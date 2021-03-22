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У коронавірусних лікарнях Миколаєва закінчуються місця, пацієнтів розміщують у коридорах, - місцеві ЗМІ. ФОТО
У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус у відведених під лікування пацієнтів із COVID-19 лікарнях Миколаєва не залишилося вільних палат. Ліжка для хворих доводиться розміщувати в коридорах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання НикВести.
Редакція отримала фото з коридору "ковідного" відділення 3-ї міської лікарні Миколаєва (Дубки).
В інших ковідних госпіталях, 1-й і 5-й лікарнях, за інформацією НикВести, ситуація ще гірша.
За даними державної інформаційно-аналітичної системи MEDdata, станом на ранок 21 березня Миколаївська міська лікарня №3 заповнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Обласна інфекційна лікарня заповнена на 100%.
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
показати весь коментар22.03.2021 10:13
+7 U.L. Carst
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+6 Олександр Дніпро
показати весь коментар22.03.2021 10:27
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На пандемію начхати. На людей начхати.
Взагалі вже.. Чи по коментарю не видно що не за зелю ?
Отупіли вже ?
але влада банально боїться за свій рейтинг та ще й дурить з вакцинами - хай краще люди вмирають.
Хотя степашка самоустранился - "во всем виноваты местные власти". Степашка всего лишь бюджет попилил, тестирование провалил, вакцину не закупил, не сделал вообще ни-че-го. Помимо уголовных преступлений. А виноваты, естественно, местные власти.
Шансів підхватити ковід на вуліці, транспорту та магазінах набагато нижче. Для того, щоб ковід міцно закрепився у організмі, необхідно як мінімум 15 мінут.
А вообще, какой ковид? Президент личным примером показал , что ковида нет, катался на лыжах , поехал загорать в дубай.