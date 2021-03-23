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Капітальний ремонт траси Н-08 Бориспіль - Маріуполь стартував на Черкащині: встановлять автобусні зупинки і майданчик для автотранспорту. ФОТОрепортаж

Стартував капітальний ремонт на трасі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь у межах Черкаської області. Дорогу ремонтуватимуть від кордону з Київською областю до повороту на Канів у селі Софіївка Золотоніського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на офіційній сторінці у Facebook програми Президента України "Велике будівництво".

Минулого року були відновлені 33 км цієї траси. Цього року роботи тривають.

Капітальний ремонт траси Н-08 Бориспіль - Маріуполь стартував на Черкащині: встановлять автобусні зупинки і майданчик для автотранспорту 01

"На трасі Н-08 на ділянці км 81 + 300 - км 87 + 300 буде проведено капітальний ремонт 6 кілометрів. У рамках капітального ремонту буде проведено комплекс робіт: облаштування основи дорожнього одягу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом; облаштування дорожнього одягу і з'їздів із дороги з трьох шарів асфальтобетону; облаштування водовідведення проїжджої частини автодороги і водопропускних труб; зміцнення узбіч; облаштування з'їздів із дороги", - йдеться в повідомленні.

Капітальний ремонт траси Н-08 Бориспіль - Маріуполь стартував на Черкащині: встановлять автобусні зупинки і майданчик для автотранспорту 02

Зазначають, що на відремонтованій ділянці облаштують автобусні зупинки та пішохідний перехід з автономним освітленням, а також зроблять майданчик для автотранспорту на кордоні областей, встановлять нові металеві огорожі, дорожні знаки і нанесуть розмітку.

Роботи виконує підрядник ТОВ "СП "Автострада".

Капітальний ремонт траси Н-08 Бориспіль - Маріуполь стартував на Черкащині: встановлять автобусні зупинки і майданчик для автотранспорту 03

Нагадаємо, координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко недавно заявив, що амбітний план програми - оновити всю мережу доріг державного значення в Україні (понад 20 тисяч км) до кінця 2023 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хід ремонту доріг, який здійснює Укравтодор, можна відстежувати на спеціальній інтерактивній карті, - Кубраков

дороги (3061) Велике будівництво (741) Чернігівська область (909)


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Может наконец украинцы смогут ездить к морю , как европейцы , по автобанам ? И беречь свои авто .
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23.03.2021 16:33 Відповісти
А если б не велике будивництво то не строили бы?
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23.03.2021 16:33 Відповісти
Чому Черкаська ОДА під керівництвом паяца Скічка засекретила інформацію про "Велике будівництво"? Тому що воно насправді "Велике крадівництво"?


Черкаська ОДА засекретила ціни на будматеріали «Великого будівництва»

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації відмовився надати інформацію про вартість матеріалів для здійснення будівельних робіт у рамках "Великого будівництва".

https://bykvu.com/ru/bukvy/cherkaska-oda-zasekretila-cini-na-budmateriali-velikogo-budivnictva/
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23.03.2021 16:44 Відповісти
Живу в этих краях. На этом участке как раз дорога была более менее хорошая. Но хороший асфальт срезают. Им бы в сторону от трассы поремонтировать хоть что то, а то капец...
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23.03.2021 17:04 Відповісти
Це точно. Якщо й треба де ремонтувати, то там можна було б і пізніше. Дорога адекватна, максимум що треба було б зробити - де не де залатати ямки, тільки по-людськи. Те ж саме торік трохи далі, біля Золотоноші - вперли 1 м асфальту, зробили ідеальну дорогу. Але ж вона просто золота вийшла. На ті гроші можна було б не одну сотню - тисячу км доріг довести до нормального стану. Ну звичайно б, якби саме робили реальний ремонт доріг а не відмивання грошей. Що зробили б адекватні дорожники. А так - їдеш десяток км в раю, а потім 100 км пекла ((
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23.03.2021 17:21 Відповісти
 
 