Біля кордону Білорусі з Польщею і Литвою зафіксували велику колону бронетехніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пізно ввечері в білоруському Гродно, який розташований практично на кордоні з Литвою і Польщею, зняли на фото і відео велику колону військової техніки на гусеничному ходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, 22 березня після 22:00 від читачів NewGrodno.by почали надходити повідомлення про пересування досить великої колони військової техніки на гусеничному ходу.

Базована у військових частинах Фолюша техніка пересувалася вулицями міста з метою участі в навчаннях на полігоні біля Гожі. Колона БМП-2 пройшла по вулиці Суворова, Ольги Соломової, Весняна, Болдіна та Домбровського і далі в бік Гожі.

Вже після 23.00 з'явилася інформація про другу колону техніки.

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Фото: сайт NewGrodno

Відео можна переглянути за посиланням тут і тут.