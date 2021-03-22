Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда. ФОТОрепортаж

Ще одну партію з 30 кисневих концентраторів відправлено в українські лікарні від Фонду Порошенка. Кожен прилад може одночасно забезпечувати кисневу підтримку для двох пацієнтів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Концентратори доставлять у Вінницьку, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та Черкаську області.

"У всіх цивілізованих країнах вибудувана глибоко ешелонована оборона, яка здатна дати відсіч - і через тести, і через вакцини, через захист лікарів, і через новітнє обладнання, і через ліжка, обладнані киснем, і багато-багато інших речей", - наголосив лідер "ЄС" Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "ОП вимагав від мене участі у створенні ТСК з теми "плівок Деркача". Арахамія - щур, обпісяний по саме нікуди", - Дубінський. ВIДЕО

За його словами, Україна, незважаючи на бравурні заяви влади про "чемпіонство в боротьбі з коронавірусом", виявилася неготовою до епідемії. Порошенко зазначив, що зараз в Україні повну дозу вакцини отримала тільки одна особа, а темпи вакцинації вкрай низькі.

"10-15 тисяч щодня захворює. Держава - безпорадна. Влада - безпорадна. Міністр, прем'єр, президент Зеленський - безпорадні", - наголосив п'ятий президент.

"Ми пропонували владі: зберіть РНБО, імплементуйте наш антиковідний план, урешті-решт завезіть вакцину. Коли ви намагаєтеся зробити дискусію, потрібна вакцинація чи ні, скажіть людям правду - у вас немає вакцини", - додав Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що зараз найбільша біда - це нестача кисню для хворих на коронавірус.

"Ми передаємо чергову партію кисневих концентраторів. Ми дуже сподіваємося, що ці кисневі концентратори вже від завтрашнього дня почнуть рятувати життя людей", - підсумував Порошенко.

Також читайте: Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня. ФОТОрепортаж







