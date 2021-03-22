Вночі в Тернополі горіла сауна: під час ліквідації вогню постраждали четверо пожежників, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Тернополі серед ночі сталася пожежа в сауні з подальшим вибухом. Під час ліквідації пожежі постраждали рятувальники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлять пресслужба ДСНС.
"22 березня 2021 р о 2:38 в оперативно-диспетчерську службу Управління надійшло повідомлення про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні одного з банків, який був на першому поверсі 4-поверхового будинку в м. Тернопіль по вул. Замкова.
Після прибуття до місця виклику чергового караулу встановлено, що за вказаною адресою виникла пожежа в приміщенні сауни в підвальному приміщенні цього будинку, в результаті чого відбулося задимлення приміщення банку і верхніх поверхів", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що під час гасіння вогнища пожежі сталося накопичення і викид продуктів піролізу деревини з подальшою появою вибухової хвилі, в результаті чого чотири рятувальники отримали незначні термічні опіки. Двоє з них доставлені до лікувального закладу, їм надана кваліфікована медична допомога. Життю і здоров'ю пожежників нічого не загрожує.
О 3:35 пожежа була локалізована і о 3:37 ліквідована на площі 20 кв м.
В результаті пожежі знищено приміщення камери сухого жару, 3 дверей, електричний камін, пошкоджено облицювання стін, стелі і меблі сауни.
Всього до гасіння від Управління ДСНС залучено 7 одиниць техніки та 25 рятувальників.
Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі, за допомогою спеціального обладнання врятовано трьох людей, з них одна дитина, ще п'ять мешканців будинку виведено на свіже повітря.
Причина пожежі встановлюється.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у ній дівчина плакала
классический какой то бордель ))) начальник "эскорт" агенства не заплатил за крышу похоже.
Я вчитися не хтів
Я втік від мами з татом
Я болт на все забив
В Тернополі торчав
Катав у ширку дімідрол
Я ненавидів поп
І слухав тіко рок-н-рол
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль
Я там зустрів чувіху
Їй шістнадцяти не було
Зовсім малолєтка
Але в ліжку як акула
Я з нею все забув
Забув про ширку й дімедрол
Але вона любила диско
А не рок-н-рол
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль
Вона крутила Boney M
І я від того звар'ював
Нагнав її із хати
Ще й під сраку надавав
І хоч я понімав
Що то в свої ворота гол
Але баби на час
Forever only Rock'n'Roll
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль