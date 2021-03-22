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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда. ФОТОрепортаж

Ще одну партію з 30 кисневих концентраторів відправлено в українські лікарні від Фонду Порошенка. Кожен прилад може одночасно забезпечувати кисневу підтримку для двох пацієнтів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Концентратори доставлять у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області.

"У всіх цивілізованих країнах вибудувана глибоко ешелонована оборона, яка здатна дати відсіч - і через тести, і через вакцини, через захист лікарів, і через новітнє обладнання, і через ліжка, обладнані киснем, і багато-багато інших речей", - наголосив лідер "ЄС" Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський. ВIДЕО

За його словами, Україна, незважаючи на бравурні заяви влади про "чемпіонство в боротьбі з коронавірусом", виявилася неготовою до епідемії. Порошенко зазначив, що зараз в Україні повну дозу вакцини отримала тільки одна особа, а темпи вакцинації вкрай низькі.

"10-15 тисяч щодня захворює. Держава - безпорадна. Влада - безпорадна. Міністр, прем'єр, президент Зеленський - безпорадні", - наголосив п'ятий президент.

"Ми пропонували владі: зберіть РНБО, імплементуйте наш антиковідний план, урешті-решт завезіть вакцину. Коли ви намагаєтеся зробити дискусію, потрібна вакцинація чи ні, скажіть людям правду - у вас немає вакцини", - додав Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що зараз найбільша біда - це нестача кисню для хворих на коронавірус.

"Ми передаємо чергову партію кисневих концентраторів. Ми дуже сподіваємося, що ці кисневі концентратори вже від завтрашнього дня почнуть рятувати життя людей", - підсумував Порошенко.

Також читайте: Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда 01
Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда 02
Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда 03
Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда 04

