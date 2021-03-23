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Думали, що витримає: троє дітей провалилися під лід на озері в парку "Партизанської слави" в Києві. ФОТОрепортаж

У Києві троє дітей провалилися під лід. Патрульні спільно з небайдужим чоловіком вчасно прийшли на допомогу і врятували їх.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

Подія трапилася вчора вдень. Інспектори отримали виклик про хлопців і дівчинку, які тонуть в озері, в парку "Партизанська слава".

"За лічені хвилини на місці був екіпаж патрульних Валерій Бебко та Олександр Лисенко. Налякані очевидці кликали їх на допомогу. Ще до приїзду патрульних з іншої сторони берегу один з небайдужих чоловіків уже кинувся на порятунок дітей. Він витягнув з води 12-річну дівчинку.

У водоймі залишалися ще двоє хлопців. Вони з останніх сил трималися на поверхні.

Часу на зволікання не було, тому Олександр Лисенко кинувся у воду, аби врятувати дітей. Він розбивав кригу руками й підпливав до потопаючих. Патрульний витягнув одного з хлопців на берег. Тим часом Валерій Бебко взяв у службовому автомобілі трос та кинув іншому хлопцеві. Так спільними зусиллями напарники витягли і його", - сказано в повідомленні.

Думали, що витримає: троє дітей провалилися під лід на озері в парку Партизанської слави в Києві 01

Зазначається, що до приїзду швидкої інспектори посадили врятованих в службовий автомобіль, віддали їм свій сухий одяг і надавали допомогу. Діти пояснили, що опинилися на льоду, тому що думали, що він витримає їх, але провалилися. Після огляду медиками 14-річних хлопців госпіталізували в дитячу лікарню.

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Патрульні викликали до медичного закладу батьків і працівників ювенальної превенції.

Думали, що витримає: троє дітей провалилися під лід на озері в парку Партизанської слави в Києві 02

"Дякуємо патрульним Валерію і Олександру, а також небайдужому чоловікові за врятовані дитячі життя. Хто знає, як би завершилася ця історія, якби вони вчасно не прийшли на допомогу.

Ми нагадуємо: тонкий лід - це велика небезпека для здоров'я і життя. Будьте обережні і бережіть себе", - додали у відомстві.

Думали, що витримає: троє дітей провалилися під лід на озері в парку Партизанської слави в Києві 03
Думали, що витримає: троє дітей провалилися під лід на озері в парку Партизанської слави в Києві 04
Фото: МВС/Facebook

Думали, що витримає: троє дітей провалилися під лід на озері в парку Партизанської слави в Києві 05

Автор: 

діти (5095) МВС (3504) порятунок (119) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+33
Респект за такой поступок!...
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23.03.2021 08:38
+28
Добре, що все закінчилось переляком. Патрульні та небайдужий чоловік заслуговують на повагу та подяку.
але ж по14 років і такі безвідповідальні і дурні..
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23.03.2021 08:45
+5
Каждое поколение платит свою цену.Родители должны учить детей правилам поведения .Что нельзя выходить на лёд в такое время,летом,-что нельзя купаться в непроверенных и опасных местах,тем более нырять вниз головой и т.д.Учить детей переходить улицы.АК школа должна проводить тренинги.Японцы в школах учат детей как вести себя при землетрусах,наводнеиях ,ссувах итд..
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23.03.2021 08:49
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Респект за такой поступок!...
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23.03.2021 08:38 Відповісти
Добре, що все закінчилось переляком. Патрульні та небайдужий чоловік заслуговують на повагу та подяку.
але ж по14 років і такі безвідповідальні і дурні..
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23.03.2021 08:45 Відповісти
Пацаны хотели повыпендриваться перед девочкой. В их возрасте никакой инстинкт самосохранения не действует, это природа.
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23.03.2021 09:17 Відповісти
Мужчина - это случайно выдживший мальчик.
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23.03.2021 09:38 Відповісти
трошки несправедливо, що нема призвища "небайдужого Чоловіка" який врятував дитя ще до того як на допомогу прибігли копи (дякувати всім трьом рятівникам що трое дуреп врятовано!)
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23.03.2021 09:42 Відповісти
А могли все 6 из за троих под лед уйти.
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23.03.2021 10:13 Відповісти
Каждое поколение платит свою цену.Родители должны учить детей правилам поведения .Что нельзя выходить на лёд в такое время,летом,-что нельзя купаться в непроверенных и опасных местах,тем более нырять вниз головой и т.д.Учить детей переходить улицы.АК школа должна проводить тренинги.Японцы в школах учат детей как вести себя при землетрусах,наводнеиях ,ссувах итд..
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23.03.2021 08:49 Відповісти
учить учить..опять вашпитатели заныли про вашпитание.. Типа всё так просто вот учи и всё будет как научил. Сказочные вошпитатели. Вариант что дети не слушаюца и особенно в подростковом возрасте по своей психологии вообще специально делают на зло, из духа противоречия..вашпитателя такое и в голову не приходит..
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23.03.2021 09:06 Відповісти
Так у школі постійно перед канікулами на цю тему читають лекції. але люди далекі від природи, тупі городяни саме такі.
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23.03.2021 09:09 Відповісти
точно, это как селяне приезжают в город и не знают как улицу перейти, и под машины попадают..село шо с них взять..
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23.03.2021 09:19 Відповісти
ну да то ничо, шо по статистике больше все-таки городских придурков в гробиках после перехода улицьі..
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23.03.2021 10:35 Відповісти
"ссув" російською - "оползєнь"
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23.03.2021 10:08 Відповісти
На последнем снимке никак не хлопчик, судя по мозолистым рукам.
)))
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23.03.2021 08:55 Відповісти
либо это "один из неравнодушных мужчин", либо искупавшийся патрульный.
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23.03.2021 09:02 Відповісти
а як виглядають замерзлі руки? плюс крупний план. окрім того якщо дєвкє було 12 то і цим десь так. а дітки Бувають різні, може він із породи ЛОБ.
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23.03.2021 09:07 Відповісти
хорошо что успели......
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23.03.2021 09:01 Відповісти
тобто ці вже доволі дорослі городські барани просто стали усі троє в одному місці на кригу і тому вона крякнула.
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23.03.2021 09:04 Відповісти
озеро "партізанскай слави"ось такі озера ***** буде захищати від хахлов...
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23.03.2021 09:11 Відповісти
а что с головами у "детей"
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23.03.2021 09:12 Відповісти
цензура
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23.03.2021 09:43 Відповісти
Когда лезут куда ни попадя, герои, а когда обделаются то надо скрывать что бы не было психологической травмы.
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23.03.2021 10:04 Відповісти
Скільки повинно ще втопитись люду щоби цим дурням якось зайшло в їх диряві голови ?
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23.03.2021 10:04 Відповісти
У ментов грудь 1-го размера и мозоль боевой. Молодцы!
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23.03.2021 10:09 Відповісти
Не, молодцы, конечно и всё такое, но, я заметил такую вещь, что наша полиция очень хорошо исполняет функции МЧС, но не всегда хорошо (не вся) свои прямые обязанности.
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23.03.2021 11:15 Відповісти
Вот это настоящие, правильные полицейские. Страна может им гордиться. И гражданский мужик тоже герой. Счастья, добра, удачи мужикам!
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23.03.2021 11:32 Відповісти
какой лед два месяца плюс на улице) вчес
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23.03.2021 13:48 Відповісти
то плохие менты и аваков то хорошие..та вы разбиритесь кто есть кто))
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23.03.2021 13:50 Відповісти
вот какого ляда там лазить? ремня дать
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23.03.2021 18:05 Відповісти
 
 