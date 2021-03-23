Районні лікарні Закарпаття реконструюють, частина приймальних відділень скоро буде введена в експлуатацію. ФОТОрепортаж
На Закарпатті триває створення високоякісних об'єктів соціальної інфраструктури. Медзаклади регіону реконструюють і обладнають сучасною технікою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Facebook-сторінці програми "Велике будівництво".
Зараз ремонтні роботи проводять в центральних районних лікарнях Хуста, Мукачева, а також в Рахівській і Тячівській районних лікарнях. Так, у центральній районній лікарні Мукачева повним ходом реконструюють приміщення та обладнують лікарню найсучаснішою медичною технікою: комп'ютерним томографом, апаратом УЗД, цифровий рентген-установкою, МРТ.
Деякі з приймальних відділень лікарень Закарпаття вже найближчим часом будуть введені в експлуатацію. Зокрема, в Facebook "Велике будівництво" оприлюднені фото реконструйованої Воловецької центральної районної лікарні. До відкриття також готуються приймальні відділення Ужгородської центральної міської клінічної лікарні; Берегівської центральної районної лікарні ім. Бертолона Ліннера; Виноградівської районної лікарні.
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Всем ли коронавирусным его хватает . мог бы прямо по областям перечислить
а вогнать миллионы в старый европейский аппарат МРТ - не хитрое дело
Замечательно, что поправили витрину. Повторюсь - а дальше? А дальше ужасы нашего городка(, естессно не для всех ужасы, для лохтората.