УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10369 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
52 159 128

Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через погано закріплену кришку люка на дорозі у Львові загинув 11-річний хлопчик.

Про це в Facebook повідомляє головне управління ДСНС Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.

21 березня службовий автомобіль оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Внаслідок наїзду на аварійний люк, який був на проїжджій частині, виникла трагедія. Кришка люка вилетіла з-під авто і поцілила в зустрічний автомобіль. Внаслідок трагедії загинув одинадцятирічний хлопчик, що перебував в салоні автомобіля.

"Колектив Головного управління ДСНС України у Львівській області шокований трагічним випадком та висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопчика", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, 1 людина загинула, 5 - госпіталізовано, - МЗС. ФОТО

Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС 01

Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС 02
Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС 03
Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС 04
Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС 05
Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС 06
Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС 07
Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС 08
Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС 09

Автор: 

діти (5093) ДТП (4472) Львів (3076) смерть (6757) ДСНС (5122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+59
В Штатах дорожную службу засудили бы, у нас промолчат.....
А ребенка никто родителям не вернёт, какое горе...
показати весь коментар
22.03.2021 09:45
+34
Да, там порядок не потому, что они очень любят ямы заделывать, а потому, что в случае проблем - суд, увольнение, банкротство, тюрьма.
Начальник местного автодора должен сесть за убийство.
показати весь коментар
22.03.2021 09:51
+23
Беда...
показати весь коментар
22.03.2021 09:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Там скорее всего и стоял пластик, т.к. чугун не взлетит на такую высоту из под колес такой машины
показати весь коментар
22.03.2021 12:45 Відповісти
Там на фотке видно чугунное кольцо... А про взлетел. Ну в ютубе есть подборочки как клюки взлетают.
показати весь коментар
22.03.2021 13:00 Відповісти
Пластиковую крышку как раз и устанавливают в штатное старое чугунное кольцо
показати весь коментар
22.03.2021 13:06 Відповісти
Первый раз о таком слышу... Там комплект обод и крышка. За счёт того что она лёгкая, там даже специальные крепления под ключ есть что бы как раз люк нельзя было так легко открыть... Если тут такое имело место то это грубое нарушение правил безопасности и нормативных документов(где у нас ещё живёт совок).
показати весь коментар
22.03.2021 13:14 Відповісти
У нас во дворе чугунную скоммуниздили, так на её место положили пластик - один в один. А вот насчёт грубого нарушения, что не закрыта на замок, полностью согласен!
показати весь коментар
22.03.2021 16:45 Відповісти
Засудити треба міське управляння що за люки відповідає.. Дитину вже не повернеш.
показати весь коментар
22.03.2021 12:22 Відповісти
Як він міг вилетіти? Він же ж важить кілограмів 50
показати весь коментар
22.03.2021 12:34 Відповісти
ага, воно само
водятел не виноувен
показати весь коментар
22.03.2021 12:36 Відповісти
ох и водятел...
дитину вбив
машину вбив
службу запоров
а було просто об'їхати люк
показати весь коментар
22.03.2021 12:45 Відповісти
права сначала получи, поезди годок, а потом будешь пытаться умничать
показати весь коментар
23.03.2021 06:48 Відповісти
да... понабирают прокладок между рулем и сиденьем
показати весь коментар
23.03.2021 07:16 Відповісти
прокладка у тебя в голове походу.
Во первых, водители не обязаны объезжать люки на дорогах - они не являются препятствием и не обозначены как таковые.
Во вторых, я бы посмотрел как ты на большой скорости уворачиваешься от люка с ближним светом фар.
Сразу ведь видно - у тебя машины никогда не было и правила ПДД не знаешь.
показати весь коментар
23.03.2021 12:47 Відповісти
если бы этот злосчастный люк объехал, то и ничего бы не было, а так...
сразу видно, что все люки на дороге твои
показати весь коментар
23.03.2021 13:02 Відповісти
RE: "Во первых, водители не обязаны объезжать люки на дорогах - они не являются препятствием и не обозначены как таковые.
Во вторых, я бы посмотрел как ты на большой скорости уворачиваешься от люка с ближним светом фар.
Сразу ведь видно - у тебя машины никогда не было и правила ПДД не знаешь."
показати весь коментар
23.03.2021 13:21 Відповісти
интуиция отсутствует совсем
показати весь коментар
23.03.2021 14:24 Відповісти
при чем тут интуиция? Может тебе школоло словарик почитать?
показати весь коментар
23.03.2021 14:30 Відповісти
люк вылетел из-под легковухи....однозначно виноват водитель МЧС который превысил скорость...дорожная служба выражает огромное соболезнование в виде жопы 1Х1м
показати весь коментар
22.03.2021 13:11 Відповісти
Точно превысил скорость? Или это твои фантазии?
А еще советую ознакомится с 3 пунктом ПДД. Когда купишь свою первую машину и сдашь на права - пригодится.
показати весь коментар
23.03.2021 12:57 Відповісти
А как с чуством юмора? немец тупой оли кацап -исполнитель?
показати весь коментар
23.03.2021 14:09 Відповісти
Да ты мастер юмора - надо в Кривом зеркале выступать, срочно
Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5035
показати весь коментар
23.03.2021 14:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/35164

21 марта служебный автомобиль оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. Источник: https://censor.net/ru/p3254729

А вот відповідальні за стан цієї дороги повинні нести кримінальну відповідальність !
І чи на фото не видно , що стан дороги у цілому пристойний , а навколо люка - велика вибоїна ...
показати весь коментар
22.03.2021 13:50 Відповісти
Ну а я о чем...крайним назначат водителя хотя виновата дорожная служба...единственно что авто мчс так может ведомство будет защищать своего...
показати весь коментар
22.03.2021 19:34 Відповісти
На пожар успели? А уже по пути погиб ребятенок который жизни не видел ещё.Виновата обслуживающая дорогу организация 100% но на дорогу смотреть тоже нужно, мог также погибнуть весь расчет находящийся в автомобиле и если не люк а даже булыжник попавший под колесо на проезжей части превращается в снаряд.
показати весь коментар
22.03.2021 14:25 Відповісти
Почитал комментарии... Кто во что гаразд.
1. Не исеет значение имел право ребенок сидеть спереди или нет. Может он баскетболист и 150 роста. Сильно бы изменилось, если бы там сидел взрослый человек? От этого он бы выжил? Нет.
2. При чем тут автомобиль спасательной службы? Любой паркетник/внедорожник (любой тяжелый автомобиль), наехв таким же способом мог запустить люк так же.
3. Виноваты те, кто ответственный за этот участок дороги. Те, кто не отремонтировал вовремя. Это неисполнение обязанностей, которое привело к смерти.
Аварийный люк должен был быть или отремонтирован, или обозначен так, чтоб избежать наезда на него.
Есть статья 140 КУоАП, которая регламентирует ответстветнность. Но нам не предусмотрено если привело к гибели:
"тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб."
Так что, максимум заплатит штраф, и все
показати весь коментар
22.03.2021 14:37 Відповісти
Очень грамотный комплексный анализ: респект ув. Дмитрию Венгерешу.

Увы, очень часто причиной трагической гибели детей становится обычная свинская неряшливость и безответственность косоруких взрослых.
показати весь коментар
23.03.2021 04:11 Відповісти
ну тут понятно что нужно папу сажать и ответсвенного за люк
показати весь коментар
23.03.2021 06:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 