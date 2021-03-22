ДТП на Миколаївщині: 16-річний водій і його пасажир загинули, двоє військовослужбовців - у лікарні. ФОТО
Два автомобілі "Опель" зіткнулися в Миколаївській області.
Про це повідомляє Первомайський відділ поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Сталося зіткнення автомобілів Opel Astra і Opel Zafira. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій і пасажир Opel Astra. 40-річний керівник другого легкового автомобіля і його 41-річний пасажир, обоє військові, зазнали тілесних ушкоджень, з якими госпіталізовані", - повідомили в поліції.
Зараз слідчі з'ясовують усі обставини аварії. Вони почали провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.
Топ коментарі
+30 Alexsander Sokoloff
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Блин, и кто это интересно так на "Цензоре" тексты набирает?
У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій та пасажир Opel Astra. 40-річний керманич другого легковика і його 41-річний пасажир, обидва військові, отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані. © Офіційний сайт Національної поліції в Миколаївській області: https://mk.npu.gov.ua/news/dtp/na-mikolajivshhini-slidchi-rozsliduyut-obstavini-dtp-de-vnaslidok-zitknennya-legkovikiv-zaginuli-dvoje-nepovnolitnix-a-shhe-dvoje-lyudej-zaznali-travmuvan/