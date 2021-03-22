Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вкладникам пропонували пасивний дохід від інвестицій у внутрішній валюті проєкту, проте перевести в готівку таку валюту було неможливо. За скоєне організаторам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Встановлено, що схему організували четверо чоловіків у віці від 26-ти до 43-х років. Фігуранти створили власний сайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування в бізнес, пов'язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.
Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від трьохсот до 300 тис. гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати в криптовалюту, однак через технічні характеристики сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою в понад 100 разів від тієї, яку відзначали організатори.
У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тис. громадян. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень.
Працівники поліції провели одинадцять обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Обшуки одночасно проходили в Київській, Черкаській областях і в столиці.
У результаті вилучено серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
К ним еще надобно добавить личный состав полиции, прокуратуры, таможни, эсбэушников и военных - всех, кому после Майдана "заработки" обрезали.
А ведь математика - простая.
2010 год: Янык получает 48,95% (12 481 268 голосов), Тимошенко - 45.47%(11 593 340 голосов).
2014 год: Порошенко получает 54,70% (9 857 308 голосов), Тимошенко -12,81% (2 310 050 голосов), Гриценко - 5,48% (989 029 голосов), +почти 2% (350 тысяч) Ярош и Тягнибок.
Элементарная логика подсказвает, что абсолютное большинство, проголосовавших в 2014м году за Тимошенко, Гриценко, Яроша и Тягнибока - не могли голосовать за Януковича в 2010м. То есть - от голосов за Тимошенко в 2010м нужно отнять почти половину. А это значит, что не меньше половины тех, кто проголосовал за Порошенко в 2014м - в 2010м голосовали за Януковича. И в этом нет ничего удивительного - ведь кем был Порошенко в 2014м? Экс-соратник Януковича по ПР, экс-соратник Медведчука по СДПУ(о), экс-соратник Ющенко, разваливший Помаранчеву коалицию и - министр в правительстве Азарова при президенте Януковиче.
Тоже самое - с выборами-2019:
Зеленский: 73,22% (13 541 528 голосов), Порошенко: 24,45% (4 522 450 голосов).
Путем нехитрых математических подсчетов понимаем, что не менее половины избирателей Порошенко-2014 года в 2019м проголосовали за Зеленского.
Так что - учись считать.
Ты не учитываешь, что я отталкивался от тех, кто голосовал в 2010 за Тимошенко. Очевидно, что почти все, что в 2014м голосовал за Тимошенко - голосовали за нее же и в 2010м. И в итоге, если отнять от голосов Тимошенко в 2010м голоса тех, кто проголосовал за нее же в 2014м, а еще - голоса тех, кто голосовал в 2014м за Гриценко, Тягнибока и Яроша - в сухом остатке получается в 2 раза меньше, чем проголосовало за Порошенко в 2014м. А это значит, что половина голосов за Порошенко-2014 - это те, кто голосовал в 2010м за Януковича.
И это, еще раз повторю, - логично, ибо Порошенко для голосовавших за Яныка в 2010м был вполне своим человеком - экс-регионал, министр правительства Азарова и тд.
"А эти пацики-шаровики, которые участвуют в пирамидах, как правило не участвуют в выборах, т.к. у них просто нет потребности в них участвовать. За зеленого клоуна и то они голоснули "паприколу""
Опять мимо. Ибо явка в 2019м была ниже, чем в 2014м, то есть "па приколу" в 2014м проголосовало больше людей, чем в 2019м. Как видишь - факты противоречат твоим фантазиям.
Еще раз для тех, кро подменяет своими манипулятивными фантазиями факты - в 2019 года на президентских выборах проголосовали 18 491 837 человек в 2014м проголосовали 18 019 504 человек.
Где же эта твоя "огромная масса"?
Как видишь - факты опять против твоих фантазий.
По цифрам - разобрались, или все еще есть возражения, что разница между проголосовавшими за Рошенку в 2014 (9 857 308) и в 2019 (4 522 450) - ушла именно в пользу Зели и эта разница - бОльшая часть(5 334 858) тех, кто голосовал за Рошенку в 2014м? Или еще что придумаешь против правды?
"На это и была направлена кацапская технология выборов"
Кацапским кандидатом на выборах-2019 был Бойко, а не Зеля. А Зелю кацапы сейчас клянут точно также, как кляли Рошенку 2,5 года назад. Харе уже, неужели до сих пор не дошло, что ваша соевая технология выборов, в котором Рошенку пытались выставить единственным проукраинским кандидатом, а всех остальных - пытались оклеветать и представить кандидатами кацапов - не сработала?
