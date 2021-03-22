Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через погано закріплену кришку люка на дорозі у Львові загинув 11-річний хлопчик.

Про це в Facebook повідомляє головне управління ДСНС Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.

21 березня службовий автомобіль оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Внаслідок наїзду на аварійний люк, який був на проїжджій частині, виникла трагедія. Кришка люка вилетіла з-під авто і поцілила в зустрічний автомобіль. Внаслідок трагедії загинув одинадцятирічний хлопчик, що перебував в салоні автомобіля.

"Колектив Головного управління ДСНС України у Львівській області шокований трагічним випадком та висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопчика", - йдеться в повідомленні.

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