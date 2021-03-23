Робота громадського харчування під час карантину в обмін на хабар: ДБР затримало чиновника Держпродспоживслужби Одещини. ФОТОрепортаж

Співробітники ДБР викрили чиновника Держпродспоживслужби в Одеській області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від власників закладів громадського харчування за неперешкоджання їхній діяльності, незважаючи на встановлені карантинні обмеження, а також невиявлення порушень і притягнення до відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зараз начальника одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області затримали.

Проводяться невідкладні слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками прийняття пропозиції, обіцянки або отримання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення провини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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