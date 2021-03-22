Свастика на будівлі ОП з'явилася вже після завершення акції протесту, це явно спланована провокація, - правозахисниця Матвійчук. ФОТО
Свастика на будівлі Офісу Президента після суботньої акції протесту з'явилася вже після завершення акції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
За її словами, "епізод зі свастикою" на суботній акції під Офісом Президента явно спланована провокація, щоб надати подіям конкретного забарвлення.
"За повідомленнями в Telegram-каналі, на будівлі Офісу Президента було намальовано нацистську символіку, яка підпадає під заборону використання символів тоталітарних режимів. Разом з тим, на момент офіційного проведення акції цієї символіки на будівлі Офісу Президента зафіксовано не було. Організатори оголосили завершення акції о 20.49. О 21.00 монітори відзняли фрагмент стіни. На відео видно, що дана символіка на будівлі відсутня. Таким чином, малюнок свастики з'явився на стіні орієнтовно між 21.00 та 22.00 годиною. О 21.57 з'явилося фото у твіттері на сторінці журналіста Стаса Юрченка із фрагментом стіни, на якій уже був нанесений цей символ", - йдеться в повідомленні.
Матвійчук прикріпила відповідні скриншоти:
- скриншот з трансляції Радіо Свободи о 20.30
- скриншот з відео моніторів ОЗОНу о 21:00
- фото з твіттеру журналіста Стаса Юрченка о 21.57
Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.
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Здається на Зєлє і його шоблі вже нема де штемпеля ставити. Все брехнею заліплено.
Зєлю геть. Дострокові. Ось, яке має бути гасло у всіх. І єдине.
Дремучая темнота!
Всё логично и правильно - какие-то местные просветлённые "Рерих" с "Блаватской" незаметненько под шумок именно левосторонней свастикой пометили вход в Асгард - оно и понятно: все, кто обитают в здании ОП, "живут, как у Бога за пазухой"©. А правостороння свастика не подходит - это для косоглазых на входе в Шамбалу (хотя и там не бедствуют).
А якщо хтось захоче вибухівку прилаштувати, теж не знайдеться винного?
зебилы-авак-овцы, вы-таки дебилы, тормоза Украины
1. не было свастики,
2 её провокаторы нанесли.
3. это индийская свастика.