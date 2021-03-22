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Вночі в Тернополі горіла сауна: під час ліквідації вогню постраждали четверо пожежників, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Тернополі серед ночі сталася пожежа в сауні з подальшим вибухом. Під час ліквідації пожежі постраждали рятувальники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлять пресслужба ДСНС.

"22 березня 2021 р о 2:38 в оперативно-диспетчерську службу Управління надійшло повідомлення про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні одного з банків, який був на першому поверсі 4-поверхового будинку в м. Тернопіль по вул. Замкова.

Після прибуття до місця виклику чергового караулу встановлено, що за вказаною адресою виникла пожежа в приміщенні сауни в підвальному приміщенні цього будинку, в результаті чого відбулося задимлення приміщення банку і верхніх поверхів", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що під час гасіння вогнища пожежі сталося накопичення і викид продуктів піролізу деревини з подальшою появою вибухової хвилі, в результаті чого чотири рятувальники отримали незначні термічні опіки. Двоє з них доставлені до лікувального закладу, їм надана кваліфікована медична допомога. Життю і здоров'ю пожежників нічого не загрожує.

Вночі в Тернополі горіла сауна: під час ліквідації вогню постраждали четверо пожежників, - ДСНС 01

О 3:35 пожежа була локалізована і о 3:37 ліквідована на площі 20 кв м.

В результаті пожежі знищено приміщення камери сухого жару, 3 дверей, електричний камін, пошкоджено облицювання стін, стелі і меблі сауни.

Всього до гасіння від Управління ДСНС залучено 7 одиниць техніки та 25 рятувальників.

Вночі в Тернополі горіла сауна: під час ліквідації вогню постраждали четверо пожежників, - ДСНС 02

Під час гасіння з верхніх поверхів будівлі, за допомогою спеціального обладнання врятовано трьох людей, з них одна дитина, ще п'ять мешканців будинку виведено на свіже повітря.

Причина пожежі встановлюється.

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Вночі в Тернополі горіла сауна: під час ліквідації вогню постраждали четверо пожежників, - ДСНС 03
Вночі в Тернополі горіла сауна: під час ліквідації вогню постраждали четверо пожежників, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

пожежа (4341) Тернопіль (401) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+2
тонус, пенус, в анус = бонус )))

классический какой то бордель ))) начальник "эскорт" агенства не заплатил за крышу похоже.
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22.03.2021 11:34
+1
Надеюсь путаны в сауне не пострадали
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22.03.2021 11:37
+1
МЧС і дозволяє. Треба ж їх керівництву десь "піднімати тонус".
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22.03.2021 12:04
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горіла сауна, палала,
у ній дівчина плакала
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22.03.2021 11:31 Відповісти
тонус, пенус, в анус = бонус )))

классический какой то бордель ))) начальник "эскорт" агенства не заплатил за крышу похоже.
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22.03.2021 11:34 Відповісти
Не заплатив пожежникам? Так це вони у сауні були?
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22.03.2021 12:05 Відповісти
Лише одне запитання - яке падло в житловому будинку в історичному центрі міста в підвалі дозволило облаштувати пожежонебезпечний заклад? Ну просто цікаво, а скільки Надал за то взяв? А то, до речі, патрійот, свободівець...
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22.03.2021 11:36 Відповісти
МЧС і дозволяє. Треба ж їх керівництву десь "піднімати тонус".
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22.03.2021 12:04 Відповісти
Надеюсь путаны в сауне не пострадали
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22.03.2021 11:37 Відповісти
Я мав 17 років
Я вчитися не хтів
Я втік від мами з татом
Я болт на все забив
В Тернополі торчав
Катав у ширку дімідрол
Я ненавидів поп
І слухав тіко рок-н-рол
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль
Я там зустрів чувіху
Їй шістнадцяти не було
Зовсім малолєтка
Але в ліжку як акула
Я з нею все забув
Забув про ширку й дімедрол
Але вона любила диско
А не рок-н-рол
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль
Вона крутила Boney M
І я від того звар'ював
Нагнав її із хати
Ще й під сраку надавав
І хоч я понімав
Що то в свої ворота гол
Але баби на час
Forever only Rock'n'Roll
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль
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22.03.2021 12:05 Відповісти
Сауна банку не принадлежит, как могло показаться
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22.03.2021 12:19 Відповісти
Все сауны рано или поздно сгорают ,закон госпожнадзора 🙄🤦😜
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22.03.2021 12:34 Відповісти
В сауне должна бить автоматика ,.УЗО ,.сплинкери водние.
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22.03.2021 12:38 Відповісти
Лечение пострадавших и расходы на тушение за счёт того кто подписал акт допуска или кто самовольно эксплуатировал сауну без доков.
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22.03.2021 14:55 Відповісти
 
 