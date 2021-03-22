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ДТП на Миколаївщині: 16-річний водій і його пасажир загинули, двоє військовослужбовців - у лікарні. ФОТО

Два автомобілі "Опель" зіткнулися в Миколаївській області.

Про це повідомляє Первомайський відділ поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Сталося зіткнення автомобілів Opel Astra і Opel Zafira. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій і пасажир Opel Astra. 40-річний керівник другого легкового автомобіля і його 41-річний пасажир, обоє військові, зазнали тілесних ушкоджень, з якими госпіталізовані", - повідомили в поліції.

Зараз слідчі з'ясовують усі обставини аварії. Вони почали провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.

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ДТП на Миколаївщині: 16-річний водій і його пасажир загинули, двоє військовослужбовців - у лікарні 01
ДТП на Миколаївщині: 16-річний водій і його пасажир загинули, двоє військовослужбовців - у лікарні 02

Автор: 

ДТП (4473) Миколаївська область (2281) підлітки (412) Нацполіція (15205) смерть (6759) військовослужбовці (4773)


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Топ коментарі
+30
"40-летний руководитель второго легкового автомобиля..."

Блин, и кто это интересно так на "Цензоре" тексты набирает?
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22.03.2021 23:39
+11
Просто на Цензорі перекладають офіційні документи російською, а потім з російської сторінки - на українську, все Гуглом, без вичитування тексту носіями мови. Тому і "маємо те, що маємо"(с)
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23.03.2021 00:23
+10
Що підліток без водійського посвідчення робив за кермом автомобіля?
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22.03.2021 23:34
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Що підліток без водійського посвідчення робив за кермом автомобіля?
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22.03.2021 23:34 Відповісти
Мало того что без прав,но ещё на трассе!!!
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22.03.2021 23:39 Відповісти
На права здавать готувався...
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23.03.2021 01:31 Відповісти
з інструктором
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23.03.2021 01:38 Відповісти
Головне, що був в масці.
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23.03.2021 09:05 Відповісти
"40-летний руководитель второго легкового автомобиля..."

Блин, и кто это интересно так на "Цензоре" тексты набирает?
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22.03.2021 23:39 Відповісти
Водітєлі )
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22.03.2021 23:51 Відповісти
Что вам не так? Ноговодитель более правильно
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22.03.2021 23:53 Відповісти
Исходя из данной ситуации, я бы его и не так ещё назвал...
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23.03.2021 00:32 Відповісти
За оригіналом (посилання в тексті) -

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій та пасажир Opel Astra. 40-річний керманич другого легковика і його 41-річний пасажир, обидва військові, отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані. © Офіційний сайт Національної поліції в Миколаївській області: https://mk.npu.gov.ua/news/dtp/na-mikolajivshhini-slidchi-rozsliduyut-obstavini-dtp-de-vnaslidok-zitknennya-legkovikiv-zaginuli-dvoje-nepovnolitnix-a-shhe-dvoje-lyudej-zaznali-travmuvan/
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23.03.2021 00:06 Відповісти
Просто на Цензорі перекладають офіційні документи російською, а потім з російської сторінки - на українську, все Гуглом, без вичитування тексту носіями мови. Тому і "маємо те, що маємо"(с)
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23.03.2021 00:23 Відповісти
Та це зрозуміло... Але редактор (коректор) навіщо існує?
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23.03.2021 00:30 Відповісти
Как кто ДЯТЕЛ
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23.03.2021 02:44 Відповісти
Дятел набрал а второй дятел исправил.
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23.03.2021 02:46 Відповісти
Может Opel Zafira был с ручным управлением, поэтому и руководитель?
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23.03.2021 06:07 Відповісти
Такий варіант можливий якщо водій інвалід, але ж в тому автомобілі були військові (знаю про винятки коли військовим з інвалідністю дозволяють продовжувати службу, але це одиничні випадки), скоріше за все просто редактор статті прошляпив.
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23.03.2021 08:36 Відповісти
Об этом я как-то не подумал... ))
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23.03.2021 11:25 Відповісти
скоріш усього то не цензор, то так поліція тупориле - там же узято у лапки пряму мову, цитата.
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23.03.2021 08:36 Відповісти
А что, у нас уже в 16 лет выдают права на вождение автомобиля? Какого хрена он сел за руль, вот не сел бы и был бы жив, а пассажира жаль.
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22.03.2021 23:49 Відповісти
зафира на встречке
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23.03.2021 00:41 Відповісти
зафіра *********? Загалом ********* все це накоїла.
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23.03.2021 04:57 Відповісти
До 18 пацанчик мав їхати з інструктором навіть уже здавши на права. Хто його за руль посадив той і має нести відповідальність.
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23.03.2021 04:09 Відповісти
а ще цікаво: як батьки дозволили дитині сісти за кермо?
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23.03.2021 08:40 Відповісти
Повний хаос на дорогах жодного дня без страшних дтп і як завжди ніхто ні за що не відповідає .
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23.03.2021 08:52 Відповісти
16 летний - не водитель! Как минимум, нарушитель.
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23.03.2021 09:02 Відповісти
Да так можно говорить конечно. У меня была подобная ситуация, благо я не пострадал а только лишь мой автомобиль, да так что пришлось сдавать его на Выкуп авто после дтп https://avto-skup.com.ua/srochnyiy-vyikup-avto/ это я легко отделался. А вообще не важно сколько водителю лет, права если купил, то считай катастрофа.
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14.04.2021 11:42 Відповісти
 
 