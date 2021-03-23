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Знаменитого російського фотографа Маркова, автора відомої фотографії з поліції, оштрафували за акцію на підтримку Навального. ФОТО

Дмитро Марков зробив у відділенні поліції відоме фото спецпризначенця поруч із портретом Путіна. Тепер за рішенням суду він має заплатити 20 тис. рублів за участь в акції на підтримку опозиціонера Дмитра Навального.

Про це повідомляє російська Фейсбук-спільнота "Апологія протесту", інформує Цензор.НЕТ.

Маркова визнали винним за ч.5 ст.20.2 КоАП РФ за участь в акції біля Мосміськсуду - 2 лютого там проходило виїзне засідання Симоновського суду щодо заміни Олексію Навальному умовного терміну на реальний.

Фотографа затримали і доставили в ОМВС Росії по району Косино-Ухтомський. Саме там він зробив свою знамениту фотографію, яку пізніше продав за 2 млн рублів, а гроші направив в "ОВС-Інфо" і "Апологію протесту".

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У протоколі про адміністративне правопорушення говорилося, що Марков "у складі групи громадян в кількості близько 500 осіб, привертаючи увагу громадян і ЗМІ, ігноруючи роз'яснення співробітників поліції, скандував гасла <..>, тобто добровільно взяв участь у неузгоджену публічному масовому заході".

Марков збирається подати на рішення про штраф апеляцію.

Знаменитого російського фотографа Маркова, автора відомої фотографії з поліції, оштрафували за акцію на підтримку Навального 01

Автор: 

протест (2398) росія (65191) фото (174) Навальний Олексій (612) штраф (1865)


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Топ коментарі
+7
Тримай так.
Знаменитого російського фотографа Маркова, автора відомої фотографії з поліції, оштрафували за акцію на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 3702
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23.03.2021 19:42
+7
і зверху я красіве і знизу нічєго ? І так і так ху#ло...
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23.03.2021 20:06
+5
вопрос: зачем в коментах дублировать фото из статьи?
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23.03.2021 19:19
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Знаменитого российского фотографа Маркова, автора известной фотографии из полиции, оштрафовали за акцию в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 6643
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23.03.2021 19:17 Відповісти
вопрос: зачем в коментах дублировать фото из статьи?
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23.03.2021 19:19 Відповісти
Дуже вже класне фото.
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23.03.2021 19:26 Відповісти
я дуже перепрошую..., то вже краще собі на смартфон
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23.03.2021 19:31 Відповісти
Тримай так.
Знаменитого російського фотографа Маркова, автора відомої фотографії з поліції, оштрафували за акцію на підтримку Навального - Цензор.НЕТ 3702
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23.03.2021 19:42 Відповісти
і зверху я красіве і знизу нічєго ? І так і так ху#ло...
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23.03.2021 20:06 Відповісти
Для визуального стерео эффекта
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23.03.2021 19:26 Відповісти
Прокололись, когда вице-мэр Страсбурга договорился купить по обьявлению велосипед, и ему прямо из консульства вынесли его же велик.

Водителя выпустили под подписку и он эвакуирован в Москву.
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Radio Lemberg ретвітнув(ла)

bamr
@bamr69
·
12 год
Водитель консула РФ в Страсбурге организовал преступную группу, которая воровала велосипеды со стоянок, прятала на территории консульства РФ, и затем продавала.
Навелосипедили больше 100 000 евро.
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23.03.2021 19:33 Відповісти
ну и х с ним, они у себя что хотят, то пусть и делают - нам какое дело до этого?
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23.03.2021 19:35 Відповісти
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають...
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23.03.2021 20:59 Відповісти
 
 