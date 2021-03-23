УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12009 відвідувачів онлайн
Новини Фото
19 500 245

Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Десять осіб, включно з офіцером поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє ABC news.

Джерело в поліції повідомило телеканалу, що поліцейські прибули на місце події після повідомлення про стрілянину на парковці біля супермаркету, яке надійшло приблизно о 14:30 за місцевим часом. Після цього озброєний гвинтівкою підозрюваний відкрив по них вогонь. В результаті 51-річний офіцер поліції Ерік Теллі, який приїхав на місце першим, загинув.

Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули 01

Фото: соцмережі. Загиблий поліцейський Ерік Теллі

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

— Reuters (@Reuters) March 22, 2021

Після цього підозрюваний був поранений і взятий під варту. Його відправили в місцеву лікарню. Поліція не назвала його імені і можливі мотиви. Агентство Reuters опублікувало відео затримання і госпіталізації підозрюваного.

Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine #GunControl #GunControlNow #shooting #BoulderColorado #BoulderStrong #BoulderShooting #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/tjCGgt9K0y

— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) March 23, 2021

Всього під час стрілянини в супермаркеті і на його парковці було вбито десять осіб. За даними поліції, підозрюваний став єдиною людиною з серйозними травмами, який вижив, пише Reuters.

Дивіться також: "Й#б твою мать! Тримай його!" - у Хмельницькому охоронець супермаркету розбив голову покупцеві, який намагався піти з неоплаченим тортом. ВIДЕО

Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули 02
Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули 03
Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули 04
Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули 05
Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули 06
Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули 07
Фото: ABCNews

Нагадаємо, днями в трьох спасалонах в штаті Джорджія, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули семеро людей.

Автор: 

стрілянина (1784) супермаркет (141) США (23054) вбивство (3096)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
Дятел ты тупой,у бандюков Украины,оружия столько что хватит на 500 лет..баран пля...
показати весь коментар
23.03.2021 07:35
+27
Счас Совки завопят запретить продажу оружия...
показати весь коментар
23.03.2021 07:23
+19
Как Байден назвал }{уйло убийцей, так сразу в Штатах активизировались террористы.
Мужчина открыл стрельбу в супермаркете Колорадо: десять человек, в том числе полицейский, погибли - Цензор.НЕТ 5481
показати весь коментар
23.03.2021 07:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
это рекламный слоган. да и работающий при одном условии. даже двух.
первое: твоё оружие должно быть заряжено и находится в моменте нападения у тебя в руке. если оно в кобуре или кармане и тебя решил убить вооружённый человек, ты не успеешь его достать, просто не успеешь. каким бы нинзей ты не был.
второе: что если у оппонента автомат или винтовка? твой пистолет в кобуре, твои действия? так что где и когда ты его будешь применять? пьяных пугать?
показати весь коментар
23.03.2021 10:49 Відповісти
ты не успеешь его достать, просто не успеешь. каким бы нинзей ты не был.
===
Успеет другой вооружённый гражданин пристрелить преступника...Или третий...
показати весь коментар
23.03.2021 11:46 Відповісти
тіки ось чомусь практика показує, що більшість просто тікає
показати весь коментар
23.03.2021 11:56 Відповісти
хватит предполагать и фантазировать.
показати весь коментар
23.03.2021 16:53 Відповісти
тебе хтось змушує купувати зброю?
показати весь коментар
23.03.2021 22:44 Відповісти
Ну если на тебя нападают из-под тишка, кроме ошибок нападающих, шансы выжить с оружием больше, да и неоднократно известны. Лучше оказаться в такой момент с пистолетом в кармане, особенно если рядом такие же вооружённые граждане, тут в супермаркете наверняка, кроме полицейского, вооруженных не было.
показати весь коментар
23.03.2021 12:07 Відповісти
Это если нападают на конкретно вас. А представим немного более вероятную ситуацию, когда вы медитируете перед стойкой с пивасом, а в это время чувак достаёт валыну в ряду с кетчупами и начинает валить кого-то другого. Через минуту-две он их перестреляет и пойдёт дальше, может даже к вам. Пока он будет кончать тех, кому повезло меньше чем вам, вы вполне успеете достать свой пендель. И перед тем, как вас застреля, вы по крайней мере попытаетесь себя защитить. А если пенделя нет, то вам прийдётся за оставшуюся минуту вашей жизни сделать быстрый и решительный выбор напитка и успеть его проглотить (ну или пытаться сбежать под пулями).
показати весь коментар
23.03.2021 12:39 Відповісти
Ты не туда воюешь
показати весь коментар
23.03.2021 13:22 Відповісти
Упс, это я отвечал на пост выше по дереву.
показати весь коментар
23.03.2021 12:40 Відповісти
ты был в такой ситуации? какая вероятность оказаться в такой ситуации? если ты в криминале живешь, то это уже твои проблемы. а большинство не в криминале живет. им стволы на улице не нужны. сейчас не эпоха дартяьнов на улицах со шпагами.
показати весь коментар
23.03.2021 16:57 Відповісти
Достаточно одного раза и на следующий будешь носить в кармане баллон или нож. Криминал никуда не девался, в любом месте попасть можно.
показати весь коментар
23.03.2021 17:42 Відповісти
у страха глаза велики
показати весь коментар
23.03.2021 20:09 Відповісти
Во дебіл, а.
показати весь коментар
23.03.2021 09:59 Відповісти
где тут те кто кукарекал о свободном обращении оружия в Украине? вот пример: где те люди в сша, которые ответили на вооруженное нападение? ну где? почему они не достали стволы в ответ и не начали отстреливаться? или там таких не было? но если бы были лично вы, то сразу начали включать героев и стрелять. я даже уверен в этом
показати весь коментар
23.03.2021 10:29 Відповісти
Я не сторонник оружия для украинцев, но в вашем спиче есть несколько логических нестыковок.
1. Если бы у народа были свои стволы с собой, то вполне возможно, что кто-то оказался бы достаточно подготовленным, чтоб стрелять в ответ и жертв было бы меньше, хотябы потому, что стрелок был бы вынужден отвлечься от набивания фрагов и вступить в дуэль.

