Двоє людей загинули, ще троє, серед них підліток, постраждали в ДТП в Торецьку, - ДСНС. ФОТО

Унаслідок ДТП в неділю вдень у Торецьку (Донецька обл.) загинули двоє людей, ще троє постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"21 березня о 16:35 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за адресою: Бахмутський район, м. Торецьк, перехрестя вул. Центральна і вул. Маяковського.

Прибувши, встановили, що в результаті зіткнення двох легкових автомобілів Audi А4 і Mitsubishi Lancer двоє людей загинули (водій автомобіля Audi 1981 р.н. і водій автомобіля Mitsubishi 2002 р.н.). Бійці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіла двох загиблих і передали співробітникам Національної поліції, - сказано в повідомленні.

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Крім того, постраждали три людини (2001 р.н., 2002 р.н., 2005 р.н.), яких було госпіталізовано в Центральну міську лікарню м. Торецька до прибуття рятувальників.

Обставини події встановлюються відповідними фахівцями.



Фото: сайт ДСНС