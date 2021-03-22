Припинено виробництво фальсифікованого палива на Кіровоградщині. Вилучено продукції на 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала в Кіровоградській області діяльність угруповання, яке організувало незаконне виробництво та збут нафтопродуктів.

За попередніми даними, щомісяця ділки реалізовували оптові партії палива сумнівної якості на майже 30 млн грн. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що для виготовлення фальсифікованого дизпалива та бензину у промислових масштабах учасники групи облаштували на території приватної нафтобази підпільний міні-завод. Готову продукцію вони реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей.

Під час обшуків на території нелегального виробництва та за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили понад 200 тонн фальсифікованого пального на загальну суму понад 5 млн грн. Вилучену продукцію та обладнання для її виготовлення направлено на експертизу.

За попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували троє місцевих комерсантів.

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У межах кримінального провадження за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.





