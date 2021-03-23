Думали, що витримає: троє дітей провалилися під лід на озері в парку "Партизанської слави" в Києві. ФОТОрепортаж

У Києві троє дітей провалилися під лід. Патрульні спільно з небайдужим чоловіком вчасно прийшли на допомогу і врятували їх.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

Подія трапилася вчора вдень. Інспектори отримали виклик про хлопців і дівчинку, які тонуть в озері, в парку "Партизанська слава".

"За лічені хвилини на місці був екіпаж патрульних Валерій Бебко та Олександр Лисенко. Налякані очевидці кликали їх на допомогу. Ще до приїзду патрульних з іншої сторони берегу один з небайдужих чоловіків уже кинувся на порятунок дітей. Він витягнув з води 12-річну дівчинку.

У водоймі залишалися ще двоє хлопців. Вони з останніх сил трималися на поверхні.

Часу на зволікання не було, тому Олександр Лисенко кинувся у воду, аби врятувати дітей. Він розбивав кригу руками й підпливав до потопаючих. Патрульний витягнув одного з хлопців на берег. Тим часом Валерій Бебко взяв у службовому автомобілі трос та кинув іншому хлопцеві. Так спільними зусиллями напарники витягли і його", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до приїзду швидкої інспектори посадили врятованих в службовий автомобіль, віддали їм свій сухий одяг і надавали допомогу. Діти пояснили, що опинилися на льоду, тому що думали, що він витримає їх, але провалилися. Після огляду медиками 14-річних хлопців госпіталізували в дитячу лікарню.

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Патрульні викликали до медичного закладу батьків і працівників ювенальної превенції.

"Дякуємо патрульним Валерію і Олександру, а також небайдужому чоловікові за врятовані дитячі життя. Хто знає, як би завершилася ця історія, якби вони вчасно не прийшли на допомогу.

Ми нагадуємо: тонкий лід - це велика небезпека для здоров'я і життя. Будьте обережні і бережіть себе", - додали у відомстві.





Фото: МВС/Facebook