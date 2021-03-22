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Унікальний дитсадок у формі бджолиних сот будують у Рівному, - Голик. ФОТО

У Рівному триває будівництво дитячого садка в формі бджолиних сот. Унікальний проєкт таких дитячих садків було розроблено і вперше реалізовано в Дніпропетровській області командою глави обладміністрації Валентина Резніченка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив Юрій Голік.

"Перші три садочки за таким проєктом, але з меншою місткістю - на 115 місць, ми побудували в Дніпропетровській області: в Підгородньому, Романкові й Іларіоновому. Приємно бачити, як класний проєкт втілюють і в інших областях", - сказано в повідомленні.

Унікальний дитсадок у формі бджолиних сот будують у Рівному, - Голик 01
Унікальний дитсадок у формі бджолиних сот будують у Рівному, - Голик 02

Раніше "РБК-Україна" детально описувало різні проєкти дитсадків, які будувалися в Дніпропетровській області за Резніченка: "У формі бджолиних сот. У стилі скандинавської архітектури. З гігантськими вікнами від стелі до підлоги і з підігрівом. Басейн з пластиковими кульками для ігор. Внутрішній сад. Просторі спальні. Кухні з сучасним обладнанням. Продумані майданчики для прогулянок і гри. Сонячні панелі на даху. Це все дитячі садки, які розробили на замовлення ОДА місцеві архітектори, перед якими було поставлене ​​просте завдання: робити що завгодно, лише б у нових будівлях садочків не залишилося й духу "совка".

За словами Голика, такі яскраві проєкти приведуть до того, що навколо них змінюватиметься і все інше: "Всі "танцюватимуть" саме від яскравих дитячих садків і шкіл, вони немов центр, від якого життєрадісний пейзаж поширюватиметься по всьому периметру".

Як повідомлялося раніше, приймальне відділення Рівненської обласної лікарні, оновлене за програмою Зеленського "Велике будівництво", готується до прийому перших пацієнтів. Будівельні роботи з реконструкції завершилися на 100%. Заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні будуть реконструйовані 177 приймальних відділень.

Автор: 

дитячий садок (363) Рівне (574) Голик Юрій (133) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+5
Побільше таких новин,а то достали вже мітинги,пожари,війни і жирні наглючі морди ненаситних негідників з Їхніми прихвоснями!!!
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22.03.2021 18:36
+4
Побольше бы таких новостей, и лучше в прошедшем времени - построили, вот фото радостных детей и воспитателей.
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22.03.2021 18:11
+2
В ********* світі багато що будують, а для України виглядає файно.
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22.03.2021 17:55
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В современном мире такие садики уже давно не уникальны, то что на фото это посредственная архитектура, но на фоне того что строят в Украине сойдёт
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22.03.2021 17:53 Відповісти
В ********* світі багато що будують, а для України виглядає файно.
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22.03.2021 17:55 Відповісти
не заздри, у вас пятух із говна досягнення
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22.03.2021 21:52 Відповісти
Голик - голимый коррупционер!
Был смотрящим за откатами у Резниченко, потом у Гончарука.......
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22.03.2021 17:56 Відповісти
Україна планує почати транспортування водню в країни Європейського Союзу по трубопроводу "Дружба" із залученням європейських інвестицій.
Про це в інтерв'ю Handelsblatt повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"У середньостроковій перспективі так виглядає наша мета. Виробництво і транспортування водню в Європу є одним з головних пріоритетів для нас. Ми це інтенсивно обговорюємо з ЄС", - заявив Шмигаль.
Зараз газопроводом Дружба через Україну в ЄС транспортується російський газ. Прем'єр заявив, що переобладнати трубопровід можливо.
"Чисто з технічної точки зору це було б можливо. Герметизацію на трубах потрібно було б оновити. Такий трубопровід міг би зіграти важливу роль в зеленій енергетиці", - зазначив Шмигаль.https://dilo.net.ua/novyny/********-planuye-postachaty-po-druzhbi-voden-do-yevropy/
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22.03.2021 17:59 Відповісти
Побольше бы таких новостей, и лучше в прошедшем времени - построили, вот фото радостных детей и воспитателей.
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22.03.2021 18:11 Відповісти
Вот це ви молодці!!!
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22.03.2021 18:15 Відповісти
нарисуем будем жить, папилбабосов рулит
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22.03.2021 18:16 Відповісти
какие-то уж очень здоровые по фоткам здания. конечно хз, но мелкие наверное таки экономичнее получаются да и зачем карапузам слетать с трехметровой высоты прямо на тот свет, + пожаробезопасность, а тут взрослому со второго этажа костей можно не собрать. делать что угодно конечно можно, но желательно перед этим включать логику и читать спецификации для кого и зачем это чтоугодно предназначено.
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22.03.2021 18:21 Відповісти
Побільше таких новин,а то достали вже мітинги,пожари,війни і жирні наглючі морди ненаситних негідників з Їхніми прихвоснями!!!
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22.03.2021 18:36 Відповісти
Если молчать про морды ненасытных , то и таких детских садиков не будет, а морды будут все наглее и все ненасытнее
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22.03.2021 18:43 Відповісти
На рендере вокруг красивый лес, а в реале старые совковые коробки
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22.03.2021 20:10 Відповісти
для зеленского нужно построить красивую тюрьму. такой рейтинговый человек не может сидеть в некрасивой тюрьме
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22.03.2021 22:08 Відповісти
Симпатично, звичайно, але не енергоощадливо. Чим більше зовнішніх стін в кімнаті, тим холодніше.
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22.03.2021 22:33 Відповісти
Дітям треба бачити небо, а не сидіти у енергоощадливому бункері
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23.03.2021 00:21 Відповісти
Можна зробити великі вікна у двох стінах, бачити небо і бути в теплі.
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23.03.2021 16:13 Відповісти
 
 