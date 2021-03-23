Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Десять осіб, включно з офіцером поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє ABC news.
Джерело в поліції повідомило телеканалу, що поліцейські прибули на місце події після повідомлення про стрілянину на парковці біля супермаркету, яке надійшло приблизно о 14:30 за місцевим часом. Після цього озброєний гвинтівкою підозрюваний відкрив по них вогонь. В результаті 51-річний офіцер поліції Ерік Теллі, який приїхав на місце першим, загинув.
Фото: соцмережі. Загиблий поліцейський Ерік Теллі
WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH— Reuters (@Reuters) March 22, 2021
Після цього підозрюваний був поранений і взятий під варту. Його відправили в місцеву лікарню. Поліція не назвала його імені і можливі мотиви. Агентство Reuters опублікувало відео затримання і госпіталізації підозрюваного.
Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine #GunControl #GunControlNow #shooting #BoulderColorado #BoulderStrong #BoulderShooting #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/tjCGgt9K0y— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) March 23, 2021
Всього під час стрілянини в супермаркеті і на його парковці було вбито десять осіб. За даними поліції, підозрюваний став єдиною людиною з серйозними травмами, який вижив, пише Reuters.
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первое: твоё оружие должно быть заряжено и находится в моменте нападения у тебя в руке. если оно в кобуре или кармане и тебя решил убить вооружённый человек, ты не успеешь его достать, просто не успеешь. каким бы нинзей ты не был.
второе: что если у оппонента автомат или винтовка? твой пистолет в кобуре, твои действия? так что где и когда ты его будешь применять? пьяных пугать?
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Успеет другой вооружённый гражданин пристрелить преступника...Или третий...
1. Если бы у народа были свои стволы с собой, то вполне возможно, что кто-то оказался бы достаточно подготовленным, чтоб стрелять в ответ и жертв было бы меньше, хотябы потому, что стрелок был бы вынужден отвлечься от набивания фрагов и вступить в дуэль.
2. Отсутствие оружия у посетителей супермаркета 100% не помогло отбиться от нападавшего. Безоружные люди выступали исключительно в роли мишени.
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Оружие в украинцев давно есть. Нет нарезного короткоствола. Да, а вот в Молдове есть и они не перестреляли друг друга.
А остальной нарид гуляет с дулей в кармане (и может это даже и неплохо, учитывая градус ипанутости).
1. это ваше предположение,(если бы у народа и тд). как пример случаи в сша.
2. согласен. но снова смотрим на сша. почему там не стреляют в ответ? где эти герои?
Это как раз объяснить легче всего. Вы слышали про такую штуку, как "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE ошибка выжившего "? Если в супермаркет врывается чувак, достаёт автомат и с криком "Аллаху акбар" тутже получает пулю в лоб от ближайшего ковбоя, то про этот случай вы не услышите ничего. Это не интересно массовой публике, кучи трупов нет, скукотища, репортёры CNN проезжают мимо.
это всё сказки для детей.
Печалька..
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Вполне возможно...
Стільки теоретиків, що аж лячно.
GTA- с шестью звёздами в реале не сильно прикольно )
https://www.facebook.com/newsmax# tS2h epufonshorrsmred ·
Greg Kelly: Stark racial terms usually dominate the conversation, so why have the identity politics been dropped this time?
via Greg Kelly Reports, weekdays at 7PM ET on Newsmax TV: http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR3lQIKhmLZSbotnPtDVcGvkYB9HJfc_glGzpV61FrEPjDiG4Ti_skuL2t8 nws.mx/tv
Не копіюється фотка. Стрілець - ніби сирійський біженець, Ахмад Ал Аліві Алісса, який приїхав у Штати за каденції Обами по програмі біженців (з батьками), зараз йому 21.
По лінку - репортаж.
З показаних фото, усі жертви - білі. Від 20 до 65 років.
Це ж не чорний урка-нарик-рецидивіст, який подох од передозу ... =свята жертва=.
https://www.cbsnews.com/news/boulder-shooting-victims-what-we-know/
Ну, ще Трампа називав негарними словами.