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СБУ в березні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: частина їхнього "прибутку" йшла на фінансування "ЛДНР". ФОТОрепортаж

З початку березня поточного року Служба безпеки України спільно з Комісією з ліцензування азартних ігор і лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та двох казино.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБУ, частина нелегально отриманих коштів спрямовувалася на фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Так, СБУ припинила незаконну діяльність гральних закладів у Києві, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Під час слідчих дій співробітники спецслужби вилучили:

- понад 600 од. комп'ютерного обладнання;
- 14 столів для гри в покер;
- 5 рулеток;
- гральні фішки, карти, приналежності для карткових ігор, готівкові, мобільні телефони персоналу гральних закладів;
- чорнові записи з клієнтськими базами, відеореєстратори.

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Зараз перевіряється інформація про можливу причетність до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів.

У рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних злочинів передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.

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Головним управлінням з боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно з регіональними органами СБУ проводиться системна робота з протидії роботі нелегального грального бізнесу, який здійснюється без відповідних ліцензій Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

СБУ в березні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: частина їхнього прибутку йшла на фінансування ЛДНР 01
СБУ в березні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: частина їхнього прибутку йшла на фінансування ЛДНР 02
СБУ в березні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: частина їхнього прибутку йшла на фінансування ЛДНР 03
СБУ в березні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: частина їхнього прибутку йшла на фінансування ЛДНР 04
СБУ в березні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: частина їхнього прибутку йшла на фінансування ЛДНР 05
СБУ в березні заблокувала понад 30 нелегальних гральних закладів: частина їхнього прибутку йшла на фінансування ЛДНР 06

СБУ (12821) азартні ігри (279)


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Топ коментарі
+1
...этапабедаящитаю, верно, лийтинант бакланов?
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23.03.2021 16:00
+1
Не так нада. Одно факельное шествие с разборками и крысы сами по углам попрячутся. Почему у нас до сих пор зелёнорубашечников нет?
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23.03.2021 16:12
+1
СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений.-Зачистка территории для мафии Коломойского. Ранее: Телеканал Коломойского занялся борьбой с казино и букмекерами вместе с МВД Авакова.
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23.03.2021 16:19
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...этапабедаящитаю, верно, лийтинант бакланов?
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23.03.2021 16:00 Відповісти
Возможной причастности?? ВОЗМОЖНОЙ, Карл!!!
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23.03.2021 16:03 Відповісти
Не так нада. Одно факельное шествие с разборками и крысы сами по углам попрячутся. Почему у нас до сих пор зелёнорубашечников нет?
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23.03.2021 16:12 Відповісти
зачем им финансировать какое лднр? Очередной бред сбу, которая занимается всем, с чего можно поиметь
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23.03.2021 16:13 Відповісти
Мдя, таке собі "казино", у нас десяток кращих працюють, рулетка взагалі з 70-х років
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23.03.2021 16:14 Відповісти
СБУ в марте заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений.-Зачистка территории для мафии Коломойского. Ранее: Телеканал Коломойского занялся борьбой с казино и букмекерами вместе с МВД Авакова.
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23.03.2021 16:19 Відповісти
А Космолот Авакова который с таким пафосом закрывали на улицах, первый в Украине получил игорную лицензию
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23.03.2021 23:59 Відповісти
На Нивках, первое же здание от метро с обратной стороны харчевни и со стороны озера прекрасно втихую работают. Вывесок нет. Спускаешься к двери, звонишь, с тобой общаются, затем открывают дверь. Под крылышком Авакова лет 5 уже.
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23.03.2021 16:59 Відповісти
Заблокировали или сорвали джекпот?
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23.03.2021 17:37 Відповісти
Тю, а я думав вони упіймали 30 кацапських шпигунів в офісі Зєлєнского...
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23.03.2021 18:28 Відповісти
Старые и верные друзья, рассказали про ЧЕТВЁРТЫЙ заход в эту "тусовку".
Т.е., фактически, СБУ, ходит туда регулярно.
Один раз в месяц.
По другим точкам, точно так. Состав "зондеркоманды", стабилен.
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23.03.2021 20:44 Відповісти
Зеля вообще крышей поехал....
На авакяна замахнулся!
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24.03.2021 10:58 Відповісти
Всё давно работает онлайн и довольно успешно. В качестве примера приведу такие популярные автоматы среди игроков онлайн казино, как Reel Keeper, Dead or Alive и https://wibe.team/piramida-aztec-gold.html Aztec gold . Разумеется, если вы докупили себе спину, то вероятность выигрыша отнюдь не иллюзорно увеличивается. Кроме того, следите за актуальными событиями казино которые обновляются, лотереи, квесты и турниры. Понятно что хочется зарабатывать так, чтобы ничего не вкладывать, но не в настоящее время)
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19.08.2022 13:31 Відповісти
 
 