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Київські митники перехопили посилку з п'ятьма діамантами зі США. ФОТОрепортаж

Київські митники блокували спробу ввезення дорогоцінних каменів у міжнародному поштовому відправленні - п'яти діамантів різних відтінків загальною вартістю 295 тис. гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Київські митники перехопили посилку з пятьма діамантами зі США 01

Згідно з декларацією, в посилці, що надійшла з американського Балтімора в Дніпро, повинен був бути тільки розподільник документів із заявленою вартістю 0 доларів США. Однак під час перевірки посилки на сканері митники помітили сторонні вкладення, які не вказані в супровідних документах. Під час розпакування відправлення були виявлені 5 огранених каменів масою від 0,18 до 3,02 каратів. Кольори - від прозорого до коричневого. Поліетиленові пакетики, в яких вони були, містили характерні для діамантів позначки.

Як визначили експерти, виявлене - дорогоцінні камені першого порядку: алмази ограновані (діаманти) загальною вартістю 295 тис грн (10 700 доларів США).

Київські митники перехопили посилку з пятьма діамантами зі США 02

Найбільший із них - фантазійного насиченого коричневого кольору камінь, масою 3,02 карата, розміром 10,58х7,68мм, в огранці Овал-57. Вартість цього каменя - 5,5 тисяч доларів США.

Київські митники перехопили посилку з пятьма діамантами зі США 03

Решта каменів - у діамантовій огранці та огранці Радіант-57. На чотирьох діамантах виявлені позначення, нанесені лазерним гравіюванням, помітні лише під мікроскопом.

Київські митники перехопили посилку з пятьма діамантами зі США 04
Київські митники перехопили посилку з пятьма діамантами зі США 05

Зазначають, що згідно з міжнародними нормами, заборонено вкладати дорогоцінні камені в посилки без оголошеної цінності. Крім того, товари, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, повинні бути вказані в декларації. Таким чином наявні ознаки порушення митних правил, передбачених одразу двома статтями Митного кодексу: ст. 472 і ст. 473.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил. Діаманти вилучено.

Джерело: 
Київ (19469) контрабанда (1823) митниця (1873) діаманти (57)


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Топ коментарі
+16
ну теперь у таможенников праздник...вы бы так вагоны с лесом задерживали...
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23.03.2021 16:38
+8
нормально складеться, по старій схемі.. три камінця наверх, два собі..
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23.03.2021 16:39
+6
Жадность фраера сгубила. Положили бы какую-нибудь шмутку, задекларировали бы баксов 30 - прошло бы. Дилетанты хреновы.
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23.03.2021 16:42
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Це добре що "перехватілі", але ще цікавіше буде прослідкувати подальшу долю цих камінців. Дуже цікаво, як у них доля складеться....
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23.03.2021 16:38 Відповісти
нормально складеться, по старій схемі.. три камінця наверх, два собі..
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23.03.2021 16:39 Відповісти
А... А я думав, що може лікарню побудують чи ******* озброєння закуплять для армії.... А воно по накатаній.....
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23.03.2021 16:44 Відповісти
я був би дуже радий з Вами погодитись... але..нам з вами, армії, дітсадочкам, лікарням і т.д.... з цього ніякої користі...
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23.03.2021 16:47 Відповісти
ну теперь у таможенников праздник...вы бы так вагоны с лесом задерживали...
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23.03.2021 16:38 Відповісти
какой то сюриализм.
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23.03.2021 16:38 Відповісти
на алиэкспресс видел гривень по 20 за штуку.
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23.03.2021 16:40 Відповісти
Жадность фраера сгубила. Положили бы какую-нибудь шмутку, задекларировали бы баксов 30 - прошло бы. Дилетанты хреновы.
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23.03.2021 16:42 Відповісти
да какой дурак такие вещи отправляет бандеролью, бигунки для этого есть, за ходку тянут два айфона и жменю камней)) цена вопроса два билета эконом Киев-Нью Йорк, там пол самолёта таких летунов.
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23.03.2021 16:47 Відповісти
Ну или так. Я ж говорю - жадность.
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23.03.2021 16:49 Відповісти
не факт что это не образцы похожих на брильанты и чтоб их оценили местные мастера , потом дело мошенника - добавить цветной метал и продать как оригинал. Кстати, такой бизнес (подделок и артифактов) весьма распространён в Украине. Но если это оригиналы, то сто пудов жлобы - добавь чуть стекляшки и всё.
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23.03.2021 17:05 Відповісти
мамашка кобелёнку сдачу с молочишка прислала ?...........
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23.03.2021 16:45 Відповісти
Думаю, что до Минфина не доедут - мыши на таможенном складе сьедят.
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23.03.2021 16:48 Відповісти
Ну ввезли б і що, ракета Нептун не полетіла б? Навпаки нехай завозять бо тут після революцій, експропріацій, голодоморів, взагалі ювелірка зникла як поняття. От аби вивозили. Сюрреалізм - піджаки за 600 000, годинник ціною з квартиру і якісь там діаманти. Хочеться запитати як вони можуть підірвати економіку України?
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23.03.2021 16:51 Відповісти
А"радіант" дуже чудовій... навіть в своїй прозорості(фото просто дрек) та невеличкій вазі... чудовий!!!
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23.03.2021 16:56 Відповісти
по бриллиантовым меркам камни никакие= шлак
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23.03.2021 17:01 Відповісти
Та ні ... шлак це і1 і2 і3... а таких я не бачу.. VVS1, VVS2 не погана серединка.
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23.03.2021 17:10 Відповісти
цвет браун и I и качество SI? Люди с деньгами такие сейчас не покупают.
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23.03.2021 17:37 Відповісти
скоро увидем эти кулечки у бриллиантовых прокуроров
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23.03.2021 17:02 Відповісти
среди одесских ювелиров в царские времена считалось высшим пилотажем втюхать лохам и лошицам "дутое" золото, бриллианты тоже из этой категории. Таможня признает их подделкой оценят в 4 000 гр. и продадут для реализации лохам и лошицам.
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23.03.2021 17:32 Відповісти
ну такие камни за 4000 грвн купят явно не лохи
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23.03.2021 17:38 Відповісти
Не понимаю в чем криминал. Они же ввозят в Украину драгоценности, а не вывозят
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23.03.2021 19:10 Відповісти
Якщо про це стало відомо, то вони фуфлові
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23.03.2021 19:42 Відповісти
 
 