карантин (18172) Порошенко Петро (15180) Європейська Солідарність (1084) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+44
...та не может быть
Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода сейчас самая большая беда - Цензор.НЕТ 8054
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22.03.2021 13:22
+28
Они при упоминании фамилии Порошенка не только портят воздух, а жиденько обсираются.
Ты думаешь, почему у ЗЕбанутых такая истерика от Пороха? Потому что они понимают, что Порох для них - как гора Эверест, недостижимая величина, а ЗЕбанутые против Пороха - кучка говна. ЗЕленая.
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22.03.2021 13:30
+25
Зелебобіки, настав час псувати повітря - новина про Справжнього Гетьмана.
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22.03.2021 13:24
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...та не может быть
Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода сейчас самая большая беда - Цензор.НЕТ 8054
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22.03.2021 13:22 Відповісти
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22.03.2021 13:24 Відповісти
...не ты ли зафигачил, чувак?
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22.03.2021 13:35 Відповісти
опять врешь - подтверждай - бедный ,кидают тебя под .... - давай врунишка и побыстрей))))
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22.03.2021 13:36 Відповісти
получат ,получат - а получили ли - где повреждение? - проект это не закон( обещать не значит жениться - для острых))) - бедный ВРЕШЬ и не краснеешь))) - не завидую тебе ,тяжело тебе деньги достаться- давай старайся лучше)))))))
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22.03.2021 13:48 Відповісти
парашник и гундосик самая большая беда-а....
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22.03.2021 13:35 Відповісти
а фонд степашки сделал выторг санаханту на 600 000 за куртку....
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22.03.2021 13:22 Відповісти
куртка шикардосная ..мля какая она хоть на вид ?
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22.03.2021 13:25 Відповісти
Як декілька шуб із соболя
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22.03.2021 13:45 Відповісти
Ой. Якихось 23 тисячі зелених. Коли бабла ДУЖЕ багато, дістається воно на шару і дівати його нікуди, чому б і не купити?
Степанов таскає на своїх плечах "гостинку" у Києві, білодаха.
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22.03.2021 13:39 Відповісти
щас бы наши танки уже на ул .Артема стояли
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22.03.2021 13:23 Відповісти
Какого Артёма! У Арматы месячные.
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22.03.2021 13:27 Відповісти
Зелебобіки, настав час псувати повітря - новина про Справжнього Гетьмана.
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22.03.2021 13:24 Відповісти
Они при упоминании фамилии Порошенка не только портят воздух, а жиденько обсираются.
Ты думаешь, почему у ЗЕбанутых такая истерика от Пороха? Потому что они понимают, что Порох для них - как гора Эверест, недостижимая величина, а ЗЕбанутые против Пороха - кучка говна. ЗЕленая.
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22.03.2021 13:30 Відповісти
...вазелин, конечно, лучше - верно, вася?
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22.03.2021 13:36 Відповісти
МолодецЬ! Нельзя с экранов пропадать,а то забудут.
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22.03.2021 13:25 Відповісти
вот, первый пошел!
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22.03.2021 13:35 Відповісти
Забулут?так твой зекретин в каждом видосике Пороха рекламирует
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22.03.2021 13:48 Відповісти
😄👍👍
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22.03.2021 17:02 Відповісти
йде боротьба за надвірну і всю велику коломийщину
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22.03.2021 13:26 Відповісти
і фронт розтягнувся до до донецької області. які ви тупі зелені п-си.
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22.03.2021 13:31 Відповісти
до до до... ... ***********, не заїкайся
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22.03.2021 13:37 Відповісти
а по суті твого срача є щось сказати? дегенерати тільки вміють у відповідь бараняче бе- бе-бе
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22.03.2021 13:41 Відповісти
кацапіздаун...відповідаю на звертання...знов заїкаєшся...ще погавкай, повесели форум
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22.03.2021 13:55 Відповісти
обидва, https://censor.net/ru/user/425456 та https://censor.net/ru/user/394850, припиняйте fratricide
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22.03.2021 14:11 Відповісти
на звертання - відповідаю...
ось ти звернувся і тобі відповів
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22.03.2021 14:19 Відповісти
А у зелени самая большая беда-обосраный ОП.
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22.03.2021 13:30 Відповісти
Ага. Тебе на голову.
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22.03.2021 13:38 Відповісти
Возмутительно! Шмаркля слила ковидный фонд олигапрхам через вэлыкэ крадивныцтво, а этот, не побоюсь этого слова, президент, из собственных денег вон чего вытворяет! От шо токо тот Порох не придумает, чтобы только крошку Цахеса подставить!!!
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22.03.2021 13:30 Відповісти
І журналісти з фототехнікою зовсім випадково поруч проходили )))
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22.03.2021 13:31 Відповісти
Звісно не випадково. Прийшли та зняли. Та показали. Тепер хай клован подібний відосік запиляє.
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22.03.2021 13:33 Відповісти
Йому до цього не звикати...
Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда - Цензор.НЕТ 5097
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22.03.2021 13:38 Відповісти
долбойоб, де ти там журналісті побачило? фото прес- служби єс
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22.03.2021 13:34 Відповісти
а то!
Випадково журналюги тільки в магазин заходять, а там Зеля!
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22.03.2021 13:36 Відповісти
Ні, не випадково. Але ж вам, зеленому билу якось треба доводити, що ви оббрехали справжнього Гетьмана і вибрали всім зеленого скомороха.
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22.03.2021 13:37 Відповісти
А може оце "справжній гетьман"?
https://www.youtube.com/watch?v=qV154UJB4O0 Віктор Медведчук і Оксана Марченко передали медзасоби і обладнання лікарням для боротьби з COVID
Чи "то другоє", правда?
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22.03.2021 13:44 Відповісти
Для тебя, поцман, и кобыла невеста.
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22.03.2021 13:46 Відповісти
Для мене Медведчук і Порошенко - то є два однакових сорти лайна в різній упаковці, не дивно що піаряться на публіку абсолютно однаково.
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22.03.2021 13:47 Відповісти
Що заважає доларовому мільйонеру Зе передати медичне обладнання? Грошей жалко?
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22.03.2021 13:49 Відповісти
...никто не будет спорить с таким экспертом по говну, как ты, вася...
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22.03.2021 13:53 Відповісти
Поц, а ты чёрное и белое отличаешь?
Запад от востока - отличаешь?
Говно от шоколада отличаешь?
Если нет - заткнись и не отсвечивай.
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22.03.2021 13:53 Відповісти
А ты как хотел? Порошенко не пиарился на миллиарде потраченном на ВСУ. Вы это оценили? Нет. Поэтому это нормально, когда кто-то тратит свои деньги и при это пиарится.
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22.03.2021 13:38 Відповісти
А можно ссылку на то как Порошенко потратил миллиард своих денег на ВСУ?
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22.03.2021 13:46 Відповісти
зачем вам ссылки - вы ж зебилы)
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22.03.2021 13:52 Відповісти
Просто было бы интересно почитать про заслуги Порошенко.
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22.03.2021 13:54 Відповісти
А зачем тебе? ты ж про зеленского ежедневно читаешь, но мозги на место не встали.
Не ваше єто - читать.
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22.03.2021 13:56 Відповісти
...тебя в интернете забанили, вася?
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22.03.2021 13:54 Відповісти
Випадково журналісти зайшли на "вакцинацію" зебуби з побритим торсом.😛😛😛
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22.03.2021 17:08 Відповісти
Ну і що сказати,нехай Порох і кознокрад,і барига,і вбивця,і ще що хош,АЛЕ,ЧОМУ НІДЕ НЕ ЗУСТРІЧАЮ,ЩО ЩОСЬ ПОДІБНЕ ЗРОБИЛИ----ЮВТ,НОВІНСЬКИЙ,ЗЕ,МЕДВЕДЧУК і їм подібні,хотів ще приписати Ахметку,так він хоч донбасят підмазує,і то хоч що небудь. А тут Порох вже стільки влупив і все одно-- БАРИГА!!! Багато хто вже розуміє свою помилку,але багато хто ще ТУПИТЬ як останній ІДІОТ!!!! Нічого хорошого Зе не зробить для України,хоча потрібно наголосити на тому,що не виключно---ХОЧЕ!!!!! Але і я хочу бути таким як І.МАСК---але мозгів не вистачає!!! Чим швидше Зе піде,тим з меншими втратами ми знову зможем піти вперед.
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22.03.2021 13:34 Відповісти
Хоча б хтось щось корисне робить, а зелені як зазвичай просто тормозять
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22.03.2021 13:36 Відповісти
Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу вакцины получил только один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.

