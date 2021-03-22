У коронавірусних лікарнях Миколаєва закінчуються місця, пацієнтів розміщують у коридорах, - місцеві ЗМІ. ФОТО

У зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус у відведених під лікування пацієнтів із COVID-19 лікарнях Миколаєва не залишилося вільних палат. Ліжка для хворих доводиться розміщувати в коридорах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання НикВести.

Редакція отримала фото з коридору "ковідного" відділення 3-ї міської лікарні Миколаєва (Дубки).

В інших ковідних госпіталях, 1-й і 5-й лікарнях, за інформацією НикВести, ситуація ще гірша.

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За даними державної інформаційно-аналітичної системи MEDdata, станом на ранок 21 березня Миколаївська міська лікарня №3 заповнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Обласна інфекційна лікарня заповнена на 100%.