Тіло зниклого ветерана АТО Ганненка, якого розшукували з кінця грудня, знайшли на Черкащині. ФОТО

Тіло ветерана виявили у водоймі в сусідньому селі. Слідів насильницької смерті на ньому немає.

Про це "Суспільному" повідомила прессекретар ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами прессекретаря, житель села Грищинці, учасник бойових дій Анатолій Ганненко зник 28 грудня 2020-го року. Розшуком чоловіка займалися оперативно-розшукові групи.

Тіло Анатолія Ганненка знайшли поблизу сусіднього села Бобриця в місцевій водоймі. Слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили, додала Зоя Вовк.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Триває слідство.

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"Український мілітарний портал" повідомляє, що похорони Анатолія Ганненка відбулися 21 березня в його рідному селі Грищинці на Канівщині.

Анатолій Ганненко був морпіхіом, десантником, брав участь у рейді 95 бригади ЗСУ в тил ворога влітку 2014 року.