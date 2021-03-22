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За 2020 рік для боротьби з COVID-19 через ProZorro витратили 31 млрд грн, - Dozorro. ІНФОГРАФІКА

З початком пандемії кількість медичних закупівель через Prozorro стрімко зросла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dozorro.

Товари та послуги для боротьби з коронавірусом закуповували майже 9 тис. замовників. При цьому на трьох із них припадає 35% від загальної суми прийнятих договорів (10,8 млрд грн). Це держпідприємство "Медичні закупівлі України", Київська міська державна адміністрація та Міністерство внутрішніх справ.

ДП "Медичні закупівлі" із загальної суми близько 8 млрд грн більше за все витратило на комп'ютерні томографи - 2,3 млрд грн. Також підприємство уклало договори на поставку тестів для виявлення COVID-19 (988 млн грн), вакцину проти коронавірусу Sinovac Biotech (964 млн грн), апарати ШВЛ (840 млн грн) й автомобілі швидкої допомоги (728 млн грн).

У КМДА на товари і послуги для боротьби з COVID-19 витратили 1,65 млрд грн. Зокрема, на медичне обладнання (ШВЛ, рентгени, УЗД) пішло понад 630 млн грн, а на фармацевтичну продукцію та лікарські засоби - понад 411 млн грн.

Міністерство внутрішніх справ витратило на боротьбу з COVID-19 1,27 млн ​​грн. Ці гроші пішли на засоби індивідуального захисту, дезінфекційні та антисептичні засоби, а також медичне обладнання. У Dozorro зазначають, що ще до середини літа 2020 року МВС очолювало рейтинг найбільших замовників за спеціальною процедурою COVID-19.

Всього за процедурою COVID-19 найбільше - 14,7 млрд грн - витратили на придбання медичного обладнання (апарати штучної вентиляції легенів, ультразвукової діагностики, рентгенівське обладнання, томографи і кисневі концентратори).

Ще 7 млрд грн пішло на лікарські засоби, 2,4 млрд грн - на автомобілі швидкої допомоги, 1,3 млрд грн - на тести для виявлення COVID-19.

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За 2020 рік для боротьби з COVID-19 через ProZorro витратили 31 млрд грн, - Dozorro 01
За 2020 рік для боротьби з COVID-19 через ProZorro витратили 31 млрд грн, - Dozorro 02
За 2020 рік для боротьби з COVID-19 через ProZorro витратили 31 млрд грн, - Dozorro 03
За 2020 рік для боротьби з COVID-19 через ProZorro витратили 31 млрд грн, - Dozorro 04

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Автор: 

карантин (18172) Prozorro (1952) закупівлі (3389) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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По поводу мытья фасада АП. Судья по спецодежде и технике клинеров, работу делали не штатные уборщики здания, а нанятая фирма. Вопрос! Откуда взялся этот неизвестный герой, который за одно утро смог найти ребят, обсудить условия, подписать договор, организовать оплату?

Может быть все было заблаговременно сделано через Прозорро, как положено? Был проведен тендер. Были соблюдены все конкурсные условия. Был определен победитель. Исключаем такой вариант? Ну ок. Значит одно из двух- или сегодняшние работы проведены с нарушением процедур и подписавшие договор превысили свои полномочия. Либо г-н Ермак, принявший дар от неведомого благодетеля в виде большой мойки, совершил коррупционное деяние. Короче, тут петля со всех сторон. Была бы у нас журналистика в стране, можно Пулитцеровскую премию намутить. Но...© сеть
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22.03.2021 21:00 Відповісти
в этом году с дорог будут сдирать прошлогодний асфальт, который весной со снегом и талыми водами не уйдёт, доставать из под него зарытый там антиковидный фонд и уже с осени, традиционно, когда начнутся дожди, начнут его снова зарывать в рамках новой кампании "велике будівництво" в великом ямковом ремонте.
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22.03.2021 21:02 Відповісти
Да-да, помним:
Полную "Мрію" одноразовых масок по 40 грн. для Епицентра ЛИЧНО "Гарант" закупал!
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22.03.2021 21:24 Відповісти
А на що витрачено 31 млрд гривень, якщо фактично нічого не зроблено по боротьбі із ковід? Хто буде відповідати?
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23.03.2021 09:14 Відповісти
 
 