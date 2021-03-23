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Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим військовослужбовцям, які проходять лікування в Києві.

Про це волонтерка написала на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю до Києва прилетів борт із пораненими воїнами, наші бійці з різними пораненнями, важких відразу відправили в реанімацію", - написала Юсупова.

Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва 01

Так на лікування до Києва прибув 23-річний морський піхотинець з контузією, втратою зору, ампутацією пальців на руці. В іншій палаті лежать троє воїнів з ампутацією, наймолодшому 21 рік, немає ноги до стегна, найстаршому 27, в одного з них немає обох ніг.

Читайте також: Волонтерка Юсупова: у госпіталь привезли поранених, багато з ампутацією, потрібна допомога. ФОТО

Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва 02
Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва 03

"Пораненим ми купуємо соки, йогурти, овочі, фрукти, солодке, м'ясне. Все інше є в госпіталі", - повідомила волонтерка.

Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва 04

Також збирають кошти для купівлі квадрокоптера для аеророзвідки, ліки для онкохворих військовослужбовців і багато іншого.

"Я ще раз дякую українцям за допомогу, на фронті загострення, є потреби в кабелях, квадрокоптерах, прицілах, камерах, ліках. Мені багато пишуть, не всім встигаю відповісти, вся інформація і звіти завжди є у мене на сторінці. Картка для допомоги, Монобанк, прізвища не видно, номер картки правильний. Ще раз 5375 4141 2065 9130 Монобанк", - написала Юсупова.

Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва 05
Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва 06

Автор: 

поранення (2804) військовослужбовці (4753) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+22
Сук нет слов у нас всеосяжне перемирие по Зе и Ермаку а лечение собираем всем народом блин полный сюр зато видосики пилить про наполеоновские достижение это да
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23.03.2021 20:41
+15
https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs

Воины с боевым опытом увольняются из ВСУ - не хотят ждать, пока их убьют.
В киевском госпитале не дают снимать вереницу скорых - у нас перемирие и раненых не должно быть.
Что думают военные на фронте о Зеле и генералах.
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23.03.2021 20:48
+9
+
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23.03.2021 20:44
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Сук нет слов у нас всеосяжне перемирие по Зе и Ермаку а лечение собираем всем народом блин полный сюр зато видосики пилить про наполеоновские достижение это да
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23.03.2021 20:41 Відповісти
у нас нет перемирия
и в Офисе это тоже понимают
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23.03.2021 21:41 Відповісти
Т.е., если отменить перемирие и начать штурмовать Донецк, 200-х и 300-х не будет?
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23.03.2021 21:58 Відповісти
Треба називати все своїми іменами. Нічого штурмувати не треба, а звільняти нашу землю крок за кроком, дійсно, загиблі будуть, але вони будуть знати за що гинуть. ХУ_ЛО не піде просто так з Донбасу і нема чого дивитися йому в очі, там миру немає, він ДИЯВОЛ во плоті.
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24.03.2021 07:28 Відповісти
+
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23.03.2021 20:44 Відповісти
+
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23.03.2021 20:46 Відповісти
У чемпиона по борьбе с вирусом отличное перемирие, а эти ребята ему всю статистику портят
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23.03.2021 20:45 Відповісти
он же ********* - борьба-лыжи-каратэ
Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва - Цензор.НЕТ 9897
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23.03.2021 21:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs

Воины с боевым опытом увольняются из ВСУ - не хотят ждать, пока их убьют.
В киевском госпитале не дают снимать вереницу скорых - у нас перемирие и раненых не должно быть.
Что думают военные на фронте о Зеле и генералах.
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23.03.2021 20:48 Відповісти
Як саме не дають знімати "вєрєніцу скорих" - весь Печерськ перекривають на вхід і вихід для відео-операторів?
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23.03.2021 20:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs

с 3:55
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23.03.2021 21:05 Відповісти
Ну і де саме тут "не дають знімати"?
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23.03.2021 21:11 Відповісти
Ты не понимаешь где? Тупой, да?
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23.03.2021 21:32 Відповісти
.До чого тут Печерськ ,, в ГКВГ кожного дня заїжджає сотня швидких , і не тільки з пораненими . Очевидно не дають знімати вигрузку поранених .
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23.03.2021 21:09 Відповісти
Именно так.
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23.03.2021 21:26 Відповісти
Увольняются и увольняются. Военные ж не рабы, чтобы быть приписанными к армии.
А ответку в ООС дают и в полной мере.
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23.03.2021 21:42 Відповісти
ОДНА несостоявшаяся поездка бессмысленного паркетного генерала-министра обороны в Японию, Индию, Пакистан, да неважно куда может решить все проблемы Юсуповой... аппелируйте туда.
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23.03.2021 21:04 Відповісти
Блин, какое НАТО при таких раскладах?
Хлопцам поправки здоровья и нервов...
Героям Слава!
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23.03.2021 21:09 Відповісти
6 пачек молотого кофе на фоне ампутированных ног это к чему?
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23.03.2021 21:20 Відповісти
А € в руках? Это просто капец. Даже противно.
Ребят очень жаль. Жаль,что через некоторое время государство их бросит.
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23.03.2021 21:30 Відповісти
Дай ссылку или не кизди. На хрена на Сагайдачном автомобильный навигатор?
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23.03.2021 21:34 Відповісти
Ці фото треба відіслати в ВР та ОП , ось з приводу чого треба збирати терміново Верховну Раду та СНБО ,а не з приводу мітингу на Банковій та написів на стінах ОП. А 2 мільйони перерахувати хлопцям в госпіталь, а не на відмив фарби ( може й не фарби , але відмив точно)
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23.03.2021 21:37 Відповісти
Не могу перевести деньги - превышен лимит суточного количества переводов на одну карту. Подожду, переведу после полуночи.
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23.03.2021 21:53 Відповісти
Юсупова женщина исключительной порядочности,жаль что их так мало на сегодня...
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23.03.2021 22:19 Відповісти
Тобто, для ФОПІВ, у недолугої влади є кошти на допомогу, а для бійців, які боронять Україну і дають можливість тим ФОПАМ заробляти гроші, нема допомоги, як то так, ми всі виділяємо кошти на армію, а недолуга влада їх транжирить направо і наліво. ******.
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24.03.2021 07:22 Відповісти
Треба називати все своїми іменами. Нічого штурмувати не треба, а звільняти нашу землю крок за кроком, дійсно, загиблі будуть, але вони будуть знати за що гинуть. ХУ_ЛО не піде просто так з Донбасу і нема чого дивитися йому в очі, там миру немає, він ДИЯВОЛ во плоті.
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24.03.2021 07:30 Відповісти
 
 