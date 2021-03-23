Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Платні камери в українських слідчих ізоляторах принесли державному бюджету вже 3 млн гривень.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маємо гарну новину: 3 000 000 (саме так, три мільйони) гривень принесли бюджету платні камери в слідчих ізоляторах", - написав Малюська.

Глава Мін'юсту зазначив, що за ці гроші вже вдалося відремонтувати 39 безкоштовних камер на 280 місць в ізоляторах Києва, Одеси, Хмельницького, Миколаєва та інших міст. Він також розмістив фотографії нещодавно відремонтованої безкоштовної камери в Одесі.

Дивіться також: "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту. ФОТОрепортаж





При цьому, міністр уточнив, що зараз у 26 українських СІЗО працює 36 платних камер.

Читайте також: В українських в’язницях можуть встановити "глушилки" мобільного зв'язку, - Малюська

Нагадуємо, з травня 2020 року в українських слідчих ізоляторах запущено послугу платних камер з поліпшеними умовами розміщення.