.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Український стрілець-паралімпієць Дорошенко переміг на Кубку світу і встановив рекорд Європи 02
Фото: fb.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Український стрілець-паралімпієць Дорошенко переміг на Кубку світу і встановив рекорд Європи 03
Фото: fb.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Український стрілець-паралімпієць Дорошенко переміг на Кубку світу і встановив рекорд Європи 04
Фото: fb.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Автор: 

люди з інвалідністю (261) перемога (488) змагання (233)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
👍
показати весь коментар
22.03.2021 04:42 Відповісти
Украинский стрелок-паралимпиец Дорошенко победил на Кубке мира и установил рекорд Европы - Цензор.НЕТ 172
показати весь коментар
22.03.2021 08:13 Відповісти
Украинский стрелок-паралимпиец Дорошенко победил на Кубке мира и установил рекорд Европы - Цензор.НЕТ 8362
показати весь коментар
22.03.2021 06:23 Відповісти
Наші вітання !!!
Український стрілець-паралімпієць Дорошенко переміг на Кубку світу і встановив рекорд Європи - Цензор.НЕТ 8651
показати весь коментар
22.03.2021 10:13 Відповісти
молодцы !!!!!!!!!! хорошо бы иметь таких снайперов на передовой
показати весь коментар
22.03.2021 11:18 Відповісти
 
 