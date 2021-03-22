УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10294 відвідувача онлайн
Новини Фото
9 865 47

Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою. ФОТОрепортаж

Із будівлі Офісу Президента стерли свастику, яка з'явилася після суботніх протестів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначимо, раніше на будівлі Офісу Президента з'явилося зображення свастики. Правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук заявила, що "епізод зі свастикою" на суботній акції під Офісом Президента явно спланована провокація, щоб надати подіям конкретного забарвлення.

Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою 01

Однак уже сьогодні свастику стерли, а будівлю відгородили стрічкою.

Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою 02
Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою 03
Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою 04

Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Читайте: Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования, - заявление Кабмина по событиям под ОПУ

протест (2398) свастика (14) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2025)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой - Цензор.НЕТ 2591
показати весь коментар
22.03.2021 12:05
+21
Сначала надо потерпевшего вiслюка вынести, а потом за ним хату помыть.
показати весь коментар
22.03.2021 12:05
+17
И что, не нашлось даже пары десятков зебилов, чтоб устроить субботник и своему кумиру домик отмыть?!
"Слуги", а вы какого хрена ждете?
А ну, за швабры!
показати весь коментар
22.03.2021 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и шо?так и оставят?
бубочка решил воплотить в жизнь хоть какие то свои обещания?ну,о переносе офиса...
показати весь коментар
22.03.2021 12:04 Відповісти
Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 2438
показати весь коментар
22.03.2021 12:10 Відповісти
Институт нацпамяти выступил против переноса гаражей на место массовых захоронений жертв коммунистических репрессий https://dumskaya.net/news/institut-natcpamyati-vystupil-protiv-perenosa-ga-139385/ это о современных агентах Москвы, любителях путина городском Голове Одессе который в угоду двум еврейским олигархам- которые с его помощью украли Аэропорт Одесса выселяет гаражи на кладбище...
показати весь коментар
22.03.2021 12:20 Відповісти
поджог Рейхстага не удался
показати весь коментар
22.03.2021 14:20 Відповісти
Другое дело! В таком виде можно сохранить для потомков.
показати весь коментар
22.03.2021 12:04 Відповісти
Сначала надо потерпевшего вiслюка вынести, а потом за ним хату помыть.
показати весь коментар
22.03.2021 12:05 Відповісти
Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
показати весь коментар
22.03.2021 14:40 Відповісти
Да - наивно думать, что вiслюк, самой природой лишегнный мозга, сможет без поддержки х-йла удержаться за табуретку
показати весь коментар
22.03.2021 15:03 Відповісти
Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой - Цензор.НЕТ 2591
показати весь коментар
22.03.2021 12:05 Відповісти
ті самі, що були.
Чи ні?
показати весь коментар
22.03.2021 12:10 Відповісти
І чим тобі не подобається національна гра "Я не я" у виконанні Зелі, Коломойського, Єрмака, Степанова, Радуцького, Арестовича і ще сотень інших "нових ліц"?
Чи їм можна, а іншим "не по пацанскі"?
показати весь коментар
22.03.2021 12:19 Відповісти
Криміналістів чекають - для обґрунтування двомільйонних збитків...
показати весь коментар
22.03.2021 12:06 Відповісти
Как без тендера получить откат на быстром восстановлении здания - прально , дорисовать после событий свастику, чёнить про геев, евреев и афроамериканцев.
показати весь коментар
22.03.2021 12:07 Відповісти
)))))))))))))вины?ну да ,лучше бы они саму шмарклю обосцали и разрисовали...
показати весь коментар
22.03.2021 12:20 Відповісти
И что, не нашлось даже пары десятков зебилов, чтоб устроить субботник и своему кумиру домик отмыть?!
"Слуги", а вы какого хрена ждете?
А ну, за швабры!
показати весь коментар
22.03.2021 12:08 Відповісти
Точно, зеленинский субботник!
показати весь коментар
22.03.2021 12:59 Відповісти
А коли ви вже козла з медведчуком посадите,і Ріфа випустете?Про портнова мовчу,бо його і курву що дозволила ********* повернутись треба вішати.
показати весь коментар
22.03.2021 12:10 Відповісти
Правильно не спешите,спешить некуда ,пускай больше вьедается,уже не 2 млн будет а 10,и где делись нацгвардейцы что на фото возле двери во время митинга и полиця,оставили пост,Аваков будет отвечать?
показати весь коментар
22.03.2021 12:15 Відповісти
Як завжди в таких ситуаціях, багато галасу з нічого.
Не з свастиками треба боротися, а з проблемами, що до них приводять.
показати весь коментар
22.03.2021 12:17 Відповісти
Бывший кандидат в народные депутаты от "Голоса" Николай Давыдюк чуток почистил...
Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 4261
показати весь коментар
22.03.2021 12:18 Відповісти
Юрчишин попросил.
Стыдно стало.
показати весь коментар
22.03.2021 12:27 Відповісти
На момент официального проведения акции данной символики на здании Офиса Президента зафиксировано не было. Организаторы объявили завершения акции в 20.49. В 21.00 мониторы отсняли фрагмент стены. На видео видно, что данная символика на здании отсутствует. Таким образом, рисунок свастики появился на стене ориентировочно между 21.00 и 22.00 часами. В 21.57 появилось фото в твиттере на странице журналиста Стаса Юрченко с фрагментом стены, на которой уже был нанесен этот символ"Источник:https://censor.net/ru/p3254750
показати весь коментар
22.03.2021 13:02 Відповісти
Давыдюк почистил утром, кроме того все знают, что преступника всегда тянет на место преступления!
показати весь коментар
22.03.2021 13:40 Відповісти
А може то просто була емблема японського міста Хіросакі?
показати весь коментар
22.03.2021 12:19 Відповісти
Гнев и манипуляции: о подожженном гербе, президенте-«лохе», Авакове и нашем белом пальто

