У водія на Житомирщині в руках вибухнула граната, якою він погрожував поліцейським. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирі водій, який перебував у неадекватному стані, намагався втекти від поліцейських, потім погрожував поліцейським гранатою, але сам постраждав від неї. Чоловіка доставили в реанімаційне відділення з травматичною ампутацією правого передпліччя та іншими рваними ранами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Житомирській області, про хід нічних подій на брифінгу 22 березня розповів начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник.

Так, за даними відомства, близько 23.14 у м. Житомирі по майдану Перемоги патрульні зупинили "Honda Accord", за кермом якого, як згодом з’ясувалось, перебував 35-річний житель обласного центру. Раніше чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців, у тому числі двічі у 2020 та 2021 році за керування автомобілем у стані сп’яніння та керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права.

Цього разу на вимогу поліцейських надати документи водій заблокувався у салоні та категорично відмовлявся виконувати законні вказівки правоохоронців. Відтак на місце події прибули поліцейські роти поліції особливого призначення ГУНП та слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції.

"У цей момент чоловік знаходився у салоні у бронежилеті та касці та поводився неадекватно, зокрема говорив до себе", - розповів Олійник.

При спробі поліцейських відчинити двері автомобіля водій розпочав рух, намагаючись утекти від правоохоронців та виїхавши за межі обласного центра.

На території Житомирського та кількох сусідніх районів було введено спеціальну поліцейську операцію. Відтак назустріч порушнику для його затримання виїхали два екіпажі поліцейських Чуднівського відділення. Побачивши, що рух на дорозі заблоковано службовими автомобілями правоохоронців, порушник розвернувся та продовжив тікати у зворотньому напрямку.

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Діставшись обласного центру та рухаючись вулицею Героїв Базару у напрямку перехрестя з проспектом Миру, водій автомобіля "Honda Accord" не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим на узбіччі "Ford Transit". Потому керманич вийшов з салону з предметом, схожим на гранату, у руках. Під час спроби поліцейських заспокоїти чоловіка та вмовити припинити протиправні дії, боєприпас вибухнув.

У результаті чоловік дістав травми у вигляді травматичної ампутації правого передпліччя, чисельні рвані рани правої ноги та правої поперекової ділянки.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в Житомирській області на чолі з начальником ГУНП, а також Житомирського районного управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, інші відповідні підрозділи поліції.

"За попереднім висновком, у руках чоловіка вибухнула граната РГД-5. Він замахнувся, щоб, ймовірно, кинути її у поліцейських, при цьому висмикнувши чеку. Думаю, що від недостатньості навичок поводження, а також неадекватності стану, намір не зміг здійснити, але реальна загроза для поліцейських, які у цей момент оточили чоловіка, існувала", - підкреслив Юрій Олійник.

Нині за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України – 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами), 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу…).

Тривають слідчо-розшукові заходи, у тому числі невідкладні обшуки за місцем проживання чоловіка.



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"Серед вилученого маємо порошок, ймовірно, наркотичного складу. Для перевірки цього будуть призначені відповідні експертні дослідження", - сказав Олійник.



Фото: сайт поліції