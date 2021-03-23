Чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Колорадо: десятеро людей, зокрема поліцейський, загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Десять осіб, включно з офіцером поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє ABC news.

Джерело в поліції повідомило телеканалу, що поліцейські прибули на місце події після повідомлення про стрілянину на парковці біля супермаркету, яке надійшло приблизно о 14:30 за місцевим часом. Після цього озброєний гвинтівкою підозрюваний відкрив по них вогонь. В результаті 51-річний офіцер поліції Ерік Теллі, який приїхав на місце першим, загинув.

Фото: соцмережі. Загиблий поліцейський Ерік Теллі

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

Після цього підозрюваний був поранений і взятий під варту. Його відправили в місцеву лікарню. Поліція не назвала його імені і можливі мотиви. Агентство Reuters опублікувало відео затримання і госпіталізації підозрюваного.

Всього під час стрілянини в супермаркеті і на його парковці було вбито десять осіб. За даними поліції, підозрюваний став єдиною людиною з серйозними травмами, який вижив, пише Reuters.

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Фото: ABCNews

Нагадаємо, днями в трьох спасалонах в штаті Джорджія, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули семеро людей.