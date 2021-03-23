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Новини Фото Силовики
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Виявлено нелегальну схему видобутку топазів, берилу і кварцової сировини, під час обшуку вилучено 10 тонн каменів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили незаконну схему видобутку дорогоцінних каменів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Виявлено нелегальну схему видобутку топазів, берилу і кварцової сировини, під час обшуку вилучено 10 тонн каменів, - Нацполіція 01

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що у злочинній схемі були задіяні співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці. Саме вони організували видобуток корисних копалин - топазу, берилу та кварцової сировини. Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов’язкового погодження проектної документації приступили до роботи.

Також читайте: Зеленський: "Діти до 18 років незабаром зможуть отримувати кошти від видобутку надр в Україні на депозитний рахунок у банку". ВIДЕО

При цьому видобування дорогоцінного каміння здійснювалося загально небезпечним способом, тобто із застосування бурових механізмів та без дотримання правил безпеки на виробництві. В подальшому зловмисники через підставні товариства постачали видобуті корисні копалини на ювелірний завод у Києві.

Виявлено нелегальну схему видобутку топазів, берилу і кварцової сировини, під час обшуку вилучено 10 тонн каменів, - Нацполіція 02

22 березня, проведено ряд слідчих дій, зокрема 15 обшуків у Києві, Київській та Житомирській областях: в офісному приміщенні акціонерного товариства, в шахтах та на ювелірному заводі. У результаті вилучено більше 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини, документи, мобільні телефони. Сума завданих збитків буде встановлена після проведення експертизи.

Виявлено нелегальну схему видобутку топазів, берилу і кварцової сировини, під час обшуку вилучено 10 тонн каменів, - Нацполіція 03
Виявлено нелегальну схему видобутку топазів, берилу і кварцової сировини, під час обшуку вилучено 10 тонн каменів, - Нацполіція 04

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також читайте: РНБО проведе аудит всіх дозволів на користування надрами з 1994 р. та поверне народу в разі порушень умов, - Данілов

Автор: 

Нацполіція (15205) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) копалини (234) надра (61)


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Топ коментарі
+21
"Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к добыче" - вот мерзавцы! Даже разрешение имели! Но видимо послали нах какого то чинушу-стяжателя, который и организовал наезд
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23.03.2021 01:10
+13
Пока на фотографиях видно кварцевое сырье. Где бериллы, где топазы???

Некоторые жители Олевска убеждены, что добычу бурштына курирует некий гражданин Аваков. Вот уже три года хочу хоть где то прочитать про клевету местных жителей на добропорядочного гражданина...
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23.03.2021 03:17
+11
И это добро наверное добывалось на протяжении длительного времени, никто ничего не знал всем было хорошо ,строились у чинуш дворцы и молились бабки
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23.03.2021 00:48
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И это добро наверное добывалось на протяжении длительного времени, никто ничего не знал всем было хорошо ,строились у чинуш дворцы и молились бабки
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23.03.2021 00:48 Відповісти
Не при помощи бурильных агрегатов, а лопатой еще с совдеповских времен. Знал в те веремена одного хлопца с тех краев.
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23.03.2021 08:06 Відповісти
лопатой только в отвалах, поднятых с глубины пегматита.
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23.03.2021 21:43 Відповісти
Что интересно по этой новости. А где? В смысле топазы?. Географически конечно где?
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23.03.2021 01:02 Відповісти
Житомирская обл. Хорошев,такой там есть городок.
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23.03.2021 01:28 Відповісти
Понял. Еду ближайшим. Лопата есть своя. Укажите цену на кирку.
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23.03.2021 01:31 Відповісти
Это Володар-Волынский. Там всегда добывали берил и топаз. Но лопатой там не накопаешь. Берилл и топаз находятся в пегматите на глубине. Лопатой можна поковырять только в отвалах на поверхности.
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23.03.2021 08:16 Відповісти
А шо оно стоит интересно?
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23.03.2021 14:06 Відповісти
топаз в сырье 1 доллар за грамм, берилл 0т 30 до 60 за 1 грамм, дымчатый кварц, морион, раухтопаз те стоят копейки.
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23.03.2021 21:32 Відповісти
Ну теперь буду знать досконально. По топазам столкнулся в молодости. Зашёл пас-лайнер ЧМП на О. Цейлон, Шри-Ланка в 1975г, практикантом был тогда. Но там сапфиры сильные, лучшие в мире, почти в одну цену с алмазами. Но дорого конечно для моряков загранзаплыва тех лет конечно. Потому и покупали например топазы, дымчатые, прозрачные(белые) ограненые конечно. Камни лунники, кошачий глаз называют их. Это категория полудрагоценных камней---цена не высокая и сегодня.
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23.03.2021 20:10 Відповісти
Не захотели "обилечиваться".
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23.03.2021 01:07 Відповісти
...кампостєр зламався
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23.03.2021 07:11 Відповісти
"Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к добыче" - вот мерзавцы! Даже разрешение имели! Но видимо послали нах какого то чинушу-стяжателя, который и организовал наезд
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23.03.2021 01:10 Відповісти
офигеть! Украине нужно официально создать систему - сайт на котором будут указаны все ресурсы и их нахождение и всюду должно все добываться и показываться на сайте все показатели. Дальше обработка и т.п.
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23.03.2021 03:07 Відповісти
а может страна должна поделится на два типа : одни добывают другие обрабатывают.при этом все живут на канарах , работают повахтено ))))
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23.03.2021 07:03 Відповісти
Пока на фотографиях видно кварцевое сырье. Где бериллы, где топазы???

