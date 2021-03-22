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Усі 6 смуг на мосту через Хаджибейський лиман відкриють до травня, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Роботи на мосту через Хаджибейський лиман планують завершити до травневих свят.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Міст побудували на початку 2000-х, проте водії могли використовувати тільки одну сторону дороги з 2 смугами. У рамках програми "Велике будівництво" в серпні 2020 року було відкрито проїзд трьома відремонтованими смугами.

На інших трьох смугах руху зараз завершуються роботи. Були забетоновані залізобетонні плити прогонової будови лівої частини моста.

За словами Кубракова, як тільки налагодиться погода, розпочнуться роботи з влаштування гідроізоляції і прокладки двох шарів асфальтобетону.

Усі 6 смуг на мосту через Хаджибейський лиман відкриють до травня, - Укравтодор 01
Усі 6 смуг на мосту через Хаджибейський лиман відкриють до травня, - Укравтодор 02

Крім того, роботи тривають на мосту через Сухий Лиман на дорозі М-27 Одеса - Чорноморськ. Цей міст, що з'єднує регіон із портом у Чорноморську, будується з 2016-го року. Роботи були відновлені тільки влітку 2020 го року, після того, як "Укравтодор" забрав його собі на баланс із комунальної власності в державну.

Усі 6 смуг на мосту через Хаджибейський лиман відкриють до травня, - Укравтодор 03

"За минулий рік у рамках Національної програми відновлення мостів було відремонтовано 158 штучних споруд на державних дорогах. У 2021 році Укравтодор планує побудувати, реконструювати або відремонтувати не менш як 150 мостів і шляхопроводів", - наголосив голова "Укравтодору".

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023-го планується відновити всю мережу загальнодержавних доріг, яка налічує понад 20 000 км.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хід ремонту доріг, який здійснює Укравтодор, можна відстежувати на спеціальній інтерактивній карті, - Кубраков

Одеса (5473) Укравтодор (1200) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741)


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О Велике Крадівництво знову показують.
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22.03.2021 12:31 Відповісти
правильный мост для тех, кто в Одессу любит мотаться из Киева
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22.03.2021 12:43 Відповісти
Нічого собі який маштабний обєкт, навіть ціклопічний)))
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22.03.2021 12:49 Відповісти
В котрий раз ремонтують те, що ремонтували торік...
А дамбу укріплювати, яка на ладан дихає і загрожує затопленням Пересипу, ніхто вже не збирається???
А дорогу там розширити, хоч до 4 полос???
А об'їздну дорогу збудувати так, щоби вантажівки не їхали крізь спальний район і не розбивали дороги до ям, де жигуля можна сховати, коли збираєтесь???
Зарити побільше грошиїей, не дуже напружуючись - це головна задача...
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22.03.2021 12:56 Відповісти
Объясните кто-нибудь блазню, что все эти распилы не относятся к компетенции президента. Не поймёт- я за забором у родителей туалет типа сортир сделаю и приглашу его ленточку перерезать.
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22.03.2021 12:59 Відповісти
Усі 6 смуг на мосту через Хаджибейський лиман відкриють до травня, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3541
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22.03.2021 13:24 Відповісти
планируют завершить к майским праздникам.Источник: https://censor.net/ru/p3254776
Добро пожаловать в Одессу всем уставшим от карантинов, масок и отсутствия вакцинации! Нах тот Буковель, лето на дворе!
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22.03.2021 14:29 Відповісти
Разберите старый мост...у меня лодка не проходит...
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22.03.2021 14:32 Відповісти
 
 