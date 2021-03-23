Районні лікарні Закарпаття реконструюють, частина приймальних відділень скоро буде введена в експлуатацію. ФОТОрепортаж

На Закарпатті триває створення високоякісних об'єктів соціальної інфраструктури. Медзаклади регіону реконструюють і обладнають сучасною технікою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Facebook-сторінці програми "Велике будівництво".

Зараз ремонтні роботи проводять в центральних районних лікарнях Хуста, Мукачева, а також в Рахівській і Тячівській районних лікарнях. Так, у центральній районній лікарні Мукачева повним ходом реконструюють приміщення та обладнують лікарню найсучаснішою медичною технікою: комп'ютерним томографом, апаратом УЗД, цифровий рентген-установкою, МРТ.







Деякі з приймальних відділень лікарень Закарпаття вже найближчим часом будуть введені в експлуатацію. Зокрема, в Facebook "Велике будівництво" оприлюднені фото реконструйованої Воловецької центральної районної лікарні. До відкриття також готуються приймальні відділення Ужгородської центральної міської клінічної лікарні; Берегівської центральної районної лікарні ім. Бертолона Ліннера; Виноградівської районної лікарні.





Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що в 2021 році почнеться будівництво величезного медичного містечка в Краматорську. Крім цього, планується реконструювати і обладнати медичною технікою близько 200 прийомних відділень в лікарнях по всій Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унікальний дитсадок у формі бджолиних сот будують у Рівному, - Голик. ФОТО