Дивно, але не пізніше як вчора https://censor.net/ru/comments/locate/3254695/0192146c-d140-72d2-b853-5ee613a6d100, що вже вакцинувались всі його родичі і знайомі, а кожен третій потерпає від побічних наслідків індійської вакцини. То хто з них бреше?
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22.03.2021 13:37 Відповісти
Очєвідно шо брешеш ти, як усі набутилочнікі
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22.03.2021 13:39 Відповісти
А дайте відповідь на таке запитання:РОДИЧІ ВАКЦИНУ ВКОЛОЛИ ДВІ ДОЗИ,ЧИ ОДНУ?
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22.03.2021 13:57 Відповісти
вот так - все познаётся в сравнении - зеленые - вам реально не стыдно ,за свой выбор?
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22.03.2021 13:37 Відповісти
...стыдно как раз адекватным 25% за неадекватность 73%
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22.03.2021 13:39 Відповісти
не ищем легких путей и прямых связок ,хотя....))
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22.03.2021 13:43 Відповісти
Вот мерзавец!
А криворогий шлимазл вовочка в это же время пытается стырить 2 млн грн на отмывании своей ОПы
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22.03.2021 13:38 Відповісти
Запалали подоляцькі пердаки.
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22.03.2021 13:38 Відповісти
не шоб куртку купить.
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22.03.2021 13:54 Відповісти
Уже год пытаюсь найти, какие средства на борьбу с эпидемией были выделены благотворительными фондами квартала, Коломойского, Медведчука,Тимошенко и т.д., но пока безуспешно..
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22.03.2021 14:10 Відповісти
В стране эпидемия, финансовый кризис, разгул коррупции, а " ... члены Кабмина решительно осуждают вандализм и надругательство над госсимволами во время акций протеста"
А в это время фонд Порошенка продолжает заботиться о людях , но бидлоте разного рода это не нравится ,
так как для лоха забота - это пиар , ну не **... ж вашу машу !
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22.03.2021 14:19 Відповісти
Не! Ну молодец! Помню он семье жильё купил.В Германии муж министра МОЗ закупил для Моз маски.Выгнали и позор на всю Германию.А у нас проходит на Ура.
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22.03.2021 14:24 Відповісти
Кажуть ,що зєлєнський закупив кисневі концентратори для своїх прихильників, видно їх не багато зосталось цих прихильників.
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22.03.2021 14:31 Відповісти
дишовый пеар на крави.
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22.03.2021 14:35 Відповісти
Цікаво, скільки кисневих концентраторів за свої власні кошти закупили Байден чи Меркель.
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22.03.2021 15:33 Відповісти
Нормальный ход.уважуха
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22.03.2021 15:51 Відповісти
Респект Пороху!
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22.03.2021 15:58 Відповісти
Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда - Цензор.НЕТ 1268
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22.03.2021 16:22 Відповісти
Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда - Цензор.НЕТ 2871
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22.03.2021 16:24 Відповісти
кислорода ( О2 ) в промышленных городах валом , плати и бери
с тех персоналом в больницах - да проблемы , а вот эти штуки ( концентраторы ) нужно будет заряжать либо на станции , либо от балонов высокого давления , если на станции , то искать транспорт с ячейками под эти штуки ( я в курсе че там стоят небольшие балоны среднего давления + редуктор + увлажнитель и немного электроники )
по мне чистый пиар
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22.03.2021 19:05 Відповісти
А где жмотливое зеленое ничтожество? 4 день отдыхает или под капельницами?
За два года своего недопрезидентства осел Оманский хоть яблочко или маску за свой счет в госпиталь раненным отнес???

Науседа, Президент другой страны в госпиталь поехал, всего туда нвез ребятам плоть до компьютеров.
Испанский стыд! Два года постоянного и ежедневного стыда и унижения страны.
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22.03.2021 22:25 Відповісти
 
 