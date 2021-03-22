Вночі в Тернополі горіла сауна: під час ліквідації вогню постраждали четверо пожежників, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Тернополі серед ночі сталася пожежа в сауні з подальшим вибухом. Під час ліквідації пожежі постраждали рятувальники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлять пресслужба ДСНС.

"22 березня 2021 р о 2:38 в оперативно-диспетчерську службу Управління надійшло повідомлення про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні одного з банків, який був на першому поверсі 4-поверхового будинку в м. Тернопіль по вул. Замкова.

Після прибуття до місця виклику чергового караулу встановлено, що за вказаною адресою виникла пожежа в приміщенні сауни в підвальному приміщенні цього будинку, в результаті чого відбулося задимлення приміщення банку і верхніх поверхів", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що під час гасіння вогнища пожежі сталося накопичення і викид продуктів піролізу деревини з подальшою появою вибухової хвилі, в результаті чого чотири рятувальники отримали незначні термічні опіки. Двоє з них доставлені до лікувального закладу, їм надана кваліфікована медична допомога. Життю і здоров'ю пожежників нічого не загрожує.

О 3:35 пожежа була локалізована і о 3:37 ліквідована на площі 20 кв м.

В результаті пожежі знищено приміщення камери сухого жару, 3 дверей, електричний камін, пошкоджено облицювання стін, стелі і меблі сауни.

Всього до гасіння від Управління ДСНС залучено 7 одиниць техніки та 25 рятувальників.

Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі, за допомогою спеціального обладнання врятовано трьох людей, з них одна дитина, ще п'ять мешканців будинку виведено на свіже повітря.

Причина пожежі встановлюється.

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Фото: сайт ДСНС