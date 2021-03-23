Волонтерка Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим воїнам, які прибули на лікування до Києва. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти для допомоги тяжкопораненим військовослужбовцям, які проходять лікування в Києві.

Про це волонтерка написала на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю до Києва прилетів борт із пораненими воїнами, наші бійці з різними пораненнями, важких відразу відправили в реанімацію", - написала Юсупова.

Так на лікування до Києва прибув 23-річний морський піхотинець з контузією, втратою зору, ампутацією пальців на руці. В іншій палаті лежать троє воїнів з ампутацією, наймолодшому 21 рік, немає ноги до стегна, найстаршому 27, в одного з них немає обох ніг.

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"Пораненим ми купуємо соки, йогурти, овочі, фрукти, солодке, м'ясне. Все інше є в госпіталі", - повідомила волонтерка.

Також збирають кошти для купівлі квадрокоптера для аеророзвідки, ліки для онкохворих військовослужбовців і багато іншого.

"Я ще раз дякую українцям за допомогу, на фронті загострення, є потреби в кабелях, квадрокоптерах, прицілах, камерах, ліках. Мені багато пишуть, не всім встигаю відповісти, вся інформація і звіти завжди є у мене на сторінці. Картка для допомоги, Монобанк, прізвища не видно, номер картки правильний. Ще раз 5375 4141 2065 9130 Монобанк", - написала Юсупова.



