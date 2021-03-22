42-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої в Оріховому на Луганщині, - поліція. ФОТОрепортаж
В с. Оріхове-Донецьке Новоайдарського району Луганської області місцевий житель дістав поранення в результаті підриву на вибуховий пристрій, поліція відкрила кримінальне провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
"Вчора, 21 березня, до чергової частини Щастинського районного відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що лікарні госпіталізовано 42-річного місцевого мешканця з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.
Виїздом на місце події співробітниками слідчо-оперативної групи та вибухо-технічної служби ГУНП встановлено, що у с. Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, яке межує з окупованою територією, троє місцевих мешканців виносили дошки з сараю та грузили їх у лафет для подальшого транспортування. Під час підняття у сараї дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків дістав тілесні ушкодження.
Встановлено, що домоволодіння, на території якого стався вибух, міститься на околиці населеного пункту, розташоване в безпосередній близькості до лінії розмежування, є не жилим та нічим не огороджене.
З місця події були вилучені металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу до НДЕКЦ.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 КК України "Терористичний акт". Проводиться досудове слідство.
Будь ласка, зачекайте...
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трошки тырили получается (тож может хозяин сигнализацию как бы... установил)