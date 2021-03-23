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Районні лікарні Закарпаття реконструюють, частина приймальних відділень скоро буде введена в експлуатацію. ФОТОрепортаж

На Закарпатті триває створення високоякісних об'єктів соціальної інфраструктури. Медзаклади регіону реконструюють і обладнають сучасною технікою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Facebook-сторінці програми "Велике будівництво".

Зараз ремонтні роботи проводять в центральних районних лікарнях Хуста, Мукачева, а також в Рахівській і Тячівській районних лікарнях. Так, у центральній районній лікарні Мукачева повним ходом реконструюють приміщення та обладнують лікарню найсучаснішою медичною технікою: комп'ютерним томографом, апаратом УЗД, цифровий рентген-установкою, МРТ.

Районні лікарні Закарпаття реконструюють, частина приймальних відділень скоро буде введена в експлуатацію 01
Районні лікарні Закарпаття реконструюють, частина приймальних відділень скоро буде введена в експлуатацію 02
Районні лікарні Закарпаття реконструюють, частина приймальних відділень скоро буде введена в експлуатацію 03

Деякі з приймальних відділень лікарень Закарпаття вже найближчим часом будуть введені в експлуатацію. Зокрема, в Facebook "Велике будівництво" оприлюднені фото реконструйованої Воловецької центральної районної лікарні. До відкриття також готуються приймальні відділення Ужгородської центральної міської клінічної лікарні; Берегівської центральної районної лікарні ім. Бертолона Ліннера; Виноградівської районної лікарні.

Районні лікарні Закарпаття реконструюють, частина приймальних відділень скоро буде введена в експлуатацію 04
Районні лікарні Закарпаття реконструюють, частина приймальних відділень скоро буде введена в експлуатацію 05

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що в 2021 році почнеться будівництво величезного медичного містечка в Краматорську. Крім цього, планується реконструювати і обладнати медичною технікою близько 200 прийомних відділень в лікарнях по всій Україні.

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Автор: 

лікарня (1362) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2053)


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Ну хоть не в асфальт укатают бабло
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23.03.2021 10:06 Відповісти
Лучше бы Тимошенко отчитался о кислороде в больницах Украины .
Всем ли коронавирусным его хватает . мог бы прямо по областям перечислить
а вогнать миллионы в старый европейский аппарат МРТ - не хитрое дело
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23.03.2021 10:06 Відповісти
Приемный покой, витрина лечебного заведения, так сказать врата... А дальше, куда ведут врата?
Замечательно, что поправили витрину. Повторюсь - а дальше? А дальше ужасы нашего городка(, естессно не для всех ужасы, для лохтората.
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23.03.2021 10:12 Відповісти
Знову зрада? )))
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23.03.2021 10:48 Відповісти
 
 