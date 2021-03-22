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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У коронавірусних лікарнях Миколаєва закінчуються місця, пацієнтів розміщують у коридорах, - місцеві ЗМІ. ФОТО

У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус у відведених під лікування пацієнтів із COVID-19 лікарнях Миколаєва не залишилося вільних палат. Ліжка для хворих доводиться розміщувати в коридорах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання НикВести.

Редакція отримала фото з коридору "ковідного" відділення 3-ї міської лікарні Миколаєва (Дубки).

У коронавірусних лікарнях Миколаєва закінчуються місця, пацієнтів розміщують у коридорах, - місцеві ЗМІ 01

В інших ковідних госпіталях, 1-й і 5-й лікарнях, за інформацією НикВести, ситуація ще гірша.

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За даними державної інформаційно-аналітичної системи MEDdata, станом на ранок 21 березня Миколаївська міська лікарня №3 заповнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Обласна інфекційна лікарня заповнена на 100%.

лікарня (1362) карантин (18172) Миколаїв (1809) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
А зелена почвара збирає парламент, бо йому двері обмалювали.
На пандемію начхати. На людей начхати.
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22.03.2021 10:13
+7
Где-то я это слышал уже: "какая разница"... Ну, так жрите теперь. Смачного, блд.
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22.03.2021 10:36
+6
У коронавірусних лікарнях Миколаєва закінчуються місця, пацієнтів розміщують у коридорах, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 1027
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22.03.2021 10:27
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А зелена почвара збирає парламент, бо йому двері обмалювали.
На пандемію начхати. На людей начхати.
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22.03.2021 10:13 Відповісти
За кого вы, уважаемая, голосовали?
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22.03.2021 10:15 Відповісти
Яка різниця...в підсумку все одно зеля.
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22.03.2021 10:21 Відповісти
Где-то я это слышал уже: "какая разница"... Ну, так жрите теперь. Смачного, блд.
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22.03.2021 10:36 Відповісти
схоже, що у вас погано працює думалка.
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22.03.2021 10:38 Відповісти
Нет, думать нужно на участках голосавания - перед тем, как крестик ставите.
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22.03.2021 12:30 Відповісти
То і видно чим більшість думає..
Взагалі вже.. Чи по коментарю не видно що не за зелю ?
Отупіли вже ?
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22.03.2021 12:34 Відповісти
Большинство - вообще не думает, а живет и движется эмоциями - этот мне нравится, а этот - нет. Даже не смотря на текст обещаний, его поступки, его имущественное положение (чем больше нажрался, тем больше долгов, тем больше еще нужно оторвать) - самое главное, его образовательный уровень, который свидетельствует о трудолюбии и умственных способностях.
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22.03.2021 13:29 Відповісти
Когда власть говорит , что нужно закрыть , вы все кричите что ваши права нарушаются , плюс местная власть говорит , что не будем закрывать , что бы понравится своим избирателям . Но когда становится жопа , то конечно власть виновата !В этом и проблема украинского народа , сначала не слушают , мы сами лучше знаем , а потом в этом кто то виноват , но не они ! Сколько ублюдков лазит без масок ? Сколько придурков неверующих ? А потом кто то виноват ?
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22.03.2021 11:23 Відповісти
я кажу, що треба і закрити і штрафувати.
але влада банально боїться за свій рейтинг та ще й дурить з вакцинами - хай краще люди вмирають.
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22.03.2021 12:35 Відповісти
Когда , власть закрыла один раз , так вы её после этого обхаяли, закрыли второй так меры хер ложили и дру перед дружкой показывали какие они перцы и вы их поддерживали . Но когда власть дала возможность мерам устанавливать ограничения , тут опять власть виновата
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22.03.2021 13:23 Відповісти
Степашка, ау?
Хотя степашка самоустранился - "во всем виноваты местные власти". Степашка всего лишь бюджет попилил, тестирование провалил, вакцину не закупил, не сделал вообще ни-че-го. Помимо уголовных преступлений. А виноваты, естественно, местные власти.
