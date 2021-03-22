ДТП на Миколаївщині: 16-річний водій і його пасажир загинули, двоє військовослужбовців - у лікарні. ФОТО

Два автомобілі "Опель" зіткнулися в Миколаївській області.

Про це повідомляє Первомайський відділ поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Сталося зіткнення автомобілів Opel Astra і Opel Zafira. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій і пасажир Opel Astra. 40-річний керівник другого легкового автомобіля і його 41-річний пасажир, обоє військові, зазнали тілесних ушкоджень, з якими госпіталізовані", - повідомили в поліції.

Зараз слідчі з'ясовують усі обставини аварії. Вони почали провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.

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