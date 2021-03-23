УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13298 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 467 33

Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Платні камери в українських слідчих ізоляторах принесли державному бюджету вже 3 млн гривень.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська 01

"Сьогодні маємо гарну новину: 3 000 000 (саме так, три мільйони) гривень принесли бюджету платні камери в слідчих ізоляторах", - написав Малюська.

Глава Мін'юсту зазначив, що за ці гроші вже вдалося відремонтувати 39 безкоштовних камер на 280 місць в ізоляторах Києва, Одеси, Хмельницького, Миколаєва та інших міст. Він також розмістив фотографії нещодавно відремонтованої безкоштовної камери в Одесі.

Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська 02

Дивіться також: "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту. ФОТОрепортаж

Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська 03
Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська 04

При цьому, міністр уточнив, що зараз у 26 українських СІЗО працює 36 платних камер.

Читайте також: В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська

Нагадуємо, з травня 2020 року в українських слідчих ізоляторах запущено послугу платних камер з поліпшеними умовами розміщення.

Автор: 

Мін’юст (1592) СІЗО (725) Малюська Денис (402)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Тобто злодії вже абсолютно легально дають хабарі правоохоронній системі.
Перемогли?
показати весь коментар
23.03.2021 19:54
+4
...жлобненько, но со вкусом...
показати весь коментар
23.03.2021 19:57
+4
3 млн = 5 курток. маловато будет
показати весь коментар
23.03.2021 20:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто злодії вже абсолютно легально дають хабарі правоохоронній системі.
Перемогли?
показати весь коментар
23.03.2021 19:54 Відповісти
Это СИЗО, а не тюрьма
показати весь коментар
23.03.2021 19:55 Відповісти
Там хабарів не беруть? Чи кудой?
показати весь коментар
23.03.2021 19:56 Відповісти
Берут везде, но здесь сделали чтобы кого есть возможность может ждать суда с комфортом, а за эти деньги ремонтируют кто не может позволить себе. А потом если осудят то уже на турячку без комфорта
показати весь коментар
23.03.2021 20:05 Відповісти
А людською можеш написати?
показати весь коментар
23.03.2021 20:11 Відповісти
???? Что именно тебе не понятно что я написал?
показати весь коментар
23.03.2021 20:15 Відповісти
А потом если осудят то уже на турячку без комфорта

Особо пострадавшим выдают клетчатое одеяло и носилки...
показати весь коментар
23.03.2021 21:07 Відповісти
какие хабари если это легально?
показати весь коментар
23.03.2021 20:45 Відповісти
Лавры короля кокаина Пабло Эскобара жить спокойно не дают.
показати весь коментар
23.03.2021 21:33 Відповісти
...жлобненько, но со вкусом...
показати весь коментар
23.03.2021 19:57 Відповісти
3 млн гр -это копейки для бюджета зарплата 3-х продажный чинуш за год . ох и достижение
показати весь коментар
23.03.2021 19:58 Відповісти
ну так 39 камер отремонтировали, в АП за такие бабки только краску смыть могут и несколько стекол вставить.
показати весь коментар
23.03.2021 20:02 Відповісти
Та вопрос в том что этой зе-гниде выделены огромные ресурсы чтобы министерство выполняло функции министерства, а это чмошный клоун работает прорабом.

