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Блоковано контрабанду наркотиків в ОРДЛО: метадон перевозили в дитячих іграшках. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала канал контрабандного переправлення наркотиків з України в ОРДЛО через територію РФ. Зловмисників затримали під час спецоперації в Харківській, Дніпропетровській і Одеській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час спецоперації правоохоронці вилучили підготовлену до продажу партію метадону (вартістю понад 4 млн грн за цінами чорного ринку) і незареєстровану зброю.

За даними слідства, лідери групи організували наркотрафік на тимчасово непідконтрольну українській владі територію Донбасу. Зловмисники ховали заборонені речовини в дитячих іграшках і візках. Потім переправляли їх своїм спільникам під виглядом побутових посилок через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.

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Наркотики вивозили в РФ через пункти пропуску "Гоптівка" Харківської області та "Мілове" на Луганщині. Вони потрапляли в ОРДЛО через тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону. В рамках контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували 12 епізодів контрабанди наркотиків учасниками угруповання.

Зараз слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Блоковано контрабанду наркотиків в ОРДЛО: метадон перевозили в дитячих іграшках 01
Блоковано контрабанду наркотиків в ОРДЛО: метадон перевозили в дитячих іграшках 02
Блоковано контрабанду наркотиків в ОРДЛО: метадон перевозили в дитячих іграшках 03
Блоковано контрабанду наркотиків в ОРДЛО: метадон перевозили в дитячих іграшках 04

Автор: 

наркотики (1451) росія (65379) СБУ (12854) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+12
Зря, лучше б туда пустить наркотрафик. во первых можно денег заработать, во вторых чем больше орков сдохнет от передоза тем лучше!!!
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22.03.2021 16:35
+10
зачем?
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22.03.2021 16:33
+5
вывозят ИЗ Украины в кацапию. Да пусть повыздыхивают там от наркоты хоть все. Чем наши то не довольны ? Хотят чтобы больше наркоты осталось, чтобы украинцы ею травились ? Или тем что мимо кассы потоки на нычку проходили ?
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22.03.2021 16:43
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а игрушки какого красного туда возят???
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22.03.2021 16:32 Відповісти
старым каммунистам красные пигулки
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22.03.2021 19:03 Відповісти
зачем?
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22.03.2021 16:33 Відповісти
У получателя неоплаченные счета за прошлый месяц...
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22.03.2021 16:35 Відповісти
Патаму шта охфіс збільшив споживання. Хіба не видно по зашкварах?
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22.03.2021 17:06 Відповісти
Зря, лучше б туда пустить наркотрафик. во первых можно денег заработать, во вторых чем больше орков сдохнет от передоза тем лучше!!!
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22.03.2021 16:35 Відповісти
Учитывая, что лугандон финансируется из кацапского бюджета, получился бы неплохой "пылесос" средств.
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22.03.2021 16:41 Відповісти
Тобто попередньо було одинадцять контрольованих поставок наркоти сєпарам пропущено через український кордон. А не забагато? А хіміки хто?
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22.03.2021 16:36 Відповісти
Навіщо їм метадон, якщо на Стіролі вони в промислових масштабах амфетамін клепають?
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22.03.2021 16:37 Відповісти
трамадол на Стіролі клепають, а не амфетамин.
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30.04.2021 18:01 Відповісти
вывозят ИЗ Украины в кацапию. Да пусть повыздыхивают там от наркоты хоть все. Чем наши то не довольны ? Хотят чтобы больше наркоты осталось, чтобы украинцы ею травились ? Или тем что мимо кассы потоки на нычку проходили ?
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22.03.2021 16:43 Відповісти
Людей, которые продают дырявым гамадрилам метадон, нужно наградить
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22.03.2021 16:56 Відповісти
детская дозировка...
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22.03.2021 17:21 Відповісти
Текст зрозумілий,одного не розумію - нахрена ,ще й хваляться
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22.03.2021 17:27 Відповісти
Зачем?
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22.03.2021 21:28 Відповісти
Даремно.Нехай,би обіжралися
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22.03.2021 23:47 Відповісти
лошня..- еще б своего добавили - хай дохнет попочленство)))
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22.03.2021 23:50 Відповісти
да там возле границы надо , лабораторию -завод по производству ,этой дряни , надо построить . и передавать туда бесплатно .за год бы территорию очистили бы.
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23.03.2021 07:15 Відповісти
 
 