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Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, 1 людина загинула, 5 - госпіталізовано, - МЗС. ФОТО

Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, 1 людина загинула, 5 - госпіталізовано, - МЗС. ФОТО

Минулої ночі поблизу Кашице в Польщі перекинувся автобус з 10 громадянами України. 1 людина загинула, 5 були госпіталізовані.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Ніколенка, генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, а також надає постраждалим консульську допомогу.

Польське видання tvn24.pl оприлюднило фото з місця події. Зауважується, що аварія сталася практично на тому ж місці, де на початку березня також потрапив у ДТП автобус з українцями.

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Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, 1 людина загинула, 5 - госпіталізовано, - МЗС 01
Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, 1 людина загинула, 5 - госпіталізовано, - МЗС 02
Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, 1 людина загинула, 5 - госпіталізовано, - МЗС 03

"В автобусі їхали 10 осіб, в тому числі двоє водіїв. Всі вони є громадянами України. Одна людина загинула на місці, ще чотири потрапили в госпіталі", - цитує видання представника пожежної служби Підкарпатського воєводства Марціна Бетлея.

За даними польських ЗМІ, в управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей зазначили, що автобус наїхав на відбійник у кінці з'їзду в пункт обслуговування пасажирів "Кашице" і перекинувся в придорожній яр.

Автор: 

ДТП (4472) МЗС (4139) Польща (8529) автобус (346) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+5
Это на фото микроавтобус?
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22.03.2021 08:51
+4
4 дня назад проезжал там... Вообще непонятно к чему там эта дыра в рельефе, там треугольник50 метров сторона, и овраг глубиной 3 м... Если б этой дыры небыло, автобус бы протаранил отбойник и все остались бы живы
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22.03.2021 08:57
+3
Так это же то же самое место где перевернулся предидущий автобус....
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22.03.2021 08:52
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Чого вони пхнуться в ту Польщу?
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22.03.2021 08:44 Відповісти
Наверное не от хорошей жизни...
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22.03.2021 08:54 Відповісти
Епоха бідності минула ж, нє?
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22.03.2021 09:13 Відповісти
Та уже с 14 года как бы... Но только все как то не до конца...
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22.03.2021 09:37 Відповісти
прямо какой то трешь ... опять Украина опять наш автобус опять та же дорога и тот же поворот и опять перевернулся думаю скоро просто Европа запретит нашим авось пронесет ездить к ним в Европу... пора понять одно надо в Украине строить и развивать европейскую железнодорожную колею и систему чтобы к нам в Украину пошли компании железнодорожные частные государственные Франции Дании Германии Словакии Чехии Польши Нидерландов и так далее лоукостеры.. в Амстердаме сел и в Киеве вышел из поезда или Мюнхене сел и вышел в харькове из поезда и так далее..
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22.03.2021 10:33 Відповісти
Это на фото микроавтобус?
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22.03.2021 08:51 Відповісти
а где сказано про "микроавтобус"?
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22.03.2021 09:21 Відповісти
В заголовке, уже исправили
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22.03.2021 09:24 Відповісти
понятно
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22.03.2021 09:24 Відповісти
Так это же то же самое место где перевернулся предидущий автобус....
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22.03.2021 08:52 Відповісти
Да-да, так и пишут на ленте УКРНЕТа- почти то самое Место. Бывает же... Кошмар.
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22.03.2021 08:57 Відповісти
снаряд в одну лунку дважды падает и это факт...
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22.03.2021 08:58 Відповісти
Не почти, а то же... Я ьам ехал 4 дня назад... Тож хотел заехать перед таможней в туалет сходить... Последний паркинг перед переходом
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22.03.2021 08:59 Відповісти
у тебя, значит, тоже "жизнь не очень", раз в Польшу поехал?
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22.03.2021 10:03 Відповісти
Да... 2 к евро поехал зарабатывать... В украине столько не платят
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23.03.2021 20:19 Відповісти
Это за что же платят в Польше такие деньжищи?
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23.03.2021 21:15 Відповісти
За профессионаизм... За умение впихнуть невпихнуемое... За знание пяти языков... Понятное дело, что заробитчане на теплицаз столько не имеют
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24.03.2021 22:46 Відповісти
4 дня назад проезжал там... Вообще непонятно к чему там эта дыра в рельефе, там треугольник50 метров сторона, и овраг глубиной 3 м... Если б этой дыры небыло, автобус бы протаранил отбойник и все остались бы живы
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22.03.2021 08:57 Відповісти
це не мікро, а повноцінний автобус
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22.03.2021 09:13 Відповісти
Такое впечатление, что в Польше украинцев уже больше чем в Украине... под керовництвом "солнцеликого" Украина скоро вообще опустеет..
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22.03.2021 09:33 Відповісти
Только старт массовому оттоку дал предыдущий солнцеликий сивочолый!
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22.03.2021 13:02 Відповісти
ЗНОВУ "відзначились" . ДОПОКИ ЦЕ БУДЕ . БІДА ТА СОРОМ .
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22.03.2021 10:51 Відповісти
Часто встречающаесе выражение в последнее время, автобус с украинцами )
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22.03.2021 11:04 Відповісти
Дивакі наші українськи туристи. Невже на літаку не безпечніше їхати дивитися європейскі пам'ятки та краєвиди. Вони ще не знають скільки там коштує філіжанка кави, а вже на сірниках економлять.
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22.03.2021 12:23 Відповісти
заробітчани не є туристами.
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22.03.2021 12:26 Відповісти
Водителе понабирают непрофесионалов оттого и такое
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24.03.2021 22:58 Відповісти
 
 