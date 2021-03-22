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Свастика на будівлі ОП з'явилася вже після завершення акції протесту, це явно спланована провокація, - правозахисниця Матвійчук. ФОТО

Свастика на будівлі Офісу Президента після суботньої акції протесту з'явилася вже після завершення акції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

За її словами, "епізод зі свастикою" на суботній акції під Офісом Президента явно спланована провокація, щоб надати подіям конкретного забарвлення.

"За повідомленнями в Telegram-каналі, на будівлі Офісу Президента було намальовано нацистську символіку, яка підпадає під заборону використання символів тоталітарних режимів. Разом з тим, на момент офіційного проведення акції цієї символіки на будівлі Офісу Президента зафіксовано не було. Організатори оголосили завершення акції о 20.49. О 21.00 монітори відзняли фрагмент стіни. На відео видно, що дана символіка на будівлі відсутня. Таким чином, малюнок свастики з'явився на стіні орієнтовно між 21.00 та 22.00 годиною. О 21.57 з'явилося фото у твіттері на сторінці журналіста Стаса Юрченка із фрагментом стіни, на якій уже був нанесений цей символ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники акції під ОП планували пошкодити будівлю і провокувати поліцію, тому було ухвалено рішення не вплутуватися в бійку, - Шевченко

Матвійчук прикріпила відповідні скриншоти:

- скриншот з трансляції Радіо Свободи о 20.30

- скриншот з відео моніторів ОЗОНу о 21:00

- фото з твіттеру журналіста Стаса Юрченка о 21.57

Свастика на будівлі ОП зявилася вже після завершення акції протесту, це явно спланована провокація, - правозахисниця Матвійчук 01
Свастика на будівлі ОП зявилася вже після завершення акції протесту, це явно спланована провокація, - правозахисниця Матвійчук 02
Свастика на будівлі ОП зявилася вже після завершення акції протесту, це явно спланована провокація, - правозахисниця Матвійчук 03

Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Автор: 

протест (2398) свастика (14) Офіс Президента (2025) Матвійчук Олександра (7)


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Топ коментарі
+49
То Порошенко жи! Він там усі ходи-виходи знає)Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, это явно спланированная провокация, - правозащитница Матвийчук - Цензор.НЕТ 8204
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22.03.2021 11:00
+46
самі мєнти і намалювали.
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22.03.2021 11:00
+44
Свастика на будівлі ОП з'явилася вже після завершення акції протесту, це явно спланована провокація, - правозахисниця Матвійчук - Цензор.НЕТ 5209
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22.03.2021 11:05
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22.03.2021 13:14 Відповісти
Як же вони Порошенка бояться! Може для цього є підстави?
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22.03.2021 11:45 Відповісти
Конечно есть. Не хотят испачкаться.
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22.03.2021 17:56 Відповісти
Свастику явно рисовал человечек с красной звездой на заднице...
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22.03.2021 11:47 Відповісти
Та понятно, что портнов рисовал картинку для лубянского тв... Он сам хотел прийти в костюме гитлера и кричать "Freiheit für Sternenko", но - в последний момент - не нашёл усов...Потому что их забрал Майкл Щур. Чтоб усами разрушать здание ОП.
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22.03.2021 11:51 Відповісти
ЗеГупа вова уже посинел от ужаса ))
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22.03.2021 12:12 Відповісти
Свастика з'явилась для кацап-ТВ, це було окреме замовлення.
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22.03.2021 12:45 Відповісти
Що, нема відіо входу до ОП з камер спостережень?
Здається на Зєлє і його шоблі вже нема де штемпеля ставити. Все брехнею заліплено.
Зєлю геть. Дострокові. Ось, яке має бути гасло у всіх. І єдине.
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22.03.2021 12:47 Відповісти
Это гнида-Геращенко ночью дорисовывал.
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22.03.2021 12:47 Відповісти
А чё все так взбеленились, разухарились и взъерепенились: "Караул! Свастика-свастика!"
Дремучая темнота!
Всё логично и правильно - какие-то местные просветлённые "Рерих" с "Блаватской" незаметненько под шумок именно левосторонней свастикой пометили вход в Асгард - оно и понятно: все, кто обитают в здании ОП, "живут, как у Бога за пазухой"©. А правостороння свастика не подходит - это для косоглазых на входе в Шамбалу (хотя и там не бедствуют).
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22.03.2021 13:03 Відповісти
Ути-пути как забегали открещиваясь от свастики. Скорее всего именно те, которые убеждали, что это древнеиндийский, а вообще славянский символ Коловорот и украинцы должны им гордиться и повсеместно малевать. А кто сильно сомневался, тем рассказывали тонкости в какую сторону он крутится. Судя по тому как сейчас усиленно отбрехиваются - "это не я!", выходит, что в сторону от цивилизованного мира.
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22.03.2021 13:22 Відповісти
Та-а-ак. А це що значить? Що можна вже під дверима ОП не тільки намалювати що завгодно непоміченим жодною камерою.
А якщо хтось захоче вибухівку прилаштувати, теж не знайдеться винного?
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22.03.2021 13:30 Відповісти
Все дуже схоже на підпал Рейхстагу.
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22.03.2021 13:52 Відповісти
Свастика на будівлі ОП з'явилася вже після завершення акції протесту, це явно спланована провокація, - правозахисниця Матвійчук - Цензор.НЕТ 9686
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22.03.2021 15:00 Відповісти
поджог Рейхстага не удался
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22.03.2021 14:01 Відповісти
такие провокации для мусоров - обычное дело, там работают одни ублюдки без понятия чести
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22.03.2021 14:49 Відповісти
и вовсе не удивляет, что зекомандА и кацапы в один голос кричат "бей фошиздов-бандеровцев"..
зебилы-авак-овцы, вы-таки дебилы, тормоза Украины
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22.03.2021 14:59 Відповісти
Версии на выбор.
1. не было свастики,
2 её провокаторы нанесли.
3. это индийская свастика.
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22.03.2021 15:10 Відповісти
без Луцкого БТРа картина не полная.. опять *********** на стрелку нацгвардеец?
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22.03.2021 15:25 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 16:24 Відповісти
малувато було фактажу, за душу не візьме, малувато нацизму, антон дописав - це порох перед жидами винуватий. Колись голова Донецької облради малював Ющенка в формі офіцера сс, і розвісив по всому Донецьку і не проканало, не злякався Ющенко. А коли ЮВТ в супроводі друга Кисиля в майці Шахтаря під номером 7 заходила в облраду, у них засоловіло в очах. А чим зараз закінчилось - в цьому винуватий Порох. Той голова зараз вчить авіаторів. А босяк Луцький є ректором навчання цих авіаторів разом з Борою (це по їхньому Борис)
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22.03.2021 18:29 Відповісти
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