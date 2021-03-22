Тіло зниклого ветерана АТО Ганненка, якого розшукували з кінця грудня, знайшли на Черкащині. ФОТО
Тіло ветерана виявили у водоймі в сусідньому селі. Слідів насильницької смерті на ньому немає.
Про це "Суспільному" повідомила прессекретар ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк, інформує Цензор.НЕТ.
За словами прессекретаря, житель села Грищинці, учасник бойових дій Анатолій Ганненко зник 28 грудня 2020-го року. Розшуком чоловіка займалися оперативно-розшукові групи.
Тіло Анатолія Ганненка знайшли поблизу сусіднього села Бобриця в місцевій водоймі. Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили, додала Зоя Вовк.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Триває слідство.
"Український мілітарний портал" повідомляє, що похорони Анатолія Ганненка відбулися 21 березня в його рідному селі Грищинці на Канівщині.
Анатолій Ганненко був морпіхіом, десантником, брав участь у рейді 95 бригади ЗСУ в тил ворога влітку 2014 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А яловое быдло сопли жует.
Хтось вбиває ветеранів в тилу ?