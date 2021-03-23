Знаменитого російського фотографа Маркова, автора відомої фотографії з поліції, оштрафували за акцію на підтримку Навального. ФОТО
Дмитро Марков зробив у відділенні поліції відоме фото спецпризначенця поруч із портретом Путіна. Тепер за рішенням суду він має заплатити 20 тис. рублів за участь в акції на підтримку опозиціонера Дмитра Навального.
Про це повідомляє російська Фейсбук-спільнота "Апологія протесту", інформує Цензор.НЕТ.
Маркова визнали винним за ч.5 ст.20.2 КоАП РФ за участь в акції біля Мосміськсуду - 2 лютого там проходило виїзне засідання Симоновського суду щодо заміни Олексію Навальному умовного терміну на реальний.
Фотографа затримали і доставили в ОМВС Росії по району Косино-Ухтомський. Саме там він зробив свою знамениту фотографію, яку пізніше продав за 2 млн рублів, а гроші направив в "ОВС-Інфо" і "Апологію протесту".
У протоколі про адміністративне правопорушення говорилося, що Марков "у складі групи громадян в кількості близько 500 осіб, привертаючи увагу громадян і ЗМІ, ігноруючи роз'яснення співробітників поліції, скандував гасла <..>, тобто добровільно взяв участь у неузгоджену публічному масовому заході".
Марков збирається подати на рішення про штраф апеляцію.
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Водителя выпустили под подписку и он эвакуирован в Москву.
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Radio Lemberg ретвітнув(ла)
bamr
@bamr69
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12 год
Водитель консула РФ в Страсбурге организовал преступную группу, которая воровала велосипеды со стоянок, прятала на территории консульства РФ, и затем продавала.
Навелосипедили больше 100 000 евро.
Божеволіють, конають...