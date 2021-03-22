Свастика на будівлі ОП з'явилася вже після завершення акції протесту, це явно спланована провокація, - правозахисниця Матвійчук. ФОТО

Свастика на будівлі Офісу Президента після суботньої акції протесту з'явилася вже після завершення акції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

За її словами, "епізод зі свастикою" на суботній акції під Офісом Президента явно спланована провокація, щоб надати подіям конкретного забарвлення.

"За повідомленнями в Telegram-каналі, на будівлі Офісу Президента було намальовано нацистську символіку, яка підпадає під заборону використання символів тоталітарних режимів. Разом з тим, на момент офіційного проведення акції цієї символіки на будівлі Офісу Президента зафіксовано не було. Організатори оголосили завершення акції о 20.49. О 21.00 монітори відзняли фрагмент стіни. На відео видно, що дана символіка на будівлі відсутня. Таким чином, малюнок свастики з'явився на стіні орієнтовно між 21.00 та 22.00 годиною. О 21.57 з'явилося фото у твіттері на сторінці журналіста Стаса Юрченка із фрагментом стіни, на якій уже був нанесений цей символ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники акції під ОП планували пошкодити будівлю і провокувати поліцію, тому було ухвалено рішення не вплутуватися в бійку, - Шевченко

Матвійчук прикріпила відповідні скриншоти:

- скриншот з трансляції Радіо Свободи о 20.30

- скриншот з відео моніторів ОЗОНу о 21:00

- фото з твіттеру журналіста Стаса Юрченка о 21.57







Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.