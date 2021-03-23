СБУ в березні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: частина їхнього "прибутку" йшла на фінансування "ЛДНР". ФОТОрепортаж

З початку березня поточного року Служба безпеки України спільно з Комісією з ліцензування азартних ігор і лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та двох казино.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБУ, частина нелегально отриманих коштів спрямовувалася на фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Так, СБУ припинила незаконну діяльність гральних закладів у Києві, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Під час слідчих дій співробітники спецслужби вилучили:

- понад 600 од. комп'ютерного обладнання;

- 14 столів для гри в покер;

- 5 рулеток;

- гральні фішки, карти, приналежності для карткових ігор, готівкові, мобільні телефони персоналу гральних закладів;

- чорнові записи з клієнтськими базами, відеореєстратори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зі створенням БЕБ два управління СБУ ліквідують. Спецслужба займатиметься безпекою країни, - "слуга народу" Безугла

Зараз перевіряється інформація про можливу причетність до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів.

У рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних злочинів передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.

Також читайте: Співробітник військової контррозвідки СБУ в Харкові продавав психотропи. ФОТО

Головним управлінням з боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно з регіональними органами СБУ проводиться системна робота з протидії роботі нелегального грального бізнесу, який здійснюється без відповідних ліцензій Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.











