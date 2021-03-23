Знаменитого російського фотографа Маркова, автора відомої фотографії з поліції, оштрафували за акцію на підтримку Навального. ФОТО

Дмитро Марков зробив у відділенні поліції відоме фото спецпризначенця поруч із портретом Путіна. Тепер за рішенням суду він має заплатити 20 тис. рублів за участь в акції на підтримку опозиціонера Дмитра Навального.

Про це повідомляє російська Фейсбук-спільнота "Апологія протесту", інформує Цензор.НЕТ.

Маркова визнали винним за ч.5 ст.20.2 КоАП РФ за участь в акції біля Мосміськсуду - 2 лютого там проходило виїзне засідання Симоновського суду щодо заміни Олексію Навальному умовного терміну на реальний.

Фотографа затримали і доставили в ОМВС Росії по району Косино-Ухтомський. Саме там він зробив свою знамениту фотографію, яку пізніше продав за 2 млн рублів, а гроші направив в "ОВС-Інфо" і "Апологію протесту".

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У протоколі про адміністративне правопорушення говорилося, що Марков "у складі групи громадян в кількості близько 500 осіб, привертаючи увагу громадян і ЗМІ, ігноруючи роз'яснення співробітників поліції, скандував гасла <..>, тобто добровільно взяв участь у неузгоджену публічному масовому заході".

Марков збирається подати на рішення про штраф апеляцію.