42-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої в Оріховому на Луганщині, - поліція. ФОТОрепортаж

В с. Оріхове-Донецьке Новоайдарського району Луганської області місцевий житель дістав поранення в результаті підриву на вибуховий пристрій, поліція відкрила кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Вчора, 21 березня, до чергової частини Щастинського районного відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що лікарні госпіталізовано 42-річного місцевого мешканця з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

Виїздом на місце події співробітниками слідчо-оперативної групи та вибухо-технічної служби ГУНП встановлено, що у с. Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, яке межує з окупованою територією, троє місцевих мешканців виносили дошки з сараю та грузили їх у лафет для подальшого транспортування. Під час підняття у сараї дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків дістав тілесні ушкодження.

Встановлено, що домоволодіння, на території якого стався вибух, міститься на околиці населеного пункту, розташоване в безпосередній близькості до лінії розмежування, є не жилим та нічим не огороджене.

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З місця події були вилучені металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу до НДЕКЦ.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 КК України "Терористичний акт". Проводиться досудове слідство.





Фото: сайт поліції