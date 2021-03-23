УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4999 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
6 938 19

Терориста "ЛНР", який відсидів у РФ термін за наркотики, затримано на Харківщині, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Терориста

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали на Харківщині найманця терористичної організації "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України за власною ініціативою почав співпрацю з російсько-терористичними військами, які окупували частину території Донбасу. У складі незаконного збройного формування так званого "народного ополчення Донбасу" він залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини, а також брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

Під час одного з нападів на позиції українських військових терорист зазнав поранень, пройшов лікування на території країни-агресора і вирішив залишитися в Росії, розраховуючи отримати російське громадянство. Замість паспорта РФ він отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбування покарання повернувся в Україну.

У ході проведення обшуку за місцем проживання зловмисника в передмісті Харкова виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 і РГО із запалом.

Зараз вирішується питання про повідомлення громадянину України про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами і вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії з встановлення можливих розвідувальних або підривних спрямувань бойовика.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ затримала в Дніпрі агента "спецслужби" терористів "ДНР", який збирав розвідінформацію про підрозділи ЗСУ. ФОТОрепортаж

Терориста ЛНР, який відсидів у РФ термін за наркотики, затримано на Харківщині, - контррозвідка СБУ 01
Терориста ЛНР, який відсидів у РФ термін за наркотики, затримано на Харківщині, - контррозвідка СБУ 02
Терориста ЛНР, який відсидів у РФ термін за наркотики, затримано на Харківщині, - контррозвідка СБУ 03

контррозвідка (470) СБУ (12857) найманці рф (2060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
СБУ - надо БИТЬ добрее!!!)
показати весь коментар
23.03.2021 11:34
+4
какой то етот террорист чмошнинький-видать не пошел ему на пользу русский мир
показати весь коментар
23.03.2021 11:40
+4
такое гавно в расее не спасли даже духовные скрепы
показати весь коментар
23.03.2021 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБУ - надо БИТЬ добрее!!!)
показати весь коментар
23.03.2021 11:34 Відповісти
Уточніть,як можно ****..ти добріше?,з поглажуванням шолі?
показати весь коментар
23.03.2021 12:41 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2021 12:42 Відповісти
В смісле сільнеє?
показати весь коментар
23.03.2021 14:01 Відповісти
да что такое . там отсидел еще и здесь придется . не куда бедному наркошке податься прям как в кино

Террорист "ЛНР", отсидевший в РФ срок за наркотики, задержан на Харьковщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6816
показати весь коментар
23.03.2021 11:39 Відповісти
какой то етот террорист чмошнинький-видать не пошел ему на пользу русский мир
показати весь коментар
23.03.2021 11:40 Відповісти
такое гавно в расее не спасли даже духовные скрепы
показати весь коментар
23.03.2021 11:42 Відповісти
Welcome to Ukraine/
показати весь коментар
23.03.2021 11:47 Відповісти
СБУ разоблачила российского шпиона - подполковника налоговой милиции, который действовал с санкции главы ГФС Мельника и начальника Оперативного управления Ткаченко
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
МОТУЗОЧКИ ШПИГУНСЬКОГО СКАНДАЛУ ЗНОВУ ЗАВ"ЯЗУЮТЬСЯ НА ЄРМАКУ
показати весь коментар
23.03.2021 11:49 Відповісти
наталья, меня удивляет что налоговика объявляют шпионом.... а какие секреты знает налоговик? что в декларациях багатых чиновников? или сколько взяток берет тот или иной начальник? это что кому то кроме налоговиков интересно? дурня какая то.......дальше что сотрудника коммунально дорожной службы или сантехника миколу шпионом объявим?
показати весь коментар
23.03.2021 12:46 Відповісти
а что, экономический шпионаж уже отменили? да и даже знание того факта "сколько взяток берет" уже достаточно для шантажа и политического давления в будущем, вдруг кто-то из берущих займет высокий пост...
показати весь коментар
23.03.2021 14:26 Відповісти
https://youtu.be/lVpF0X-PDhE?t=23 Милости прошу к нашему шалашу (с)
показати весь коментар
23.03.2021 12:16 Відповісти
всякая нечисть прётся в Украину! вам не кажется странным земляки? наверное знают , что лояльные к рашке наши судьи их не посадят!!! другой причины не вижу.... все эти крики про нашихлюдей ,идущие с самого верха власти , делают своё дело!!!
показати весь коментар
23.03.2021 12:39 Відповісти
приехал за справедливостью
показати весь коментар
23.03.2021 13:00 Відповісти
На обмен!
показати весь коментар
23.03.2021 13:02 Відповісти
Он у них -придорожный мусор.А тут -пожизненное надо.
показати весь коментар
23.03.2021 13:41 Відповісти
Ой....
Поднять в сети шум про страданья конкретного барца за русский мир в лапах фашыстов...
показати весь коментар
23.03.2021 15:31 Відповісти
Этот дрыщь ещё и мирное население запугивал....
показати весь коментар
23.03.2021 16:57 Відповісти
расстрелять!
показати весь коментар
23.03.2021 17:56 Відповісти
 
 