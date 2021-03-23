СБУ в березні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: частина їхнього "прибутку" йшла на фінансування "ЛДНР". ФОТОрепортаж
З початку березня поточного року Служба безпеки України спільно з Комісією з ліцензування азартних ігор і лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та двох казино.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБУ, частина нелегально отриманих коштів спрямовувалася на фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".
Так, СБУ припинила незаконну діяльність гральних закладів у Києві, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Під час слідчих дій співробітники спецслужби вилучили:
- понад 600 од. комп'ютерного обладнання;
- 14 столів для гри в покер;
- 5 рулеток;
- гральні фішки, карти, приналежності для карткових ігор, готівкові, мобільні телефони персоналу гральних закладів;
- чорнові записи з клієнтськими базами, відеореєстратори.
Зараз перевіряється інформація про можливу причетність до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів.
У рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних злочинів передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.
Головним управлінням з боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно з регіональними органами СБУ проводиться системна робота з протидії роботі нелегального грального бізнесу, який здійснюється без відповідних ліцензій Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Т.е., фактически, СБУ, ходит туда регулярно.
Один раз в месяц.
По другим точкам, точно так. Состав "зондеркоманды", стабилен.
На авакяна замахнулся!