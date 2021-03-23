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Робота громадського харчування під час карантину в обмін на хабар: ДБР затримало чиновника Держпродспоживслужби Одещини. ФОТОрепортаж

Співробітники ДБР викрили чиновника Держпродспоживслужби в Одеській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від власників закладів громадського харчування за неперешкоджання їхній діяльності, незважаючи на встановлені карантинні обмеження, а також невиявлення порушень і притягнення до відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зараз начальника одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області затримали.

Проводяться невідкладні слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками прийняття пропозиції, обіцянки або отримання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення провини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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Робота громадського харчування під час карантину в обмін на хабар: ДБР затримало чиновника Держпродспоживслужби Одещини 01
Робота громадського харчування під час карантину в обмін на хабар: ДБР затримало чиновника Держпродспоживслужби Одещини 02
Робота громадського харчування під час карантину в обмін на хабар: ДБР затримало чиновника Держпродспоживслужби Одещини 03

хабар (4704) Одеська область (3218) Держпродспоживслужба1 (574) ДБР (3494)


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Чиновник Госпродпотребслужбы Одесщины вымогал взятку за непрепятствование работе общепитов во время карантина, - ГБР - Цензор.НЕТ 342
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23.03.2021 16:41 Відповісти
На этой карте не видно Крым ещё Украина или уже нет. Похоже на центральную Африку.
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23.03.2021 17:03 Відповісти
не может такого быть...одесский чиновник вымогал взятку? неужели среди чиновников есть взяточники?...
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23.03.2021 16:42 Відповісти
Он же как лучше хотел - чтоб экономика работала, предприниматели получали прибыль и платили в бюджет налоги, чтоб людям было где отдохнуть, люди довольны, с улыбками выходят, идут по улицам, а на улицах весна, природа пробуждается, птицы щебечут, играют дети, Одесса весной прекрасна, все счастливы, и тут раз! - и убили такое хорошее начинание....
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23.03.2021 17:06 Відповісти
Как эта служба достала. Это самая непотребная и самая корумиированая служба.
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23.03.2021 17:15 Відповісти
А для чего еще создали эту службу,только взятки сдирать.
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23.03.2021 18:35 Відповісти
 
 