2. Отсутствие оружия у посетителей супермаркета 100% не помогло отбиться от нападавшего. Безоружные люди выступали исключительно в роли мишени.
показати весь коментар
23.03.2021 11:36 Відповісти
Я не сторонник оружия для украинцев
===
Оружие в украинцев давно есть. Нет нарезного короткоствола. Да, а вот в Молдове есть и они не перестреляли друг друга.
показати весь коментар
23.03.2021 11:51 Відповісти
а ви чули коли-небудь, щоб один молдаванін вбив іншого на пешохідному переході через те що той зробив йому якесь зауваження?
показати весь коментар
23.03.2021 12:05 Відповісти
Вообщето в том случае оружие не применялось
показати весь коментар
23.03.2021 12:26 Відповісти
Просто напомнили как конфликтная ситуация в Украине иногда решается.
показати весь коментар
23.03.2021 15:39 Відповісти
а ти чув, щоб українець застрелив іншого на пішоходному переході за зауваження?
показати весь коментар
23.03.2021 18:22 Відповісти
Оружие есть у ментов, бандитов и очень узкого круга населения, который обязан хранить свои валыны в сейфе в разряженном виде и транспортировать в чехле и тоже в разряженном виде (соответственно для самообороны его можно использовать разве что как дубинку).
А остальной нарид гуляет с дулей в кармане (и может это даже и неплохо, учитывая градус ипанутости).
показати весь коментар
23.03.2021 12:29 Відповісти
вас услышал. Но:
1. это ваше предположение,(если бы у народа и тд). как пример случаи в сша.
2. согласен. но снова смотрим на сша. почему там не стреляют в ответ? где эти герои?
показати весь коментар
23.03.2021 16:50 Відповісти
"где эти герои?" (C)
Это как раз объяснить легче всего. Вы слышали про такую штуку, как "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE ошибка выжившего "? Если в супермаркет врывается чувак, достаёт автомат и с криком "Аллаху акбар" тутже получает пулю в лоб от ближайшего ковбоя, то про этот случай вы не услышите ничего. Это не интересно массовой публике, кучи трупов нет, скукотища, репортёры CNN проезжают мимо.
показати весь коментар
23.03.2021 18:36 Відповісти
эти объяснения притянуты за уши. причем здесь ошибка выжившего?
это всё сказки для детей.
показати весь коментар
23.03.2021 20:18 Відповісти
я же вам подробно объяснил при чём. При том, что мы слышим только про случаи, когда стрелку сопротивления не оказывали, потому, что они самые громкие. Когда нападавшего валили сразу - мы про них не слышим, потому что тут и рассказывать не о чем. Это не сказки, это логика с математикой.
показати весь коментар
24.03.2021 12:28 Відповісти
это ты придуманная тобой сказка, в которую ты веришь. но в твоей сказке нет ни логики, ни математики, ни статистики.
показати весь коментар
24.03.2021 13:24 Відповісти
Мда, как быстро ты сдулся
Печалька..
показати весь коментар
24.03.2021 14:17 Відповісти
ты живешь в мире иллюзий. одни фантазии
показати весь коментар
24.03.2021 14:20 Відповісти
Смешной-смешной пупсик. Я тебе привёл аргументы, в ответ на которые ты поднатужился и пукнул. Ты слишком глуп, чтобы их опровергать и поэтому начал нести обычную в таких случаях ахинею. Ну не ты первый, не ты последний. Я на этом дискуссию заканчиваю. Можешь дальше портить воздух
показати весь коментар
24.03.2021 14:24 Відповісти
снова фантазируешь, малолетний сказочник. оставайся в своей глупости и невежестве дальше.
показати весь коментар
24.03.2021 16:36 Відповісти
Иван, ну тебе же человек объяснил. По моему доходчиво. Если бы ковбой сразу был застрелен - ты бы никогда не увидел эту статью. Но в данном случае героя не нашлось и он успел перестрелять десяток. Что не понятного?
показати весь коментар
24.05.2021 07:50 Відповісти
я слышал другое: ЕСЛИ бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой. у вас что здесь группа под названием "фантазёры и сказочники" собралась?
показати весь коментар
25.05.2021 18:16 Відповісти
или там таких не было?
===
Вполне возможно...
показати весь коментар
23.03.2021 11:48 Відповісти
а де написано, що в нікого не було зброї?
показати весь коментар
23.03.2021 12:05 Відповісти
А в інших коменах Борменталь стверджує що там усі були зі зброєю та розбіжалися.

