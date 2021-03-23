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Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця. ФОТОрепортаж

126 старовинних монет та 6 банкнот намагався вивезти через аеропорт "Бориспіль" нумізмат з Ізраїлю. Найстарші в колекції - п'ятаки часів Катерини II - 33 монети від 1760 року карбування, також пенні Фінляндії, гроші Польщі, копійки Російської імперії і СРСР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 01

Для проходження митного контролю пасажир обрав спрощений порядок "зелений коридор", чим гарантував відсутність у нього товарів та предметів, обов'язкових для декларування або ж обмежених для вивезення. При перевірці скануючою системою, у валізі митники помітили характерні для монет форми. Монети та банкноти, відсортовані в пакетики за номіналами і роками, були в звичайній картонній коробці серед речей пасажира.

Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 02
Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 03
Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 4,5 тисячі монет і банкнот виявлено під час огляду автомобіля на кордоні з Польщею, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 05
Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 06
Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 07

Громадянин Ізраїлю порушив порядок проходження митного контролю, встановлений у "зеленому коридорі". Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 08
Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 09
Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 10
Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 11

Також читайте: Старовинні персні, монети, печатки і військові німецькі нагороди: киянин намагався вивезти в Амстердам понад сто антикварних предметів. ФОТОрепортаж

Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 12
Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця 13

Монети та банкноти вилучено. Їх вартість та культурна цінність буде встановлена після проведення експертної оцінки.

контрабанда (1823) митниця (1873) антикваріат (78)


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Топ коментарі
+11
и стоимость этого раритета аж 350 грн)))
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23.03.2021 18:13
+10
Ці монети коштують всі скопом пару тисяч гривень. Незрозуміло за що відібрали монети, жодної музейної чи історичної цінності вони не мають.
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23.03.2021 18:49
+8
из редких -только полкопейки 1927г.
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23.03.2021 18:07
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Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
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http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkc8M--pX7Mc&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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23.03.2021 18:02 Відповісти
Ці монети коштують всі скопом пару тисяч гривень. Незрозуміло за що відібрали монети, жодної музейної чи історичної цінності вони не мають.
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23.03.2021 18:49 Відповісти
За обман таможни и погранцов
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23.03.2021 19:44 Відповісти
Ты дегенерат и дыбил
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23.03.2021 20:12 Відповісти
Катькиных 5коп 1771года покупают по 14тыс грн.
Так же на фото есть пятаки по цене 1400грн , 5500 и так далее...
Так что оценить барахлишко на первый взгляд сложно.
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23.03.2021 22:12 Відповісти
Для цього стан монети має бути ідеальний, а на фото сміття
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23.03.2021 22:22 Відповісти
твої висери не коштують нічого, не мають жодної інформативної цінності, в спам.
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23.03.2021 22:16 Відповісти
ах ты ж ***** ..мойская!
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23.03.2021 18:02 Відповісти
Ігарь Валєріч???
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23.03.2021 18:06 Відповісти
"126 старинных монет и 6 банкнот?"

НА МИКОЛАЇВЩИНІ "ЧОРНІ АРХЕОЛОГИ" БУЛЬДОЗЕРОМ ЗРУЙНУВАЛИ СКІФСЬКИЙ ЦАРСЬКИЙ КУРГАН

Замість скіфського кургану V сторіччя до нашої ери - тут тепер лише розритий котлован.

Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця - Цензор.НЕТ 9564
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23.03.2021 20:14 Відповісти
из редких -только полкопейки 1927г.
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23.03.2021 18:07 Відповісти
и стоимость этого раритета аж 350 грн)))
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23.03.2021 18:13 Відповісти
Нумізмат з Ізраїлю намагався вивезти з України колекцію старовинних монет, - митниця - Цензор.НЕТ 3573

Да віддайте йому ті монети! Нічого рідкісного там нема.
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23.03.2021 18:25 Відповісти
шо, и правильная национальность в наше время не помогла?)
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23.03.2021 18:08 Відповісти
Крадіжки і крадії не рідкість і в тій, чи іншій мірі присутня у всіх народів світу ...

Але я знаю, принаймні кілька нації, в яких обман, крадіжки та пограбування є "національною забавою", чи навіть генетично-природнім чи вихованим способом дій...

Не лише красти гаманці чи рушники на курорті, але й грабувати території, національні багатства, секрети, спорожнювати банківські картки інших народів, вбивати і за цей рахунок багатіти, наживатися, насміхатися з обкрадених і вип'ячувати себе як особливо розумних, успішних, які мають керувати іншими народами, континентами...

Яким присутній діагноз "Шури Балаганова", який маючи сто тисяч... не утримався і "свиснув" в трамваї в пасажира 3 рублі 27 копійок...

