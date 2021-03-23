Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини "з-за поребрика". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Новини з-за поребрика
Політичний шпагат
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Класика
Читайте на "Цензор.НЕТ": Клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн, а не за 2 млн, як сказали в ОП. ФОТО
... як мінімум
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно в 2 млн грн, - ОПУ (оновлено)
Завжди спрацьовує
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви покриваєте зло, а тепер із себе святенників вдаєте", - нардепка "Голосу" Устінова про ініціювання фракцією "СН" позачергового засідання Ради щодо протестів під ОП
Кремлівський гопник
Стабільності у світі нема...
Різниця справді є...
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Тримай! Міг би й сам "погуглити", лодарюга". "Забий":/// Україна відмовилась від канадських літаків///. І буде тобі щастя. Пропонувалась БЕЗКОШТОВНА допомога, а порося відмовилось. А вже СІМ РОКІВ пройшло від того часу. Можна було б за цей час таких асів підготувати... Тим більше, монстр - кацпоорда нікуди не ділася і погрожує повномасштабною війною. Як би ті літаки нині знадобились Україні, а хряк тоді тупо харьконув в обличча друзям-союзникам, відмовившись від допомоги.
Ти мені "Ігорка Л" нагадуєш... Той теж так само "шаблею махать" любить...
впрочем привычно . обычная история . если один мудак сбрехал значит остальные ****** ( такие как ты ) должны эту брехню много раз повторить и разнести в массы
а про то что Порох убил брата будешь рассказывать ?
некий Поляков . в интервью озвучил бред . Коломойшин Г+Г эту брехню разнес по пабликам . такие ******** как ты подхватили и завыли на всю страну . ни одного подтверждения этому ты не предоставил . я не поленился и сам поискал . так вот три первые страницы поиска в Гугле дают ссылку на интервью Полякова и ТСН . все больше ничего . где *** хоть одно подтверждение не связанное с этими двумя источниками ?
по факту мы имеем информационный высер . и тебя гондона верящего во все это
Ропосюджувати острах кремля по повернею Пороха,як основний наратив кремля "хто завгодно,аби не Порошенко" на мові - виачається чи ні?
Даси такі горші?
Грошей не даси,так візьми у Зеленського! Він не бідніший за Порошенка,тільки йому гроіш дає раша!
Як би отце криворагульне чмо "крало" як Порох - вже вакцінувались Pfizer та у ВСУ боло на чому літати та чим стріляти!
А так зелерогий краде так,що Янек заздрощами сходить!
Два роки оборонзамовленя провалене!
Вибрав зебіл? Накрило всіх!
А потом пришло гецьман..... и уничтожило все ожидания и требования Майдана. Ну а потом клоун.... Хотя даже у него лучше получается чем у соевого