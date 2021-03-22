"Покупець" машини відібрав її у киянина, але доїхав тільки до сусідньої вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
19-річний хлопець продавав старенький "Форд". За оголошенням до нього звернувся 41-річний житель Київської області. Але коли вони вирушили на тестову поїздку, "покупець" наставив на продавця пістолет і вигнав його з машини.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Потерпілий розповів, що напередодні виклав в інтернеті оголошення про продаж свого автомобіля "Форд". Через деякий час подзвонив чоловік, який домовився з ним про зустріч для огляду автомобіля. Під час пробної поїздки "покупець" дістав пістолет і, погрожуючи ним, заволодів авто", - сказано в повідомленні поліції.
Але доїхати грабіжник зміг тільки до сусіднього кварталу - далі автомобіль зламався, заглух, і його довелося покинути посеред вулиці.
Поліцейські розшукали викрадача-невдаху, затримали його за місцем проживання і вилучили 2 пневматичні пістолети.
Тепер жителю Київщини загрожує від 8 до 12 років за ґратами.
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Порохоботы в упор не видят преступлений Порошенко, а этот не видит, что ворует.
Вор должен сидеть в тюрьме!
Исключительно избирателем Зеленского?!
Теперь вместо полвареника,на которые томос не намажеш,у них видосики-гундосики,которые они вместе с террмосом на уши намазывают.
Но продолжают об этом. писать второй год!
Все решта - під питанням
навряд ли этот шедевр стоил дорого, чтоб так пугать хозяина ?
Обхохочемся!