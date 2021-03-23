На центральному вокзалі Києва затримали чоловіка з 350 г кокаїну, ввезеного з ЄС, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві на центральному залізничному вокзалі затримали чоловіка з контрабандною партією кокаїну в 350 г, ввезеного з ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Подільською окружною прокуратурою м.Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м.Києві при оперативному супроводі ГУ БКОЗ СБ України виявлено факт контрабандного переміщення громадянином України наркотичного засобу "кокаїн" на територію України для подальшого збуту.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що житель Київської області незаконно ввіз на територію України з країн Європейського Союзу з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб "кокаїн" вагою близько 350 г. Після цього залізничним сполученням Львів-Київ чоловік перевіз вказаний наркотичний засіб на центральний вокзал Києва, де він і був затриманий у порядку ст. 208 КПК України", - сказано в повідомленні.

Зараз вирішується питання про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Вартість вилученого наркотичного засобу при роздрібному збуті становить близько 50 тис. доларів США.

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Досудове розслідування триває. Встановлюються обставини, а також інші особи, які можуть бути причетні до контрабандного ввезення наркотичного засобу через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.





Фото: сайт прокуратури Києва