Некоторые жители Олевска убеждены, что добычу бурштына курирует некий гражданин Аваков. Вот уже три года хочу хоть где то прочитать про клевету местных жителей на добропорядочного гражданина...
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23.03.2021 03:17 Відповісти
...так чорти водяться в болоті і в шахтах.
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23.03.2021 07:10 Відповісти
топазы уже весят на жонах мусаров))) поэтому не попали в кадр.
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23.03.2021 08:39 Відповісти
топазы видно, они в породе. бериллов нет. В основном видно черный пьезокварц и морион.
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23.03.2021 21:39 Відповісти
Житомирская область в смысле наличия уникальных месторождений полезных ископаемых - настоящий Клондайк! Если бы кто-то вложил капиталы в геологию области, то она была бы самой богатой в Украине, но это почему-то никому не надо... Лучше на Полесских болотах сеять пшеницу (урожай - 7-9 цнт с га). Это ближе крестьянскому складу ума здешних элит...
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23.03.2021 06:02 Відповісти
Еще давать волю Фирташу мыть драгами титановую руду, загаживая все вокруг. Правда реку Иршу загадили еще при Совдепии.
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23.03.2021 08:09 Відповісти
Там давно так промышляют. Донецкие. Шахту по добыче взялся восстанавливать ещё кум Овоща и бывший министр Присяжнюк Николай.
Восстановление по Донецки выглядело так: помпы откачали воду с шахты. Быстренько добыли легкодоступные полудрагоценные камни (топазы) и затопили опять.
На вопрос - чё добыли?
Был ответ: - не успели
И так десятки раз
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23.03.2021 06:55 Відповісти
Не знаю, есть ли еще краеведческий музей в Житомире. Може его уже и разворовали. Я в нем был в средине 80-х. Глаза разбегались от блеска драгоценных и полудрагоценных минералов. Только камни из семейства бериллов занимали несколько витрин. А к ним относятся, в частности, изумруд и воробьевит, очень дорогие кристаллы.
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23.03.2021 08:17 Відповісти
изумруда в Володарске нет и никогда не было. Там просто берилл зеленовато-салатового цвета и гелиодор -желтого.
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23.03.2021 21:38 Відповісти
КанКуРєнція.
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23.03.2021 07:08 Відповісти
не поделили чего-то с нужными людьми... или нужные люди решили, что мало...
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23.03.2021 09:00 Відповісти
Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов'язкового погодження проектної документації приступили до роботи. Не погодили з ким, адже мали дозвіл на розробку копалин? Людською мовою це означає не занесли вчасно хабарі і їх почали чмирити.
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23.03.2021 09:21 Відповісти
Ця подія до справедливості і законності відношення не має.
"Шахтарі" не захотіли платити за "дах".
От і вся коллізія.
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23.03.2021 18:53 Відповісти
шахтеры там никто, просто работяги. Мутят барыги , бандюки и менты
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23.03.2021 21:35 Відповісти
100%
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23.03.2021 22:15 Відповісти
 
 