Унікальний дитсадок у формі бджолиних сот будують у Рівному, - Голик. ФОТО

У Рівному триває будівництво дитячого садка в формі бджолиних сот. Унікальний проєкт таких дитячих садків було розроблено і вперше реалізовано в Дніпропетровській області командою глави обладміністрації Валентина Резніченка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив Юрій Голік.

"Перші три садочки за таким проєктом, але з меншою місткістю - на 115 місць, ми побудували в Дніпропетровській області: в Підгородньому, Романкові й Іларіоновому. Приємно бачити, як класний проєкт втілюють і в інших областях", - сказано в повідомленні.





Раніше "РБК-Україна" детально описувало різні проєкти дитсадків, які будувалися в Дніпропетровській області за Резніченка: "У формі бджолиних сот. У стилі скандинавської архітектури. З гігантськими вікнами від стелі до підлоги і з підігрівом. Басейн з пластиковими кульками для ігор. Внутрішній сад. Просторі спальні. Кухні з сучасним обладнанням. Продумані майданчики для прогулянок і гри. Сонячні панелі на даху. Це все дитячі садки, які розробили на замовлення ОДА місцеві архітектори, перед якими було поставлене ​​просте завдання: робити що завгодно, лише б у нових будівлях садочків не залишилося й духу "совка".

За словами Голика, такі яскраві проєкти приведуть до того, що навколо них змінюватиметься і все інше: "Всі "танцюватимуть" саме від яскравих дитячих садків і шкіл, вони немов центр, від якого життєрадісний пейзаж поширюватиметься по всьому периметру".

Як повідомлялося раніше, приймальне відділення Рівненської обласної лікарні, оновлене за програмою Зеленського "Велике будівництво", готується до прийому перших пацієнтів. Будівельні роботи з реконструкції завершилися на 100%. Заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні будуть реконструйовані 177 приймальних відділень.