Где я заявлял подобное? Ты можешь перечитать все, что я заявлял и не додумывать отсебятины.
" кацапским кандидатом был именно вiслюк"
Абсолютно ничем не доказуемый бред из соевой методички.
"кацапы не настолько идиоты, чтоб после януковича напрямую совать бойко"
Ну почему же - ведь Порошенко после Януковича прокатил, а ведь Порошенко был в президиуме Медведчуковской СДПУ(о), был не последним членом ПР, был министром в правительстве Азарова и тд. Чем собственно Порошенко отличается от Бойко в этом плане?
Также я заявлял, что не менее половины тех, кто в 2014м году проголосовал за Порошенко - в 2010м голосовали за Януковича.
Это то, что я заявлял. Где вы из "не менее половины" вытащили "100%" - я хз.
Наверное, довольно простые математические рассчеты оказались слишком сложны для вашего понимания.
Для того "та сторона" и пытается запускать разные проекты вроде шария, в которых люди, не обладающие критическим мышлением, не сразу различают пророссийские силы, чтобы зацепить чуть больше электората.
Но это не про Рошенку и не про Зелю - они по своей сути на самом деле очень схожи - ни один из них не является большим патриотом, но и ни один из них не является пророссийским.
а до 186 000 кто ???
А мы удивляемся, кто голосовал за клоуна в качестве президента?!
Вот только причина причине рознь.
У одних недовольство разделением по расовому признаку, у других отсутствие манны небесной и возможности воровать.
Чувствуете разницу?
А вот этим вот, третьим, стоило бы оглянуться назад и вспомнить, что выбрали они сидевшего трижды завгара-шапкокрада президентом, сбежавшего в "братскую страну" со всем бюджетом, а винят во всем человека, взявшегося не дать им сдохнуть с голоду и вычистить эти авгиевы конюшни. И что интересно, они сами же по рукам Пороха и ударили!
Вот такой пердимонокль получается...
Называя его олигархом, может, приведете пример использования им власти для обогащения?
И еще пример человека, потратившего столько собственных денег на оборону страны?
Его было за что критиковать, он не был и не будет безгрешным и безошибочным.
Но это не меняет его стремления к переменам и желания изменить страну.
Здесь же многим пора перестать корчить из себя оракулов и попытаться взглянуть на вещи не предвзято.
а Вы считаете, что он все честно приватизировал? тот же главный свой шоколадный завод)))
смею разочаровать, все крупные предприятия были приватизированы за копейки! это и была главная афера Кучмы и будущего олигархата... работникам предприятия раздуют акции этого самого предприятия, все акции, но по заниженной стоимости... далее людям не платят зарплату, и люди несут эти акции за их стоимость сдают сами знаете кому. Таким не хитрым способом был приватизирован Днепроспецсталь за 1 000 000 долларов (1 000 000 акций по 5 грн шт при курсе тогда 5 грн за доллар 1997 год, лично это видел своими глазами), Запорожсталь за 33 000 000 долларов! схема та же! шоколадная фабрика точно так же была приватизирована! и если начать копать это все, то пора национализировать! да еще и счет выкатить уродам за использование с целью наживы!
а еще я был на Днепровском крохмало-паточном заводе в селе Днепровское Днепропетровской области... это вотчина тоже потроха! печальное зрелище. вредное производство, люди работают за минималку, воняет на все село просто мрак! если знаете технологию производства крахмала - все поймете... как то так) хороший он, петюня)
не говорю уже об уклонении от налогов! налоги полностью у нас в стране не платит ни один олигарх) иначе он бы им не был)))
В общем, я понял, вы живете под девизом "если член коротковат-Порошенко виноват!"
P.S.Жалко, что Зе-слуги не попали в когорту обиженых
во идиоты, тут инвестиции под 20-30% вызывают подозрения,а оказывается есть люди которые несут бабки под 350% годовых пока есть лохи,дела не плохи
Непонятно. Если можно было конвертировать в крипту, то тогда вопрос почему нельзя было вывести прибыль конвертировав в крипту и уже потом стандартными средствами конвертировать в реальную валюту? Ну а на счет цена ниже - ну дык организаторы же еще и на этом гешефт поиметь хотели. Т.с. с размахом.
"безнесмэнам " Фартануло на 5 лимонов,но на юриста или адвоката не смогли наскрести...
Эх, если б на Г+Г этот "хопер-инвест" рекламку запустил, все было бы иначе...
https://mvs.gov.ua/ua/news/39975_Kiberpoliceyski_pripinili_diyalnist_shahrayskoi_finansovoi_piramidi_organizatori_yakoi_oshukali_ponad_55_tisyach_vkladnikiv.htm