За 2020 рік для боротьби з COVID-19 через ProZorro витратили 31 млрд грн, - Dozorro. ІНФОГРАФІКА
З початком пандемії кількість медичних закупівель через Prozorro стрімко зросла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dozorro.
Товари та послуги для боротьби з коронавірусом закуповували майже 9 тис. замовників. При цьому на трьох із них припадає 35% від загальної суми прийнятих договорів (10,8 млрд грн). Це держпідприємство "Медичні закупівлі України", Київська міська державна адміністрація та Міністерство внутрішніх справ.
ДП "Медичні закупівлі" із загальної суми близько 8 млрд грн більше за все витратило на комп'ютерні томографи - 2,3 млрд грн. Також підприємство уклало договори на поставку тестів для виявлення COVID-19 (988 млн грн), вакцину проти коронавірусу Sinovac Biotech (964 млн грн), апарати ШВЛ (840 млн грн) й автомобілі швидкої допомоги (728 млн грн).
У КМДА на товари і послуги для боротьби з COVID-19 витратили 1,65 млрд грн. Зокрема, на медичне обладнання (ШВЛ, рентгени, УЗД) пішло понад 630 млн грн, а на фармацевтичну продукцію та лікарські засоби - понад 411 млн грн.
Міністерство внутрішніх справ витратило на боротьбу з COVID-19 1,27 млн грн. Ці гроші пішли на засоби індивідуального захисту, дезінфекційні та антисептичні засоби, а також медичне обладнання. У Dozorro зазначають, що ще до середини літа 2020 року МВС очолювало рейтинг найбільших замовників за спеціальною процедурою COVID-19.
Всього за процедурою COVID-19 найбільше - 14,7 млрд грн - витратили на придбання медичного обладнання (апарати штучної вентиляції легенів, ультразвукової діагностики, рентгенівське обладнання, томографи і кисневі концентратори).
Ще 7 млрд грн пішло на лікарські засоби, 2,4 млрд грн - на автомобілі швидкої допомоги, 1,3 млрд грн - на тести для виявлення COVID-19.
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Может быть все было заблаговременно сделано через Прозорро, как положено? Был проведен тендер. Были соблюдены все конкурсные условия. Был определен победитель. Исключаем такой вариант? Ну ок. Значит одно из двух- или сегодняшние работы проведены с нарушением процедур и подписавшие договор превысили свои полномочия. Либо г-н Ермак, принявший дар от неведомого благодетеля в виде большой мойки, совершил коррупционное деяние. Короче, тут петля со всех сторон. Была бы у нас журналистика в стране, можно Пулитцеровскую премию намутить. Но...© сеть
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