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"Покупець" машини відібрав її у киянина, але доїхав тільки до сусідньої вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19-річний хлопець продавав старенький "Форд". За оголошенням до нього звернувся 41-річний житель Київської області. Але коли вони вирушили на тестову поїздку, "покупець" наставив на продавця пістолет і вигнав його з машини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Потерпілий розповів, що напередодні виклав в інтернеті оголошення про продаж свого автомобіля "Форд". Через деякий час подзвонив чоловік, який домовився з ним про зустріч для огляду автомобіля. Під час пробної поїздки "покупець" дістав пістолет і, погрожуючи ним, заволодів авто", - сказано в повідомленні поліції.

Але доїхати грабіжник зміг тільки до сусіднього кварталу - далі автомобіль зламався, заглух, і його довелося покинути посеред вулиці.

Поліцейські розшукали викрадача-невдаху, затримали його за місцем проживання і вилучили 2 пневматичні пістолети.

Тепер жителю Київщини загрожує від 8 до 12 років за ґратами.

Покупець машини відібрав її у киянина, але доїхав тільки до сусідньої вулиці 01Покупець машини відібрав її у киянина, але доїхав тільки до сусідньої вулиці 02
Покупець машини відібрав її у киянина, але доїхав тільки до сусідньої вулиці 03
Покупець машини відібрав її у киянина, але доїхав тільки до сусідньої вулиці 04

Автор: 

