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У водія на Житомирщині в руках вибухнула граната, якою він погрожував поліцейським. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирі водій, який перебував у неадекватному стані, намагався втекти від поліцейських, потім погрожував поліцейським гранатою, але сам постраждав від неї. Чоловіка доставили в реанімаційне відділення з травматичною ампутацією правого передпліччя та іншими рваними ранами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Житомирській області, про хід нічних подій на брифінгу 22 березня розповів начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник.

Так, за даними відомства, близько 23.14 у м. Житомирі по майдану Перемоги патрульні зупинили "Honda Accord", за кермом якого, як згодом з’ясувалось, перебував 35-річний житель обласного центру. Раніше чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, у тому числі двічі у 2020 та 2021 році за керування автомобілем у стані сп’яніння та керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права.

Цього разу на вимогу поліцейських надати документи водій заблокувався у салоні та категорично відмовлявся виконувати законні вказівки правоохоронців. Відтак на місце події прибули поліцейські роти поліції особливого призначення ГУНП та слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції.

"У цей момент чоловік знаходився у салоні у бронежилеті та касці та поводився неадекватно, зокрема говорив до себе", - розповів Олійник.

У водія на Житомирщині в руках вибухнула граната, якою він погрожував поліцейським 01

При спробі поліцейських відчинити двері автомобіля водій розпочав рух, намагаючись утекти від правоохоронців та виїхавши за межі обласного центра.

На території Житомирського та кількох сусідніх районів було введено спеціальну поліцейську операцію. Відтак назустріч порушнику для його затримання виїхали два екіпажі поліцейських Чуднівського відділення. Побачивши, що рух на дорозі заблоковано службовими автомобілями правоохоронців, порушник розвернувся та продовжив тікати у зворотньому напрямку.

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Діставшись обласного центру та рухаючись вулицею Героїв Базару у напрямку перехрестя з проспектом Миру, водій автомобіля "Honda Accord" не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим на узбіччі "Ford Transit". Потому керманич вийшов з салону з предметом, схожим на гранату, у руках. Під час спроби поліцейських заспокоїти чоловіка та вмовити припинити протиправні дії, боєприпас вибухнув.

У водія на Житомирщині в руках вибухнула граната, якою він погрожував поліцейським 02

У результаті чоловік дістав травми у вигляді травматичної ампутації правого передпліччя, чисельні рвані рани правої ноги та правої поперекової ділянки.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в Житомирській області на чолі з начальником ГУНП, а також Житомирського районного управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, інші відповідні підрозділи поліції.

У водія на Житомирщині в руках вибухнула граната, якою він погрожував поліцейським 03

"За попереднім висновком, у руках чоловіка вибухнула граната РГД-5. Він замахнувся, щоб, ймовірно, кинути її у поліцейських, при цьому висмикнувши чеку. Думаю, що від недостатньості навичок поводження, а також неадекватності стану, намір не зміг здійснити, але реальна загроза для поліцейських, які у цей момент оточили чоловіка, існувала", - підкреслив Юрій Олійник.

Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України – 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами), 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу…).

Тривають слідчо-розшукові заходи, у тому числі невідкладні обшуки за місцем проживання чоловіка.

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У водія на Житомирщині в руках вибухнула граната, якою він погрожував поліцейським 04

"Серед вилученого маємо порошок, ймовірно, наркотичного складу. Для перевірки цього будуть призначені відповідні експертні дослідження", - сказав Олійник.

У водія на Житомирщині в руках вибухнула граната, якою він погрожував поліцейським 05
Фото: сайт поліції

Автор: 

вибух (4483) граната (794) Житомир (577) Нацполіція (15205)


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Топ коментарі
+19
В медецинской карточке напишите ему диагноз - клинический идиот!
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22.03.2021 15:32
+7
Премию Дарвина...
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22.03.2021 16:00
+5
весна-с
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22.03.2021 15:33
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В медецинской карточке напишите ему диагноз - клинический идиот!
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22.03.2021 15:32 Відповісти
избиратель зеленского
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22.03.2021 16:32 Відповісти
Обычно пишут, что коронавирус !
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22.03.2021 18:25 Відповісти
весна-с
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22.03.2021 15:33 Відповісти
красота-с
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22.03.2021 16:20 Відповісти
"Хорошо, что люди не пострадали"
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22.03.2021 15:33 Відповісти
Угу, власник Форд-Транзита в захваті, його авто допомогло зупинити придурка.
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22.03.2021 15:37 Відповісти
Страховка от придурков есть?
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22.03.2021 15:39 Відповісти
Дорога в такому стані, як в штатах на на покинутому ранчо Жесть
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22.03.2021 15:46 Відповісти
Так вона має назву "Героїв Базару".... Нам відомо багато "героїв з базару"...Вінницького
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22.03.2021 16:52 Відповісти
Проблема не в АТО. А в идиотах !
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22.03.2021 16:26 Відповісти
Премию Дарвина...
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22.03.2021 16:00 Відповісти
Это преступник,дважды попадался пьяным,гранату взорвал.хорошо некого неранило
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22.03.2021 16:05 Відповісти
Оштрафуйте его в 105-й раз клоуны )))>
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22.03.2021 16:07 Відповісти
Из протокола "...и успел крикнуть "Только без рук!"..."
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22.03.2021 16:08 Відповісти
Опять наверное какой -то липовый УБД шник или липовый участник и липовый герой АТО!! Сейчас их до хрена развелось!!
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22.03.2021 16:30 Відповісти
докладывал наверное самый лучший.
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22.03.2021 16:44 Відповісти
"рухаючись вулицею Героїв Базару" Джерело: https://censor.net/ua/p3254831
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22.03.2021 16:49 Відповісти
А нашо йому права рука? Пульт від телевізора можна і лівою тримати. Сватів дивитися і слугу народу.
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22.03.2021 16:55 Відповісти
А попу мама витре... Бо жінці, напевно, ідіот не потрібен.
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22.03.2021 18:11 Відповісти
Лівою витре, як мусульмани.
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22.03.2021 19:10 Відповісти
Естественній отбор....
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22.03.2021 19:30 Відповісти
Граната и Ураина скоро будут как тренд))
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22.03.2021 19:38 Відповісти
зачем полицаи останавливают без причины?
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22.03.2021 22:15 Відповісти
так а чо токо инвалид...??- маловато будет..(с)
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22.03.2021 23:24 Відповісти
треба і другу руку ампутувати - для симетрії.
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31.03.2021 21:17 Відповісти
 
 