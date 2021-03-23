Терориста "ЛНР", який відсидів у РФ термін за наркотики, затримано на Харківщині, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали на Харківщині найманця терористичної організації "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України за власною ініціативою почав співпрацю з російсько-терористичними військами, які окупували частину території Донбасу. У складі незаконного збройного формування так званого "народного ополчення Донбасу" він залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини, а також брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

Під час одного з нападів на позиції українських військових терорист зазнав поранень, пройшов лікування на території країни-агресора і вирішив залишитися в Росії, розраховуючи отримати російське громадянство. Замість паспорта РФ він отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбування покарання повернувся в Україну.

У ході проведення обшуку за місцем проживання зловмисника в передмісті Харкова виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 і РГО із запалом.

Зараз вирішується питання про повідомлення громадянину України про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами і вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії з встановлення можливих розвідувальних або підривних спрямувань бойовика.

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