Стільки теоретиків, що аж лячно.
показати весь коментар
23.03.2021 16:47 Відповісти
Ну во первых не во всех штатах разрешено оружие, во вторых скрытое ношение оружия запрещено, в третьих тебя не пустят с оружием в супермаркет
показати весь коментар
23.03.2021 23:00 Відповісти
Жызнь негра имеет значение!
показати весь коментар
23.03.2021 11:10 Відповісти
Господа, вы не обращаете внимание на один момент. Как только Байден отказался общаться с ******, как у них сразу начали происходить терракты.
показати весь коментар
23.03.2021 11:32 Відповісти
Нє ... Там кожного року по декілька гучних випадків.
показати весь коментар
23.03.2021 12:31 Відповісти
Не мешайте мне очернять винторогих
показати весь коментар
23.03.2021 12:33 Відповісти
Так і випадку штурму на Капітолій достатньо. Якщо дійсно буде російський слід, у тому числі ... Навіть не уявляю, що буде.
показати весь коментар
23.03.2021 12:53 Відповісти
Да, прямая связь. А еще Байден назвал Путина убийцей. Этого кремлевская мразь не прощает, теперь жди беды по всей Америке. Будет наука, как пускать в США дикие племена. Мне кажется, так во всем мире. Разным диким обезьянам в сто раз легче попасть в цивилизованную страну, чем украинцам.
показати весь коментар
24.03.2021 07:23 Відповісти
Полиция не назвала его имени и возможные мотивы- да взбрыкнул просто, а так там всё харашё.

GTA- с шестью звёздами в реале не сильно прикольно )
показати весь коментар
23.03.2021 19:42 Відповісти
https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZXIw3CuyqdSvdXx6839iLSgtVSf3CqTXbwoItblWinatKCUcWipjBPEUD2Z_yiaMMw86t60YoQL00lFGBwO7XU_ClycOlN9E3KCfhvGJs-K2ZRIyaZA_c2iiCE-2_kMgtPj5c0sDVRbxWxS60ZSvw9J63YuoiV6giQzdc3uSXK4cQ&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax
https://www.facebook.com/newsmax# tS2h epufonshorrsmred ·

Greg Kelly: Stark racial terms usually dominate the conversation, so why have the identity politics been dropped this time?

via Greg Kelly Reports, weekdays at 7PM ET on Newsmax TV: http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR3lQIKhmLZSbotnPtDVcGvkYB9HJfc_glGzpV61FrEPjDiG4Ti_skuL2t8 nws.mx/tv

Не копіюється фотка. Стрілець - ніби сирійський біженець, Ахмад Ал Аліві Алісса, який приїхав у Штати за каденції Обами по програмі біженців (з батьками), зараз йому 21.
По лінку - репортаж.
показати весь коментар
24.03.2021 05:09 Відповісти
Інші джерела =толерантненько= національну приналежність не розголошують.
З показаних фото, усі жертви - білі. Від 20 до 65 років.
Це ж не чорний урка-нарик-рецидивіст, який подох од передозу ... =свята жертва=.
https://www.cbsnews.com/news/boulder-shooting-victims-what-we-know/

Ну, ще Трампа називав негарними словами.
показати весь коментар
24.03.2021 05:14 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 