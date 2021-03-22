Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій України та Литви протягом двох тижнів вчилися виконувати завдання в засніженій гірській місцевості під час міжнародних навчань JCET "ICEPEAK – 2021".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Згідно зі сценарієм навчань, що нагадував події 2014-го, на території країни відбувся акт гібридної агресії. Контрольованій державою-агресором групі противника вдалося розхитати ситуацію у певних регіонах і поширити свої антидержавницькі гасла з вимогами забезпечити їм "незалежність". Тож країна мала зреагувати миттєво. Діяти потрібно було "хірургічно", провівши спецоперацію з ліквідації ватажків, які базуються у карпатських горах. У район завдання направили тактичні групи Сил спеціальних операцій", - говориться в повідомленні.

В під час навчань спецпризначенці вивчали загрози, з якими можуть зіткнутися у горах. Інструктори проводили лекції, присвячені лавинній безпеці, засобам першої допомоги, пояснювали, як вберегтися від гіпотермії та мінімізувати наслідки переохолодження, навчали користуватися гірським обладнанням і правильно планувати вміст свого рюкзака.





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Кожного навчального виходу в гори учасники брали з собою лавинні датчики, здатні упіймати сигнал на глибині кількох метрів. З їхньою допомогою шукали тих, хто потрапив у замет під час лавини. Виходили на комплексні заняття за багато кілометрів від "цивільних" трас. Відпрацьовували техніку скітуру — пересування на лижах пересіченою місцевістю на непідготовлених схилах, з постійними підйомами та спусками.

Інструктори навчали воїнів визначати ступені лавинної безпеки на гірських ділянках і відповідно правильно планувати свої подальші дії. Влаштовували заняття з пошуку постраждалих у снігових завалах. Усі оператори пройшли стрес-тест: по черзі їх закопували у сніг, імітуючи наслідки сходження лавини. В руках воїна залишали тільки лавинний щуп, яким він мав подати умовні сигнали на поверхню. Спостерігачеві зі сторони шар снігу, під яким "ховають" вояка, міг здатися невеликим, та вибратися з нього самотужки досить складно. Тут важливо, наскільки швидко та злагоджено спрацює решта команди, яка має дістати товариша з-під завалу.

Також на навчальних виходах воїни ССпО відпрацювали елементи зі знищення ядра ворожого угруповання. Під час цього етапу воїни провели заняття з евакуації умовного пораненого після надання першої допомоги. Так, постраждалого закріпили у ношах, до яких підлаштували альпіністські мотузки. Оператори зайняли місце навколо нош, утворивши "павука" і перевезли пораненого у визначену безпечну точку.

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