Київські митники перехопили посилку з п'ятьма діамантами зі США. ФОТОрепортаж

Київські митники блокували спробу ввезення дорогоцінних каменів у міжнародному поштовому відправленні - п'яти діамантів різних відтінків загальною вартістю 295 тис. гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Згідно з декларацією, в посилці, що надійшла з американського Балтімора в Дніпро, повинен був бути тільки розподільник документів із заявленою вартістю 0 доларів США. Однак під час перевірки посилки на сканері митники помітили сторонні вкладення, які не вказані в супровідних документах. Під час розпакування відправлення були виявлені 5 огранених каменів масою від 0,18 до 3,02 каратів. Кольори - від прозорого до коричневого. Поліетиленові пакетики, в яких вони були, містили характерні для діамантів позначки.

Як визначили експерти, виявлене - дорогоцінні камені першого порядку: алмази ограновані (діаманти) загальною вартістю 295 тис грн (10 700 доларів США).

Найбільший із них - фантазійного насиченого коричневого кольору камінь, масою 3,02 карата, розміром 10,58х7,68мм, в огранці Овал-57. Вартість цього каменя - 5,5 тисяч доларів США.

Решта каменів - у діамантовій огранці та огранці Радіант-57. На чотирьох діамантах виявлені позначення, нанесені лазерним гравіюванням, помітні лише під мікроскопом.





Зазначають, що згідно з міжнародними нормами, заборонено вкладати дорогоцінні камені в посилки без оголошеної цінності. Крім того, товари, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, повинні бути вказані в декларації. Таким чином наявні ознаки порушення митних правил, передбачених одразу двома статтями Митного кодексу: ст. 472 і ст. 473.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил. Діаманти вилучено.