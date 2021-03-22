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42-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої в Оріховому на Луганщині, - поліція. ФОТОрепортаж

В с. Оріхове-Донецьке Новоайдарського району Луганської області місцевий житель дістав поранення в результаті підриву на вибуховий пристрій, поліція відкрила кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Вчора, 21 березня, до чергової частини Щастинського районного відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що лікарні госпіталізовано 42-річного місцевого мешканця з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

Виїздом на місце події співробітниками слідчо-оперативної групи та вибухо-технічної служби ГУНП встановлено, що у с. Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, яке межує з окупованою територією, троє місцевих мешканців виносили дошки з сараю та грузили їх у лафет для подальшого транспортування. Під час підняття у сараї дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків дістав тілесні ушкодження.

42-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої в Оріховому на Луганщині, - поліція 01

Встановлено, що домоволодіння, на території якого стався вибух, міститься на околиці населеного пункту, розташоване в безпосередній близькості до лінії розмежування, є не жилим та нічим не огороджене.

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З місця події були вилучені металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу до НДЕКЦ.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 КК України "Терористичний акт". Проводиться досудове слідство.

42-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої в Оріховому на Луганщині, - поліція 02
42-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої в Оріховому на Луганщині, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

вибух (4483) граната (794) Нацполіція (15205) Луганська область (4883)


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если сарай ничей...то шо за доски они оттуда выносили???
трошки тырили получается (тож может хозяин сигнализацию как бы... установил)
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22.03.2021 13:23 Відповісти
цікаво як вони ці дрібнюсінькі осколки знайшли)
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22.03.2021 13:52 Відповісти
 
 