затримання (4343) Київ (19534) Київська область (4043) Нацполіція (15205) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+42
Сц...ко, а я удивлялся кто голосовал за клоуна!!! Имея пистолет, кидать на машину, на которой доехать до соседней улицы это уже успех и получить за это от 8 до 12 лет!!!!??? Даже не хочу предполагать мотивы данного гоп стопа, т.к. они скорее всего они очень неожиданные!
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22.03.2021 16:18
+29
Там полмашины у хозяина осталось, судя по внешнему виду
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22.03.2021 16:19
+20
полностью согласна. грабитель это один из 73% избирателей, таких же тупых, которые привели клоуна в руководство Украины.
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22.03.2021 16:25
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это мустанг?
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22.03.2021 16:12 Відповісти
Гранада вроде.
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22.03.2021 16:16 Відповісти
Вариант - Таунус
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22.03.2021 16:22 Відповісти
Це Ford Cortina 1980. Granada більша, має іншу форму багажника і радіаторної решітки, також задня частина даху відрізняється.
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22.03.2021 16:30 Відповісти
Таунус
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22.03.2021 16:45 Відповісти
на Lamborghini Diablo очень похож
"Покупець" машини відібрав її у киянина, але доїхав тільки до сусідньої вулиці - Цензор.НЕТ 4229
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22.03.2021 16:54 Відповісти
Не похож. Тот красный, и этому для «похожести» надо по мерзлой пахоте за зайчиками на охоте погоняться )))
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22.03.2021 16:57 Відповісти
ну а двери? двери-то тоже открыты, как на фото!
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22.03.2021 17:32 Відповісти
Таунус чуть старше, значит ламба срисовала ))
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22.03.2021 17:38 Відповісти
Угу.Только загнанный.
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22.03.2021 16:36 Відповісти
загнанный - не угнанный
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22.03.2021 16:38 Відповісти
Оно то так,но было бы гуманнее все таки пристрелить это бедное авто.
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22.03.2021 16:45 Відповісти
Антилопа-гну.
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22.03.2021 16:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qSvbt02DC5I "Кто так обзывается, тот сам так называется"
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22.03.2021 16:58 Відповісти
Заглох? Наверное брелок безключевого доступа остался у хозяина.
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22.03.2021 16:17 Відповісти
У форда 70-х?
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22.03.2021 16:18 Відповісти
На будь-який шмельц можна поставити круту сигналізацію, були б зайві гроші
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22.03.2021 18:10 Відповісти
Ключові слова "зайві гроші". У власників шмельцю їх, як правило, завжди не буває. Скажімо на авто, що коштує 500$ ставити сигналку за 250 то якось і нерозумно, напевно. Хоча, такий форд після гарної реставрації на десятку тисяч зелених міг би потягнути. Але в нього, напевно і досить тих зелених і вкласти треба було б.
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22.03.2021 18:34 Відповісти
Там полмашины у хозяина осталось, судя по внешнему виду
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22.03.2021 16:19 Відповісти
"Покупець" машини відібрав її у киянина, але доїхав тільки до сусідньої вулиці - Цензор.НЕТ 7267
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22.03.2021 16:40 Відповісти
Сц...ко, а я удивлялся кто голосовал за клоуна!!! Имея пистолет, кидать на машину, на которой доехать до соседней улицы это уже успех и получить за это от 8 до 12 лет!!!!??? Даже не хочу предполагать мотивы данного гоп стопа, т.к. они скорее всего они очень неожиданные!
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22.03.2021 16:18 Відповісти
полностью согласна. грабитель это один из 73% избирателей, таких же тупых, которые привели клоуна в руководство Украины.
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22.03.2021 16:25 Відповісти
до вас, отдноклеточных, никогда не дойдет, шо клована к власти привела жадность, вранье и тотальная коррупция порошенки и его друзей
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22.03.2021 18:37 Відповісти
только при Порохе ...где все как ты пишешь ВСЕКРАЛИ почему то все было и всего всем хватало и я видел завтрашний день ...что то планировал..из своих 20к ежемесячного дохода 300 баксов каждый месяц покупал..не в напряг...А теперь ФСЁ....ХВАТАЕТ В ОБРЕЗ!!!
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22.03.2021 19:01 Відповісти
И это написал ****** с IQ планктона!
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22.03.2021 19:22 Відповісти
Там все родственники твои и мама за него голосовали, мама твоя тоже "одно их этих"?
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22.03.2021 19:36 Відповісти
Може на метал хотів машину здать?
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22.03.2021 16:27 Відповісти
Ну зато минимум на 8 лет жильём и работой обеспечен!
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22.03.2021 16:46 Відповісти
алень 100%
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22.03.2021 16:57 Відповісти
Не. Этот ворюга точно порохобот. Не видеть очевидных вещей дано не каждому.
Порохоботы в упор не видят преступлений Порошенко, а этот не видит, что ворует.
Вор должен сидеть в тюрьме!
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22.03.2021 17:24 Відповісти
Что бы увидеть в глупом гоп стопе порохобота нужно обладать черезвычайным умом и сообразительностью. Верной дорогой идете таварисч! Теперь все мы президенты и олигархи будут сидеть на нарах. Господи, избавь Украину от недоумков!
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22.03.2021 17:28 Відповісти
Т.е. избирателем Бойко или Тимошенко сей "ковбой" быть не может?
Исключительно избирателем Зеленского?!
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22.03.2021 18:33 Відповісти
Именно! Они повелись на все и сразу,что им наобещал криворрагульный мудак!!
Теперь вместо полвареника,на которые томос не намажеш,у них видосики-гундосики,которые они вместе с террмосом на уши намазывают.
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22.03.2021 19:31 Відповісти
Никто не видит достижений Зеленского,как и преступлений Порошенко!
Но продолжают об этом. писать второй год!
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22.03.2021 19:26 Відповісти
очевидна річ лиш те, що ти - кремлебот.
Все решта - під питанням
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22.03.2021 23:02 Відповісти
А в тюрьме макароны!
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22.03.2021 16:21 Відповісти
Долларов 500. Если на металлолом - возможно больше.
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22.03.2021 16:23 Відповісти
Теперь у этого дебилоида будет время на киче подсчитать стоимость металлолома
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22.03.2021 16:30 Відповісти
А сколько будет стоить разборка и сортировка?!
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22.03.2021 19:33 Відповісти
Сколько ЭТО стоит?
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22.03.2021 16:23 Відповісти
думаю 100 баксов покупателю )))) щоб откараскаться от иржика ))))
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22.03.2021 16:29 Відповісти
В Германии чтоб это взяли еще доплатить нужно)
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22.03.2021 16:32 Відповісти
Зато не на евробляхах.
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22.03.2021 16:36 Відповісти
из-за этого заглошего тазика такая дюдюктива?? )))) ой какой серьезный гангстер )))))
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22.03.2021 16:27 Відповісти
А пофиг, тут не мотив важен, а действия. Даже если бы конфтетку "Тузик" отобрал...
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22.03.2021 17:10 Відповісти
согласен... но и адекватность покупателя как бы не должна вызывать сомнения
навряд ли этот шедевр стоил дорого, чтоб так пугать хозяина ?
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22.03.2021 17:17 Відповісти
Блін! Готовий сценарій комедійного детективу!
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22.03.2021 16:30 Відповісти
Зеленский в роли грабителя,а Юзек - хозяина!
Обхохочемся!
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22.03.2021 19:35 Відповісти
Есть предположение, что грабителя наняла жена незадачливого автолюбителя
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22.03.2021 16:34 Відповісти
наоборот...жена грабителя наняла хозяина форда .теперь 8 лет спокойной жизни
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22.03.2021 16:40 Відповісти
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22.03.2021 16:45 Відповісти
Как бы их жены не оказались подружками: одна избавилась от хлама а вторая от мужа ))
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22.03.2021 16:52 Відповісти
Покупатель-дебилоид...
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22.03.2021 16:34 Відповісти
Точнее зебилоид!
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22.03.2021 19:36 Відповісти
на дело хотел взять.....
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22.03.2021 16:35 Відповісти
Ага машину инкассаторов.
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22.03.2021 16:38 Відповісти
Как перестать орать? ))))
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22.03.2021 16:38 Відповісти
ех, як жеж стане весело в цій країні жити, з такою кількостю 73-відсотково альтернативно обмеженних, якщо дозволити володиті вогнепальною зброєю, типу пістоль
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22.03.2021 16:48 Відповісти
ага, можно станет застрелить этого преступника и на суде показать запись с видеорегистратора с нападением на тебя с оружием. Но не при власти Рюкзакяна и 73%, им как раз и нужно, чтоб свои могли вот так легко хозяевами жизни быть...
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22.03.2021 17:16 Відповісти
а от і альтернативно обдарований з регістратором "по жізні"
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22.03.2021 18:13 Відповісти
Оце так розсмішили.
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22.03.2021 16:57 Відповісти
Феерично.
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22.03.2021 17:07 Відповісти
за сколько же чувак такой ферари продавал? я бы и за 100 баксов не взял.....
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22.03.2021 17:11 Відповісти
Можливо не всі дописувачі звернули увагу, але ж автівка просто шикарна - не якась там жалюгідна "євробляха" 2010р випуску
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22.03.2021 17:14 Відповісти
Фото пистолета интересное. Это что, копия макарова? Под калибр 2мм? Уж больно похож.
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22.03.2021 17:18 Відповісти
Дороговатой оказалась покупка!🙂
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22.03.2021 17:22 Відповісти
мир полон дураков
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22.03.2021 18:51 Відповісти
А це точно пнєвмат, а не бойовий?
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22.03.2021 23:03 Відповісти
точно. рамка проще - литьё...
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22.03.2021 23:48 Відповісти
добре в цьому розбиратися, а не так як я ))))
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25.03.2021 13:46 Відповісти
ловушка для гопников)))
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22.03.2021 23:37 Відповісти
 
 