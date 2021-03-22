Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, 1 людина загинула, 5 - госпіталізовано, - МЗС. ФОТО

Минулої ночі поблизу Кашице в Польщі перекинувся автобус з 10 громадянами України. 1 людина загинула, 5 були госпіталізовані.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Ніколенка, генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, а також надає постраждалим консульську допомогу.

Польське видання tvn24.pl оприлюднило фото з місця події. Зауважується, що аварія сталася практично на тому ж місці, де на початку березня також потрапив у ДТП автобус з українцями.

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"В автобусі їхали 10 осіб, в тому числі двоє водіїв. Всі вони є громадянами України. Одна людина загинула на місці, ще чотири потрапили в госпіталі", - цитує видання представника пожежної служби Підкарпатського воєводства Марціна Бетлея.

За даними польських ЗМІ, в управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей зазначили, що автобус наїхав на відбійник у кінці з'їзду в пункт обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся в придорожній яр.