Біля кордону Білорусі з Польщею і Литвою зафіксували велику колону бронетехніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Пізно ввечері в білоруському Гродно, який розташований практично на кордоні з Литвою і Польщею, зняли на фото і відео велику колону військової техніки на гусеничному ходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, 22 березня після 22:00 від читачів NewGrodno.by почали надходити повідомлення про пересування досить великої колони військової техніки на гусеничному ходу.
Базована у військових частинах Фолюша техніка пересувалася вулицями міста з метою участі в навчаннях на полігоні біля Гожі. Колона БМП-2 пройшла по вулиці Суворова, Ольги Соломової, Весняна, Болдіна та Домбровського і далі в бік Гожі.
Вже після 23.00 з'явилася інформація про другу колону техніки.
Топ коментарі
+27 5 копійок
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+18 Борменталь Незабаром
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+16 Гыг с Вами
показати весь коментар23.03.2021 07:58
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Вся эта груда металлолома там так и останется, если рыпнется через кордон.