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Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини "з-за поребрика". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Новини з-за поребрика

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лещата голоду затягуються на Америці. Байдену, перш ніж кидатися словом "убивця", варто на себе подивитися", - кремлівський пропагандист Кисельов розповів росіянам про "жахи" США. ВІДЕО

Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Політичний шпагат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не хоче спілкуватися з Зеленським

Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Класика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн, а не за 2 млн, як сказали в ОП. ФОТО

Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

... як мінімум

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно в 2 млн грн, - ОПУ (оновлено)

Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Завжди спрацьовує

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви покриваєте зло, а тепер із себе святенників вдаєте", - нардепка "Голосу" Устінова про ініціювання фракцією "СН" позачергового засідання Ради щодо протестів під ОП

Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кремлівський гопник

Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Стабільності у світі нема...

Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Різниця справді є...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23832) Кисельов Дмитро (278) пропаганда (2802) путін володимир (23821) фотожаба (13864) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+46
Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини "з-за поребрика". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6104
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24.03.2021 00:34
+44
Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини "з-за поребрика". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1293
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24.03.2021 00:16
+38
прошло 15 марта..
Кремлевский гопник, политический шпагат, новости "из-за поребрика". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6971
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23.03.2021 23:33
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прошло 15 марта..
Кремлевский гопник, политический шпагат, новости "из-за поребрика". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6971
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23.03.2021 23:33 Відповісти
Із рубрики -"Зробимо їх разом".. .
Кремлевский гопник, политический шпагат, новости "из-за поребрика". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1003 .
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23.03.2021 23:43 Відповісти
абнять і плакать
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24.03.2021 01:24 Відповісти
освіта - 2 класи
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24.03.2021 05:49 Відповісти
І 8 коридорів.
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24.03.2021 09:14 Відповісти
Кремлевский гопник, политический шпагат, новости "из-за поребрика". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8201. .
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23.03.2021 23:45 Відповісти
Кремлевский гопник, политический шпагат, новости "из-за поребрика". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6538.
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23.03.2021 23:51 Відповісти
Тепер йому прилітає отвєтка.
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24.03.2021 00:01 Відповісти
Тут ще - де що . У першій колонці ( обведено червоним ) процитовані його слова - ми с росеянами адін нарот . Це він говорив в той час , коли на сході вже велися запеклі бої . .
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24.03.2021 00:21 Відповісти
Він мав на увазі свій К95.
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24.03.2021 09:16 Відповісти
Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини "з-за поребрика". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1293
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24.03.2021 00:16 Відповісти
Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини "з-за поребрика". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6104
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24.03.2021 00:34 Відповісти
А "надьожа нації" позує на фоні літаків з Канади, які та безкоштовно хотіла передати Україні, а порося, під час війни з кацапоордою, відмовилося їх брати? Смішна фотожаба .
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24.03.2021 06:19 Відповісти
ПРУФ!!!
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24.03.2021 06:59 Відповісти
https://espreso.tv/news/2014/11/23/********************************************************
Тримай! Міг би й сам "погуглити", лодарюга". "Забий":/// Україна відмовилась від канадських літаків///. І буде тобі щастя. Пропонувалась БЕЗКОШТОВНА допомога, а порося відмовилось. А вже СІМ РОКІВ пройшло від того часу. Можна було б за цей час таких асів підготувати... Тим більше, монстр - кацпоорда нікуди не ділася і погрожує повномасштабною війною. Як би ті літаки нині знадобились Україні, а хряк тоді тупо харьконув в обличча друзям-союзникам, відмовившись від допомоги.
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24.03.2021 07:40 Відповісти
а верхний эпизодик не как не комментируешь
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24.03.2021 08:04 Відповісти
Телепню, ти служив у авіації? ТИ знаєш, скільки коштує утримання літального апарату? А скільки часу і зусиль вимагає перенавчання льотчиків на новий тип ЛА: Нам ЗАРАЗ воювать треба... І воювать з потивником наземним! І як ти уявляєш діяльність авіації при масовому прикритті окупованої території ППО Росії? Тобі мало збитих наших вертольотів і літаків? Для нас це була-б "дорога цяцька", що не принесла реального і негайного успіху... З ким воювать? З одиночними танками? Чи бомбить склади *********** і пального, розташовані у житловій зоні, де живуть мирні люди? Та нас-би, "в шмаття порвали-б", за це, навіть союзники... Май на увазі ще й паскудну кацапську натуру - якщо вони у себе, своїх "мирняків" убивають, обвинувачуючи своїх "ворогів" у цьому, то що буде на Донбасі? Що, не було уже прикладів обстрілів подібних?
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24.03.2021 08:05 Відповісти
Телепень тут ти і такі ж як ти порохосвині. А давай і ці літаки, які відновлюються сьогодні в Україні. на метал поріжемо? Цікаво, у порохосвинства, хоча б інколи в бОшках прояснюється? Які ж ви убогі і нікчемні. Ти, баран, спочатку став вимагати докази , що хряк відмовився від допомоги. Я тебе ткнув у ті докази рилом. Що не так? А скільки що коштує, я знаю Знаю скільки коштували ********** зі стратегічних 6-ти складів БП, підірваних ПІД ЧАС ВІЙНИ при баризі- верховному гавнокомандувачу. Та що з баранкуватими порохнявими істотами дискутувати? Даремна справа.
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24.03.2021 08:16 Відповісти
Поверещи, поверещи... Літаки, що відновлюються - це звичні для нас типи ЛА, частина складових, включаючи і озброєння для них, виготовляється на території України... А починать експлуатацію Ф-18 - "початок з нуля"... Так, згоден, відмова могла буть... Але вона мала підстави... Економічні... Чи не дешевше витратить ці гроші на ті ж безпілотники (що і почали робить). Карабах підтвердив їх більшу ефективність, порівняно з керованими ЛА...
Ти мені "Ігорка Л" нагадуєш... Той теж так само "шаблею махать" любить...
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24.03.2021 08:24 Відповісти
я так понимаю, что нынешнему говнокомандующему даже бэтэры списанные не предлагают, не то что истребители, которые и на не на в окопах.
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24.03.2021 09:10 Відповісти
А сенс щось пропонувати малоросу? Вже одного разу пропонували "надьожі нації". Від щирого серця пропонували брати-канадці. Так дорого,пишуть тут деякі ідіоти соєві, краще нехай Захистники України воюють на БТРах 50х років минулого століття. Дешево, а втрати Воїнів - "мєлочі жізні", зате "баблоси" в офшори і порядок!
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24.03.2021 10:43 Відповісти
слышь чмо зеленое . а есть нормальная ссылка ? а то судя по гуглу эта инфа известна только со слов Полякова . что то более существенное чем его треп имеется ?
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24.03.2021 09:01 Відповісти
"Особоодаренному" чму порохнявому. По-перше: для мене, що сивочолий, що зелений - ну дуже "мутні"для України, істоти. По-друге: цю подію тоді прокоментувало ну дуже багато відомих людей. І по-третє: не треба мені тут, на Українському сайті, гавкати на свино-псячому "ізикє" кацапо-оккупанта.
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24.03.2021 09:21 Відповісти
так что чмо подтверждения не будет ?

