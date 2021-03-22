Усі 6 смуг на мосту через Хаджибейський лиман відкриють до травня, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Роботи на мосту через Хаджибейський лиман планують завершити до травневих свят.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Міст побудували на початку 2000-х, проте водії могли використовувати тільки одну сторону дороги з 2 смугами. У рамках програми "Велике будівництво" в серпні 2020 року було відкрито проїзд трьома відремонтованими смугами.

На інших трьох смугах руху зараз завершуються роботи. Були забетоновані залізобетонні плити прогонової будови лівої частини моста.

За словами Кубракова, як тільки налагодиться погода, розпочнуться роботи з влаштування гідроізоляції і прокладки двох шарів асфальтобетону.





Крім того, роботи тривають на мосту через Сухий Лиман на дорозі М-27 Одеса - Чорноморськ. Цей міст, що з'єднує регіон із портом у Чорноморську, будується з 2016-го року. Роботи були відновлені тільки влітку 2020 го року, після того, як "Укравтодор" забрав його собі на баланс із комунальної власності в державну.

"За минулий рік у рамках Національної програми відновлення мостів було відремонтовано 158 штучних споруд на державних дорогах. У 2021 році Укравтодор планує побудувати, реконструювати або відремонтувати не менш як 150 мостів і шляхопроводів", - наголосив голова "Укравтодору".

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023-го планується відновити всю мережу загальнодержавних доріг, яка налічує понад 20 000 км.

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