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Біля кордону Білорусі з Польщею і Литвою зафіксували велику колону бронетехніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізно ввечері в білоруському Гродно, який розташований практично на кордоні з Литвою і Польщею, зняли на фото і відео велику колону військової техніки на гусеничному ходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, 22 березня після 22:00 від читачів NewGrodno.by почали надходити повідомлення про пересування досить великої колони військової техніки на гусеничному ходу.

Базована у військових частинах Фолюша техніка пересувалася вулицями міста з метою участі в навчаннях на полігоні біля Гожі. Колона БМП-2 пройшла по вулиці Суворова, Ольги Соломової, Весняна, Болдіна та Домбровського і далі в бік Гожі.

Біля кордону Білорусі з Польщею і Литвою зафіксували велику колону бронетехніки 01

Вже після 23.00 з'явилася інформація про другу колону техніки.

Також дивіться: Представники ССО України і Литви провели спільні навчання в Карпатах. ФОТОрепортаж

Біля кордону Білорусі з Польщею і Литвою зафіксували велику колону бронетехніки 02
Біля кордону Білорусі з Польщею і Литвою зафіксували велику колону бронетехніки 03
Фото: сайт NewGrodno

Відео можна переглянути за посиланням тут і тут.

Автор: 

Білорусь (7940) кордон (4775) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+27
АтоНАТАнападьот.
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23.03.2021 07:50
+18
"Тепер мьі в Гродно!" - показово
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23.03.2021 07:50
+16
скоро лука не сможет хвастать хорошими дорогами
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23.03.2021 07:58
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Біля кордону Білорусі з Польщею і Литвою зафіксували велику колону бронетехніки - Цензор.НЕТ 2547
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23.03.2021 13:31 Відповісти
этим металлоломом они хотя напугать страны нато..? или засмешить досмерти...
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23.03.2021 16:00 Відповісти
Чего металоломом? БМП-2 вполне нормальная и полезная машина. И у нас их не хватает.
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23.03.2021 19:40 Відповісти
гроб на гусеницах, броня никакая...прошлый век Бмп-2. одним словом хлам совковый.
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24.03.2021 03:09 Відповісти
БМП противоснарядная броня не нужна. Она не для этого. Это машина поддержки пехоты. Недостаток советских БМП - это маленькое десантное отделение, куда не помещаются взрослые дядьки в брониках и с обвесом. Но они и так не любят сидеть внутри, катаются на броне.
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24.03.2021 09:02 Відповісти
на красный поехали, уе..ки
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23.03.2021 16:57 Відповісти
Ху&ло - великий понтовик. Привычки подворотни так и остались! )))
Вся эта груда металлолома там так и останется, если рыпнется через кордон.
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24.03.2021 00:17 Відповісти
У 21 віці живимо - гіперзброя, лазери, беспілотники, а тут цей металобрухт - привіт з 70 х
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24.03.2021 01:37 Відповісти
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