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22.03.2021 10:14 Відповісти
Не только местные власти, еще оппозиция! А Бубочка не вуыноват, он старается, ему вообще орден за старания дать надо (что то типа "ордена Андрея первозванного" и засунуть ему его в жопу)
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22.03.2021 10:20 Відповісти
Ковід по калідору.
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22.03.2021 10:23 Відповісти
У коронавірусних лікарнях Миколаєва закінчуються місця, пацієнтів розміщують у коридорах, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 1027
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22.03.2021 10:27 Відповісти
Кажется со времен совка в украинских больницах ничего не поменялось.
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22.03.2021 10:31 Відповісти
плитка и двери поменялись)
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22.03.2021 10:40 Відповісти
Маски носит будемо? Нет! Берегтися будемо, ну там соціальна дистанція, на руки пшикати, хворими в дома залишатися, людні місця уникати, лишній раз не контактувати з людьми? Нет! А що будемо робити? Будемо колективний імунітет всім робити, будемо розповідати що не вакцинуємось, будемо пчхі в гості йдемо.
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22.03.2021 10:39 Відповісти
Справа не тількі у масках. На мій погляд, основна маса заражень здійснюеться удома від дітей, які приносять цю заразу зі шкіл та дітсадків. Тут уж ні яка маска та дістанція ні допоможе. А далі их родітелі несуть її до роботи.
Шансів підхватити ковід на вуліці, транспорту та магазінах набагато нижче. Для того, щоб ковід міцно закрепився у організмі, необхідно як мінімум 15 мінут.
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22.03.2021 11:07 Відповісти
Підтримую Вашу думку . В першу чергу потрібно було закривати саме всі навчальні заклади , бо діти частіше переносили хворобу не так тяжко , але були носіями, які розносили цей вірус не тільки додому, але й в транспорті ! Маршрутки в час початку і закінчення занять забиті вщент... Крім того молодь в силу віку і бажання себе демонструвати найбільший порушник карантинних заходів , Тому не треба катувати і вчителів, і дітей безкінечними змінами форм навчання . а зробити так, як це роблять всі розвинені країни : там всі навчаються весь час дистанційно ! Всі вже пристосувались до цього .
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22.03.2021 11:43 Відповісти
Дивний заголовок...Я так думаю,коли людей розміщують в коридорах,то значить,що місць вже немає?!
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22.03.2021 10:42 Відповісти
А это местные власти виноваты , маршрутки шуровали битком набитые ,вчера только в Лесках на спорт площадке яблоку упасть негде было ,забигаловки и разливайки кишат алконафтами ,ну и имеем результат .
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22.03.2021 10:59 Відповісти
Нарит не переймается. Даже после 24-го эти рыгаловки будут лить из-под полы шмурдяк страждущим.
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22.03.2021 11:04 Відповісти
Видел такую картину на Космонавтов-пр.Богоявленский - в 79 маршрутке (Рута с затемненными окнами) в рабочую перевозку на ЮТЗ народ набился как селедки. И не каются, действуют по принципу "какая разница" и "хуже не будет!". Выборцы Зеленого, что с них взять? Если тогда не доходило через голову, теперь дойдет через руки и испорченные легкие.
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22.03.2021 11:13 Відповісти
Да, но я помню, еще с 90х гг, пациентов в Николаеве всегда клали в коридоре, если места в палатах заканчивалось. Почему фоточки только сейчас?
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22.03.2021 11:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/305144, потому дорогая, что деньги были выделены на борьбу с Ковидом, а их президент куда дел?
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22.03.2021 11:09 Відповісти
треба страху нагнати .щоб бігли фуфломіцином колотися) Все просто до болю)
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22.03.2021 11:10 Відповісти
таких древних кроватей нет нигде в цивилизованном мире.
А вообще, какой ковид? Президент личным примером показал , что ковида нет, катался на лыжах , поехал загорать в дубай.
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22.03.2021 11:07 Відповісти
Чому тоді Миколаїв не в червоній зоні?
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22.03.2021 12:36 Відповісти
 
 