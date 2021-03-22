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Новини Фото ДТП
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Volkswagen на великій швидкості влетів під вантажівку на Житомирщині: троє загиблих, серед них 16-річна дівчина, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирській області поліція розслідує ДТП з трьома загиблими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Житомирської області.

"Подія сталась уночі 22 березня у м. Коростишеві. Водій легкового Volkswagen із пасажирами на значній швидкості зачепив попутній Chevrolet і некерована автівка влетіла під вантажівку, припарковану на узбіччі. Унаслідок пригоди загинули троє людей, один з пасажирів з травмами у лікарні", - сказано в повідомленні.

Попередньо встановлено, що близько 1 години ночі 22 березня водій автомобіля "Volkswagen Passat", 20-річний місцевий житель, рухаючись по вул. Київській у м. Коростишеві на значній швидкості, намагався здійснити випередження попутного автомобіля "Chevrolet Aveo" по правій смузі руху. Після бокового зіткнення із ним некерований "Фольксваген" винесло до відбійника, де легковик влетів під автопоїзд "DAF" із напівпричепом.

Volkswagen на великій швидкості влетів під вантажівку на Житомирщині: троє загиблих, серед них 16-річна дівчина, - поліція 01

Унаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди водій "Volkswagen" та двоє його пасажирів, 21-річний чоловік та 16-річна дівчина, усі жителі м. Коростишева, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Третього 21-річного пасажира цієї ж автівки, з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

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"У травмованого чоловіка за результатами медичного обстеження зафіксовано стан алкогольного сп’яніння у 1,99 проміле. Визначення стану, в якому знаходились загиблі водій і пасажири "Volkswagen", наразі триває, - зазначив Юрій Олійник. - Інші учасники ДТП, водій і пасажир "Chevrolet" та керманич вантажівки, попередньо, не постраждали. Їх автомобілі отримали механічні пошкодження".

Volkswagen на великій швидкості влетів під вантажівку на Житомирщині: троє загиблих, серед них 16-річна дівчина, - поліція 02

Усі обставини та причини, які призвели до трагічної ДТП, поліцейські встановлюють у рамках розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України кримінального провадження.

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Volkswagen на великій швидкості влетів під вантажівку на Житомирщині: троє загиблих, серед них 16-річна дівчина, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

ДТП (4472) Нацполіція (15205) пияцтво (580) Житомирська область (1268)


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Топ коментарі
+25
А разве можно с такой скоростью ночью летать??
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22.03.2021 14:05
+17
Очередной гонщик-долбоящер!!
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22.03.2021 14:03
+14
Він припаркувався в "кишені", там 2 смуги вільні. Якби не вантажівка, воно б у фундаменті будинку спинилось. Ще хтось міг постраждати.
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22.03.2021 14:11
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АВЕО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.03.2021 15:11 Відповісти
Погибло три человека ,а тут дебилы смеються с погибших ,оскорбляют их,тролят между собой.мерзко и противно.
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22.03.2021 15:34 Відповісти
Так вроде люди не пострадали - только сракеры.
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22.03.2021 16:23 Відповісти
Там впереди перекресток ! Значек "светофора" никто не видит ? Это сколько метров до перекрестка ? А кто не знает , скажу еще одно , до перекрестка там еще и автобусная остановка ... И не важно , что это была ночь ... По-этому , Иван Петров , я с вами согласен , люди не пострадали ...
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23.03.2021 15:23 Відповісти
Вот это я понимаю гонщик! Хорошо за сотку шёл.
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22.03.2021 16:11 Відповісти
Евгений , за сотку ??? Какую сотку ??? Вторую ??? Это видео выложено в замедленном виде , чтобы людей не так шокировать...
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23.03.2021 15:27 Відповісти
Не гони до ста, а живи до ста!
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01.05.2021 17:17 Відповісти
Прошлый раз бимер, сейчас фолькс. "Что русскому хорошо, то немцу - смерть" (С)
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22.03.2021 16:21 Відповісти
Балта - 2...
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22.03.2021 19:28 Відповісти
он так ездил последние полтора часа перед аварией. и полицаи ничего не видели и не остановили, и камеры натыканные как собачьи какашки не помогли.

так может, зачем платить больше? ведь эффективность полиции в данной ситуации нулевая!
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22.03.2021 22:21 Відповісти
"полтора часа перед аварией" - естественный отбор и премия Дарвина...
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23.03.2021 15:30 Відповісти
Авакову или Геращенко-жирному?
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23.03.2021 17:41 Відповісти
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