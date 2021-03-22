Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда. ФОТОрепортаж
Ще одну партію з 30 кисневих концентраторів відправлено в українські лікарні від Фонду Порошенка. Кожен прилад може одночасно забезпечувати кисневу підтримку для двох пацієнтів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Концентратори доставлять у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області.
"У всіх цивілізованих країнах вибудувана глибоко ешелонована оборона, яка здатна дати відсіч - і через тести, і через вакцини, через захист лікарів, і через новітнє обладнання, і через ліжка, обладнані киснем, і багато-багато інших речей", - наголосив лідер "ЄС" Порошенко.
За його словами, Україна, незважаючи на бравурні заяви влади про "чемпіонство в боротьбі з коронавірусом", виявилася неготовою до епідемії. Порошенко зазначив, що зараз в Україні повну дозу вакцини отримала тільки одна особа, а темпи вакцинації вкрай низькі.
"10-15 тисяч щодня захворює. Держава - безпорадна. Влада - безпорадна. Міністр, прем'єр, президент Зеленський - безпорадні", - наголосив п'ятий президент.
"Ми пропонували владі: зберіть РНБО, імплементуйте наш антиковідний план, урешті-решт завезіть вакцину. Коли ви намагаєтеся зробити дискусію, потрібна вакцинація чи ні, скажіть людям правду - у вас немає вакцини", - додав Порошенко.
Лідер "ЄС" зазначив, що зараз найбільша біда - це нестача кисню для хворих на коронавірус.
"Ми передаємо чергову партію кисневих концентраторів. Ми дуже сподіваємося, що ці кисневі концентратори вже від завтрашнього дня почнуть рятувати життя людей", - підсумував Порошенко.
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Степанов таскає на своїх плечах "гостинку" у Києві, білодаха.
Ты думаешь, почему у ЗЕбанутых такая истерика от Пороха? Потому что они понимают, что Порох для них - как гора Эверест, недостижимая величина, а ЗЕбанутые против Пороха - кучка говна. ЗЕленая.
ось ти звернувся і тобі відповів
Випадково журналюги тільки в магазин заходять, а там Зеля!
https://www.youtube.com/watch?v=qV154UJB4O0 Віктор Медведчук і Оксана Марченко передали медзасоби і обладнання лікарням для боротьби з COVID
Чи "то другоє", правда?
Запад от востока - отличаешь?
Говно от шоколада отличаешь?
Если нет - заткнись и не отсвечивай.
Не ваше єто - читать.
Дивно, але не пізніше як вчора https://censor.net/ru/comments/locate/3254695/0192146c-d140-72d2-b853-5ee613a6d100, що вже вакцинувались всі його родичі і знайомі, а кожен третій потерпає від побічних наслідків індійської вакцини. То хто з них бреше?
А криворогий шлимазл вовочка в это же время пытается стырить 2 млн грн на отмывании своей ОПы
А в это время фонд Порошенка продолжает заботиться о людях , но бидлоте разного рода это не нравится ,
так как для лоха забота - это пиар , ну не **... ж вашу машу !
с тех персоналом в больницах - да проблемы , а вот эти штуки ( концентраторы ) нужно будет заряжать либо на станции , либо от балонов высокого давления , если на станции , то искать транспорт с ячейками под эти штуки ( я в курсе че там стоят небольшие балоны среднего давления + редуктор + увлажнитель и немного электроники )
по мне чистый пиар
За два года своего недопрезидентства осел Оманский хоть яблочко или маску за свой счет в госпиталь раненным отнес???
Науседа, Президент другой страны в госпиталь поехал, всего туда нвез ребятам плоть до компьютеров.
Испанский стыд! Два года постоянного и ежедневного стыда и унижения страны.