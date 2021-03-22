Блоковано контрабанду наркотиків в ОРДЛО: метадон перевозили в дитячих іграшках. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала канал контрабандного переправлення наркотиків з України в ОРДЛО через територію РФ. Зловмисників затримали під час спецоперації в Харківській, Дніпропетровській і Одеській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час спецоперації правоохоронці вилучили підготовлену до продажу партію метадону (вартістю понад 4 млн грн за цінами чорного ринку) і незареєстровану зброю.

За даними слідства, лідери групи організували наркотрафік на тимчасово непідконтрольну українській владі територію Донбасу. Зловмисники ховали заборонені речовини в дитячих іграшках і візках. Потім переправляли їх своїм спільникам під виглядом побутових посилок через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.

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Наркотики вивозили в РФ через пункти пропуску "Гоптівка" Харківської області та "Мілове" на Луганщині. Вони потрапляли в ОРДЛО через тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону. В рамках контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували 12 епізодів контрабанди наркотиків учасниками угруповання.

Зараз слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.







