Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця. ФОТОрепортаж

126 старовинних монет та 6 банкнот намагався вивезти через аеропорт "Бориспіль" нумізмат з Ізраїлю. Найстарші в колекції - п'ятаки часів Катерини II - 33 монети від 1760 року карбування, також пенні Фінляндії, гроші Польщі, копійки Російської імперії і СРСР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Для проходження митного контролю пасажир обрав спрощений порядок "зелений коридор", чим гарантував відсутність у нього товарів та предметів, обов'язкових для декларування або ж обмежених для вивезення. При перевірці скануючою системою, у валізі митники помітили характерні для монет форми. Монети та банкноти, відсортовані в пакетики за номіналами і роками, були в звичайній картонній коробці серед речей пасажира.







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Громадянин Ізраїлю порушив порядок проходження митного контролю, встановлений у "зеленому коридорі". Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.









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Монети та банкноти вилучено. Їх вартість та культурна цінність буде встановлена після проведення експертної оцінки.