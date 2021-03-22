Volkswagen на великій швидкості влетів під вантажівку на Житомирщині: троє загиблих, серед них 16-річна дівчина, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирській області поліція розслідує ДТП з трьома загиблими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Житомирської області.

"Подія сталась уночі 22 березня у м. Коростишеві. Водій легкового Volkswagen із пасажирами на значній швидкості зачепив попутній Chevrolet і некерована автівка влетіла під вантажівку, припарковану на узбіччі. Унаслідок пригоди загинули троє людей, один з пасажирів з травмами у лікарні", - сказано в повідомленні.

Попередньо встановлено, що близько 1 години ночі 22 березня водій автомобіля "Volkswagen Passat", 20-річний місцевий житель, рухаючись по вул. Київській у м. Коростишеві на значній швидкості, намагався здійснити випередження попутного автомобіля "Chevrolet Aveo" по правій смузі руху. Після бокового зіткнення із ним некерований "Фольксваген" винесло до відбійника, де легковик влетів під автопоїзд "DAF" із напівпричепом.

Унаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди водій "Volkswagen" та двоє його пасажирів, 21-річний чоловік та 16-річна дівчина, усі жителі м. Коростишева, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Третього 21-річного пасажира цієї ж автівки, з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

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"У травмованого чоловіка за результатами медичного обстеження зафіксовано стан алкогольного сп’яніння у 1,99 проміле. Визначення стану, в якому знаходились загиблі водій і пасажири "Volkswagen", наразі триває, - зазначив Юрій Олійник. - Інші учасники ДТП, водій і пасажир "Chevrolet" та керманич вантажівки, попередньо, не постраждали. Їх автомобілі отримали механічні пошкодження".

Усі обставини та причини, які призвели до трагічної ДТП, поліцейські встановлюють у рамках розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України кримінального провадження.

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Фото: сайт поліції