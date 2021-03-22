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Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій України та Литви протягом двох тижнів вчилися виконувати завдання в засніженій гірській місцевості під час міжнародних навчань JCET "ICEPEAK – 2021".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах 01

"Згідно зі сценарієм навчань, що нагадував події 2014-го, на території країни відбувся акт гібридної агресії. Контрольованій державою-агресором групі противника вдалося розхитати ситуацію у певних регіонах і поширити свої антидержавницькі гасла з вимогами забезпечити їм "незалежність". Тож країна мала зреагувати миттєво. Діяти потрібно було "хірургічно", провівши спецоперацію з ліквідації ватажків, які базуються у карпатських горах. У район завдання направили тактичні групи Сил спеціальних операцій", - говориться в повідомленні.

В під час навчань спецпризначенці вивчали загрози, з якими можуть зіткнутися у горах. Інструктори проводили лекції, присвячені лавинній безпеці, засобам першої допомоги, пояснювали, як вберегтися від гіпотермії та мінімізувати наслідки переохолодження, навчали користуватися гірським обладнанням і правильно планувати вміст свого рюкзака.

Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах 02
Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах 03

Читайте також: Спецпризначенці ВСП ЗСУ проводять тренування з бойового застосування в гірській місцевості. ФОТОрепортаж

Кожного навчального виходу в гори учасники брали з собою лавинні датчики, здатні упіймати сигнал на глибині кількох метрів. З їхньою допомогою шукали тих, хто потрапив у замет під час лавини. Виходили на комплексні заняття за багато кілометрів від "цивільних" трас. Відпрацьовували техніку скітуру — пересування на лижах пересіченою місцевістю на непідготовлених схилах, з постійними підйомами та спусками.

Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах 04

Інструктори навчали воїнів визначати ступені лавинної безпеки на гірських ділянках і відповідно правильно планувати свої подальші дії. Влаштовували заняття з пошуку постраждалих у снігових завалах. Усі оператори пройшли стрес-тест: по черзі їх закопували у сніг, імітуючи наслідки сходження лавини. В руках воїна залишали тільки лавинний щуп, яким він мав подати умовні сигнали на поверхню. Спостерігачеві зі сторони шар снігу, під яким "ховають" вояка, міг здатися невеликим, та вибратися з нього самотужки досить складно. Тут важливо, наскільки швидко та злагоджено спрацює решта команди, яка має дістати товариша з-під завалу.

Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах 05

Також на навчальних виходах воїни ССпО відпрацювали елементи зі знищення ядра ворожого угруповання. Під час цього етапу воїни провели заняття з евакуації умовного пораненого після надання першої допомоги. Так, постраждалого закріпили у ношах, до яких підлаштували альпіністські мотузки. Оператори зайняли місце навколо нош, утворивши "павука" і перевезли пораненого у визначену безпечну точку.

Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах 06

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Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах 07

Автор: 

Карпати (261) оборона (4796) спецпризначенці (220) військові навчання (2777) ССО (520)


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Топ коментарі
+4
Чи завезли в Карпати перед цим декількох кацапів у якості мішені?
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23.03.2021 00:46
+4
Горы - это хорошо... Впереди Крымские горы.. Знания понадобятся...! )
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23.03.2021 00:47
+3
Воевать тяжело. Воевать в горах еще тяжелее. Воевать в горах зимой - точно не для слабых духом.
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22.03.2021 23:39
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Красавчики! Ви наша гордість .мужики!
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22.03.2021 23:34 Відповісти
п.с знаю де ця хатка)
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22.03.2021 23:35 Відповісти
Воевать тяжело. Воевать в горах еще тяжелее. Воевать в горах зимой - точно не для слабых духом.
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22.03.2021 23:39 Відповісти
..схроны там нужны, чтобы воевать....иначе с воздухв как куропаток посчитают и уложат..
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22.03.2021 23:55 Відповісти
Учения типа превед Йовбики
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23.03.2021 00:02 Відповісти
На странице https://twitter.com/USNavyEurope Твиттер Шестого американского флота появилось видео вчерашней дозаправки американских палубных истребителей-бомбардировщиков от летающего танкера над Черным морем. Самолеты F/A-18E Super Hornet взлетели с авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), находящегося в Средиземном море. По информации пресс-службы, истребители взаимодействовали с американским https://dumskaya.net/news/v-chernoe-more-voshel-amerikanskiy-raketnyy-krey-139222/ крейсером USS Monterey CG61 и https://dumskaya.net/news/v-chernoe-more-zahodit-eshche-odin-noveyshiy-ame-139311/ эсминцем USS Thomas Hudner DDG116 , маневрирующими в составе группы кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Shield 2021.
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23.03.2021 00:16 Відповісти
О количестве взлетевших с авианосца самолетов не сообщается. Напомним, 21 марта над районом учений появились сразу три летающих танкера KC-135 Stratotanker, взлетевших с британской авиабазы Милденхолл. Дозаправка истребителей проводилась в дневное и ночное время суток.
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23.03.2021 00:27 Відповісти
Чи завезли в Карпати перед цим декількох кацапів у якості мішені?
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23.03.2021 00:46 Відповісти
Горы - это хорошо... Впереди Крымские горы.. Знания понадобятся...! )
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23.03.2021 00:47 Відповісти
Добре, що всіх дістали зі снігу ...
Ото вправа ...
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23.03.2021 06:04 Відповісти
Альпіністи травмованого або переохолодженого по снігу транспортують на карематі. Також обрізаний каремат зручно використовувати в якості шини на кінцівці. В Карпатах важливо відпрацювати орієнтування на місцевості. Бо тут орієнтуватися складніше навіть ніж на Кавказі. Особливо взимку. І щось нічого не кажуть про вогневу підготовку в горах. А вона дуже відрізняється від вогневої підготовки на рівнині. Маскхалатів не всім вистачило. Ганьба. В реальних умовах перестріляють як куріпок.
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23.03.2021 10:47 Відповісти
 
 