Татьяна Николаенко . Букви.

"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,

Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.

......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."

Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
показати весь коментар
22.03.2021 12:23 Відповісти
на глянцы краска так легко треться... за що 2 лимони??? напевне провокатором був вигодополучатель....
показати весь коментар
22.03.2021 12:25 Відповісти
450 депутатских дармоедных рыл могли бы скинуться по 100 гн и за день отмыть!
на реставрацию двери мож дня 2 и все!
показати весь коментар
22.03.2021 12:29 Відповісти
Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, - правозащитница Матвийчук

Правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что свастика на здании Офиса Президента после акции протеста в субботу появилась уже после ее завершения.

Понедельник, 22 марта 2021, 11:55

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/ Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 2066 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/&text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 2066 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/&text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 2066 https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/ Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 2066

Об этом она написала в https://www.facebook.com/photo?fbid=10157945110662304&set=pcb.10157945117727304 Facebook .
По словам Матвийчук, это явно спланированная провокация, чтобы придать событиям конкретную окраску.
показати весь коментар
22.03.2021 12:30 Відповісти
Мда.... свастика - вкусная сенсация для киселевской программы для балалаечников.
показати весь коментар
22.03.2021 12:33 Відповісти
Сотрут эти надписи или нет - неважно. Во-первых, они полностью соответствуют содержимому ОП. А во-вторых, историю не сотрешь. Как народ сделал свой выбор, таким народ и войдет в историю. Тряпками и моющими средствами историю не отмыть.
показати весь коментар
22.03.2021 12:34 Відповісти
Опоздали.
Лентой надо было 3 дня назад оградить.
показати весь коментар
22.03.2021 13:06 Відповісти
Вот не понимаю... что именно предполагали те кто нарисовал знак?
1. Хотели сказать, что за этими стенами правит нацист Зеленский?
2. Хотели сказать что знак это подпись тех кто всё это разрисовал?
Конечно понятно, что как ни крути, варианты на руку кацапоСМИ.
Так найди, Аваков, этого малолетнего придурка кто нарисовал!
показати весь коментар
22.03.2021 13:11 Відповісти
Придурок не малолетний, а вполне здоровая дтитина.
Ублюдок Антон Геращенко его назвали при вьілуплении
показати весь коментар
22.03.2021 13:43 Відповісти
Сама поліція і організувала
показати весь коментар
22.03.2021 14:02 Відповісти
Туту главное не прекращать протесты и не вестись на попытки их дискредитации со стороны властей
показати весь коментар
22.03.2021 14:06 Відповісти
ви вже Їх дискредитували,пізно опам*ятались! тепер Їжте те що нас...и!
показати весь коментар
22.03.2021 14:20 Відповісти
Це перед ким дискредитували протести? Протести були, протести є, протести будуть і надалі. Протести це нормальні дії народу проти корумпованої, злодійської влади.
показати весь коментар
22.03.2021 20:24 Відповісти
Аваков чорт!
показати весь коментар
22.03.2021 14:35 Відповісти
Как можно оскорблять чувства героев?
показати весь коментар
22.03.2021 15:42 Відповісти
Всі при справах, "патріоти" на пиво заробляють. ДУСЯ на прибиранні. Всім добре. Головне, щоб гранатами не жбурлялися.
показати весь коментар
22.03.2021 15:50 Відповісти
 
 