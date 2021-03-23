Капітальний ремонт траси Н-08 Бориспіль - Маріуполь стартував на Черкащині: встановлять автобусні зупинки і майданчик для автотранспорту. ФОТОрепортаж
Стартував капітальний ремонт на трасі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь у межах Черкаської області. Дорогу ремонтуватимуть від кордону з Київською областю до повороту на Канів у селі Софіївка Золотоніського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на офіційній сторінці у Facebook програми Президента України "Велике будівництво".
Минулого року були відновлені 33 км цієї траси. Цього року роботи тривають.
"На трасі Н-08 на ділянці км 81 + 300 - км 87 + 300 буде проведено капітальний ремонт 6 кілометрів. У рамках капітального ремонту буде проведено комплекс робіт: облаштування основи дорожнього одягу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом; облаштування дорожнього одягу і з'їздів із дороги з трьох шарів асфальтобетону; облаштування водовідведення проїжджої частини автодороги і водопропускних труб; зміцнення узбіч; облаштування з'їздів із дороги", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що на відремонтованій ділянці облаштують автобусні зупинки та пішохідний перехід з автономним освітленням, а також зроблять майданчик для автотранспорту на кордоні областей, встановлять нові металеві огорожі, дорожні знаки і нанесуть розмітку.
Роботи виконує підрядник ТОВ "СП "Автострада".
Нагадаємо, координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко недавно заявив, що амбітний план програми - оновити всю мережу доріг державного значення в Україні (понад 20 тисяч км) до кінця 2023 року.
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Черкаська ОДА засекретила ціни на будматеріали «Великого будівництва»
Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації відмовився надати інформацію про вартість матеріалів для здійснення будівельних робіт у рамках "Великого будівництва".
https://bykvu.com/ru/bukvy/cherkaska-oda-zasekretila-cini-na-budmateriali-velikogo-budivnictva/