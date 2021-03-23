Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж
Платні камери в українських слідчих ізоляторах принесли державному бюджету вже 3 млн гривень.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні маємо гарну новину: 3 000 000 (саме так, три мільйони) гривень принесли бюджету платні камери в слідчих ізоляторах", - написав Малюська.
Глава Мін'юсту зазначив, що за ці гроші вже вдалося відремонтувати 39 безкоштовних камер на 280 місць в ізоляторах Києва, Одеси, Хмельницького, Миколаєва та інших міст. Він також розмістив фотографії нещодавно відремонтованої безкоштовної камери в Одесі.
При цьому, міністр уточнив, що зараз у 26 українських СІЗО працює 36 платних камер.
Нагадуємо, з травня 2020 року в українських слідчих ізоляторах запущено послугу платних камер з поліпшеними умовами розміщення.
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Особо пострадавшим выдают клетчатое одеяло и носилки...
Слов не хватает для описания тупости этих клоунов-идиотов и тупости быдлоэлектората - мудрого нариду, который их посадил у власти....
Только кто ж вам позволит у судьей такую кормушку отнять...
кстати а кто ждал там приговора до ремонта , и был заражен всем возможным от гепатита до грибковой плесени со стен , болезнями ? а потом вышел на свободу , этим шо ? ну подумаешь тысяча сюда -тысяча сюда - "еще нарожают" (сказала мразь какая то), по этому принципу ?
В Бундесе, кстати, тоже камера, кормёжка, содержание и охрана, денег стоят -- примерно 48 евр. в день. Но платят все! Одни работают, за других родственники башляют...
Взрослым работать не обязательно, малолеткам обязательно учиться и работать.
А лохи пусть платят налоги!.