Виявлено нелегальну схему видобутку топазів, берилу і кварцової сировини, під час обшуку вилучено 10 тонн каменів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці виявили незаконну схему видобутку дорогоцінних каменів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що у злочинній схемі були задіяні співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці. Саме вони організували видобуток корисних копалин - топазу, берилу та кварцової сировини. Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов’язкового погодження проектної документації приступили до роботи.
При цьому видобування дорогоцінного каміння здійснювалося загально небезпечним способом, тобто із застосування бурових механізмів та без дотримання правил безпеки на виробництві. В подальшому зловмисники через підставні товариства постачали видобуті корисні копалини на ювелірний завод у Києві.
22 березня, проведено ряд слідчих дій, зокрема 15 обшуків у Києві, Київській та Житомирській областях: в офісному приміщенні акціонерного товариства, в шахтах та на ювелірному заводі. У результаті вилучено більше 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини, документи, мобільні телефони. Сума завданих збитків буде встановлена після проведення експертизи.
Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.
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Некоторые жители Олевска убеждены, что добычу бурштына курирует некий гражданин Аваков. Вот уже три года хочу хоть где то прочитать про клевету местных жителей на добропорядочного гражданина...
Восстановление по Донецки выглядело так: помпы откачали воду с шахты. Быстренько добыли легкодоступные полудрагоценные камни (топазы) и затопили опять.
На вопрос - чё добыли?
Был ответ: - не успели
И так десятки раз
"Шахтарі" не захотіли платити за "дах".
От і вся коллізія.