Ось приклад одного з них... і далеко не бідних грошима,.. але бідних духовно...

"У Страсбурзі російський дипломат ховав в консульстві крадені велосипеди щоб потім продати"... (саму статтю дивись в коментарях)

Їх нинішні нащадки (нинішня влада України) - також звідти... і родом і духом ... Їхні предки ходили в шкірянках з зірками на кашкетах та маузерами при боці...
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23.03.2021 22:12 Відповісти
А почему если с Израиля то сразу "нумизмат" а не простой гражданин? Как обычно двойные стандарты.
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23.03.2021 18:12 Відповісти
так не нумизман же...нумизмат
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23.03.2021 18:26 Відповісти
главное что не " иностранец "
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23.03.2021 18:46 Відповісти
Монетки гавно! стоят понты... Вернуть немедленного гражданину, принести извинения!
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23.03.2021 18:16 Відповісти
с каких это пор контрабандист стал "нумизматом"???
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23.03.2021 18:18 Відповісти
С тех пор, что у него совпало гражданство с редакцией цензора.
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23.03.2021 18:23 Відповісти
знову пашлі пагроми і гонєнія?
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23.03.2021 18:22 Відповісти
пґистали к бедному евґею
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23.03.2021 19:46 Відповісти
Это "действительно" громкое дело. Курям на смех. Такого говна в любом городе вагон и малая тележка. Нашли скарбы Полуботка. Даже комментировать гне хочеться. Мразота...Постыдились бы. Хотя куда?!
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23.03.2021 18:22 Відповісти
Это был твой дядя?
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23.03.2021 19:46 Відповісти
Урод иди на юх и не засирай форум своей блевотой
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23.03.2021 20:14 Відповісти
А тим часом крізь кордон протекли декілька десятків міліонів вічно зелених і теж в Ізраіль чи Швейцарію чи Англію. Ох і борцуни в нас з розкраданням государственной собственності. Ох і звірюки!
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23.03.2021 18:28 Відповісти
ЭТО ХЛАМ, а не коллекция - цена всего 300 $ не больше....Пусть такое вывозят.....Я б разрешил вывозить ,а то в Украине такое трудно продать- никому уже не нужно....Есть действительно дорогие монеты - но как я понимаю вывезти их с Украины проблем то нету....нам время от времени показывают ХЛАМ....Ни разу не видел что б таможня задержала че-то стоящее...
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23.03.2021 18:36 Відповісти
Хонданиссанов, это где так поступают? В твоем кишлаке?
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23.03.2021 19:48 Відповісти
пишите правильно -жид с израиля хотел спижжить монеты
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23.03.2021 18:42 Відповісти
Ьакие ценности свободно продаются в инетернете.
Или таможня решила что это сокровище?
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23.03.2021 18:42 Відповісти
ну за такое - только расстрел ! это национальное достояние Украины! вэй! вай! даже читать такое противно
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мент оштрафовал пешехода -герой Украины, пожарник потушил пожар -герой Украины, врач вылечил пациента -герой Украины! а столяру за табуретки, водителю трамвая за то шо провез людей на трамвае - героя ? а учителям ? а дворнику который подметает улицы-героя? а водителю мусоровозки - героя ? не ?
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23.03.2021 18:54 Відповісти
Скажите пожалуйста а на какую страну работае Украинская таможня случайно не царское Х#йло.Зачем нам мокшанские монеты пусть вывозят кому они до души...Историческое наследие кацапни нужно искоренять и забыть как можно скорее !
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23.03.2021 18:55 Відповісти
монетки хорошие . правда для начинающих коллекционеров и раздувать из этого такую клоунаду это перебор. установить их стоимость может даже недоразвитый таможенник имея под рукой планшет и интернет.
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23.03.2021 19:16 Відповісти
5 kopejek oni desiovyje , oni tiazolyje jest.Tut nicego interesnogo netu
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23.03.2021 19:20 Відповісти
Это и монеты не очень ценные, и их сохранность так себе.
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23.03.2021 20:22 Відповісти
S Ukraini ja redkije litovskije moneti kupil,te liogkije nebylo problem.U nas takix monet trudno najti tolko muzejax,a u vas ix jest nemalo
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23.03.2021 20:48 Відповісти
копейки Российской империи и СССРИсточник: https://censor.net/ru/p3255112

И мы должны обрадоваться, что таможня стоит на страже этого гавна, в то время когда через нее вывозят из страны природных богатств и товаров на миллиарды?
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24.03.2021 01:15 Відповісти
Воистину страна задроченых кандидатов. Одним можно вполне официально выводить миллиарды, а других ловят за мусор который выкинули сто лет назад под ноги.
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24.03.2021 01:32 Відповісти
 
 