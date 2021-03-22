Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою. ФОТОрепортаж

Із будівлі Офісу Президента стерли свастику, яка з'явилася після суботніх протестів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначимо, раніше на будівлі Офісу Президента з'явилося зображення свастики. Правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук заявила, що "епізод зі свастикою" на суботній акції під Офісом Президента явно спланована провокація, щоб надати подіям конкретного забарвлення.

Однак уже сьогодні свастику стерли, а будівлю відгородили стрічкою.







Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

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