Виявлено нелегальну схему видобутку топазів, берилу і кварцової сировини, під час обшуку вилучено 10 тонн каменів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці виявили незаконну схему видобутку дорогоцінних каменів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що у злочинній схемі були задіяні співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці. Саме вони організували видобуток корисних копалин - топазу, берилу та кварцової сировини. Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов’язкового погодження проектної документації приступили до роботи.

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При цьому видобування дорогоцінного каміння здійснювалося загально небезпечним способом, тобто із застосування бурових механізмів та без дотримання правил безпеки на виробництві. В подальшому зловмисники через підставні товариства постачали видобуті корисні копалини на ювелірний завод у Києві.

22 березня, проведено ряд слідчих дій, зокрема 15 обшуків у Києві, Київській та Житомирській областях: в офісному приміщенні акціонерного товариства, в шахтах та на ювелірному заводі. У результаті вилучено більше 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини, документи, мобільні телефони. Сума завданих збитків буде встановлена після проведення експертизи.





Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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