Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини "з-за поребрика". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Новини з-за поребрика

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лещата голоду затягуються на Америці. Байдену, перш ніж кидатися словом "убивця", варто на себе подивитися", - кремлівський пропагандист Кисельов розповів росіянам про "жахи" США. ВІДЕО

Політичний шпагат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не хоче спілкуватися з Зеленським

Класика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн, а не за 2 млн, як сказали в ОП. ФОТО

... як мінімум

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно в 2 млн грн, - ОПУ (оновлено)

Завжди спрацьовує

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви покриваєте зло, а тепер із себе святенників вдаєте", - нардепка "Голосу" Устінова про ініціювання фракцією "СН" позачергового засідання Ради щодо протестів під ОП

Кремлівський гопник

Стабільності у світі нема...

Різниця справді є...

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