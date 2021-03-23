Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця. ФОТОрепортаж
126 старовинних монет та 6 банкнот намагався вивезти через аеропорт "Бориспіль" нумізмат з Ізраїлю. Найстарші в колекції - п'ятаки часів Катерини II - 33 монети від 1760 року карбування, також пенні Фінляндії, гроші Польщі, копійки Російської імперії і СРСР.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.
Для проходження митного контролю пасажир обрав спрощений порядок "зелений коридор", чим гарантував відсутність у нього товарів та предметів, обов'язкових для декларування або ж обмежених для вивезення. При перевірці скануючою системою, у валізі митники помітили характерні для монет форми. Монети та банкноти, відсортовані в пакетики за номіналами і роками, були в звичайній картонній коробці серед речей пасажира.
Громадянин Ізраїлю порушив порядок проходження митного контролю, встановлений у "зеленому коридорі". Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.
Монети та банкноти вилучено. Їх вартість та культурна цінність буде встановлена після проведення експертної оцінки.
Будь ласка, зачекайте...
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Так же на фото есть пятаки по цене 1400грн , 5500 и так далее...
Так что оценить барахлишко на первый взгляд сложно.
НА МИКОЛАЇВЩИНІ "ЧОРНІ АРХЕОЛОГИ" БУЛЬДОЗЕРОМ ЗРУЙНУВАЛИ СКІФСЬКИЙ ЦАРСЬКИЙ КУРГАН
Замість скіфського кургану V сторіччя до нашої ери - тут тепер лише розритий котлован.
Да віддайте йому ті монети! Нічого рідкісного там нема.
Але я знаю, принаймні кілька нації, в яких обман, крадіжки та пограбування є "національною забавою", чи навіть генетично-природнім чи вихованим способом дій...
Не лише красти гаманці чи рушники на курорті, але й грабувати території, національні багатства, секрети, спорожнювати банківські картки інших народів, вбивати і за цей рахунок багатіти, наживатися, насміхатися з обкрадених і вип'ячувати себе як особливо розумних, успішних, які мають керувати іншими народами, континентами...
Яким присутній діагноз "Шури Балаганова", який маючи сто тисяч... не утримався і "свиснув" в трамваї в пасажира 3 рублі 27 копійок...
Ось приклад одного з них... і далеко не бідних грошима,.. але бідних духовно...
"У Страсбурзі російський дипломат ховав в консульстві крадені велосипеди щоб потім продати"... (саму статтю дивись в коментарях)
Їх нинішні нащадки (нинішня влада України) - також звідти... і родом і духом ... Їхні предки ходили в шкірянках з зірками на кашкетах та маузерами при боці...
Или таможня решила что это сокровище?
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мент оштрафовал пешехода -герой Украины, пожарник потушил пожар -герой Украины, врач вылечил пациента -герой Украины! а столяру за табуретки, водителю трамвая за то шо провез людей на трамвае - героя ? а учителям ? а дворнику который подметает улицы-героя? а водителю мусоровозки - героя ? не ?
И мы должны обрадоваться, что таможня стоит на страже этого гавна, в то время когда через нее вывозят из страны природных богатств и товаров на миллиарды?