Слов не хватает для описания тупости этих клоунов-идиотов и тупости быдлоэлектората - мудрого нариду, который их посадил у власти....
показати весь коментар
23.03.2021 21:00 Відповісти
Они еще больше принесут дохода, если туда посадить все зеленое кодло.
показати весь коментар
23.03.2021 19:59 Відповісти
Готовить камери для себе та інших "слуг народу". Грошей накрали багато, так що буде чим платити...
показати весь коментар
23.03.2021 19:59 Відповісти
3 млн = 5 курток. маловато будет
показати весь коментар
23.03.2021 20:00 Відповісти
3 млн грн? как раз хватит что бы отмыть офис Зеленского и немножко роздерибанить
показати весь коментар
23.03.2021 20:04 Відповісти
Если вкратце то это 6 курточек для Степанова. Серьезный прорыв
Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська - Цензор.НЕТ 5974
показати весь коментар
23.03.2021 20:08 Відповісти
Оно настолько ограниченное, что даже не в состоянии понять, насколько жалко выглядит, когда преподносит это "достижение".
показати весь коментар
23.03.2021 20:11 Відповісти
А платное освобождение принесёт ещё больше!
Только кто ж вам позволит у судьей такую кормушку отнять...
показати весь коментар
23.03.2021 20:15 Відповісти
ну так когда малюське Героя Украины ?
кстати а кто ждал там приговора до ремонта , и был заражен всем возможным от гепатита до грибковой плесени со стен , болезнями ? а потом вышел на свободу , этим шо ? ну подумаешь тысяча сюда -тысяча сюда - "еще нарожают" (сказала мразь какая то), по этому принципу ?
показати весь коментар
23.03.2021 20:21 Відповісти
Через 3 года надо чтобы было построено 226 + 1(золотая акция)
показати весь коментар
23.03.2021 20:24 Відповісти
К тому времени, когда Малюська сам сядет на нары, эти платные камеры отменят и запретят, как нарушающие права человека.
В Бундесе, кстати, тоже камера, кормёжка, содержание и охрана, денег стоят -- примерно 48 евр. в день. Но платят все! Одни работают, за других родственники башляют...

Взрослым работать не обязательно, малолеткам обязательно учиться и работать.
показати весь коментар
23.03.2021 20:56 Відповісти
Нормальным пацанам- нормальные камеры!
А лохи пусть платят налоги!.
показати весь коментар
23.03.2021 21:03 Відповісти
Важко повірити в те, що Україна не має грошей на такі нескладні ремонти. Тобто, гроші з бюджету мабуть таки виділяються, але потім десь діваються. То краще було б якось забрати ті вкрадені гроші, а не звертатися за допомогою до злочинного світу. Бо таке звернення породжує залежність від злочинців, а також неможливість повернення коштів постраждалим, в тому числі державі, бо ці кошти або їх частина пішли на ремонти. Не знаю, це шлях до прогресу чи, навпаки, до колумбізації правоохоронної системи.
показати весь коментар
23.03.2021 21:04 Відповісти
О ! Так вот где нереализованный ресурс страны. Вот где потенциал. Ну кто там сейчас у нас сидит ? Взял взятку в сельсовете, продал пару напасов травки, разбил стекло в какой-нибудь администрации… А в бюджетик плюс три миллиончика. А если эти апартаменты загрузить под самую завязку правильно ? Олигархами - ворами, чинушами-взяточниками, всей этой судейско-прокурорско- ментовской сворой ? Министриками, мэрчиками, налоговичками, таможенной братвой, гасковцами и прочей разрешительной наволочью ? Так страна заживет ! Кредиты Евросоюзу выдавать будем ! Молодец Малюська. Прекрасная идея. Осталось избрать тех, кто эту схему реализует.
показати весь коментар
23.03.2021 21:14 Відповісти
І тримати їх в сізо без слідства по кільку років, тоді не тільки в'язниці відремонтують, а ще й нові побудують. Для нових золотих рибок.
показати весь коментар
24.03.2021 07:23 Відповісти
Краще б лікарям підняли зарплати, і лікарні б ремонтували, тому що скоро нікому буде людей лікувати,а то камери вони ремонтують!!!
показати весь коментар
25.03.2021 23:05 Відповісти
Вот подфртило ворам в законе , коррупционерам , и т.д. Перекантуются в условиях лучше чем в пансионе и через месяц выйдут , а через пол года , год их дела вообще закроют. Я бы на каждой двери такой камеры табличку повесил , чтоб каждая гида внутри знала своего благодетеля - СПОНСОР ДЕНИС МАЛЮСЬКА
показати весь коментар
25.03.2021 23:18 Відповісти
 
 