впрочем привычно . обычная история . если один мудак сбрехал значит остальные ****** ( такие как ты ) должны эту брехню много раз повторить и разнести в массы
а про то что Порох убил брата будешь рассказывать ?
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24.03.2021 09:31 Відповісти
Ось роздивляюсь я тебе, пітушка, зовні ніби-то - людина. А якщо придивитись - пітушара-кацап! Нема тобі рівних по дебілізму! Навіть "яр холодний" погодився, що така історія була! Яким же треба бути ущербним пітухом, щоб тупо заперечувати факти відомі всім людям в Україні і поза її межами?
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24.03.2021 10:26 Відповісти
видишь ли гондон я в отличии от тебя верю только в официально подтвержденные истории . это вы как бабки на лавочке питаетесь слухами и сплетнями . поэтому повторяю давай нормальную инфу . лучше всего от МО Канады . еще лучше копию документа . а "факти відомі всім" выданные Поляковым и разнесенные по свету Г+Г оставь себе
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24.03.2021 10:33 Відповісти
Ну що ти гондон, міг би і не писати. Хоча - самокритично, поважаю. Щас, гандон, почекай хвилинку, я зганяю хуткенько в в МО Канади і отримаю потрібні тобі, гандону, підтвердження, що хряк їх НАХ послав з їхніми літаками. Кацапедало, ну не сміши мене і людей адекватних своєю ущербністю. І знаю ж, що гріх сміятись з таких... Не змушуй мене грішити.
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24.03.2021 10:50 Відповісти
разъясним ситуацию

некий Поляков . в интервью озвучил бред . Коломойшин Г+Г эту брехню разнес по пабликам . такие ******** как ты подхватили и завыли на всю страну . ни одного подтверждения этому ты не предоставил . я не поленился и сам поискал . так вот три первые страницы поиска в Гугле дают ссылку на интервью Полякова и ТСН . все больше ничего . где *** хоть одно подтверждение не связанное с этими двумя источниками ?

по факту мы имеем информационный высер . и тебя гондона верящего во все это
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24.03.2021 13:16 Відповісти
А гівном на мові кидатися краще? А повторювати тези кацапо-окупантів на мові можна?!
Ропосюджувати острах кремля по повернею Пороха,як основний наратив кремля "хто завгодно,аби не Порошенко" на мові - виачається чи ні?
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24.03.2021 09:33 Відповісти
Зовсім дурний,та не лікуєшся! Тільки інфраструктура + навчаня техперсоналу,щоб вони ЛІТАЛИ,а не на шворці їздили потребуе мінімум 1 рік часу,та 6-8 річних ВНП Украіни!
Даси такі горші?
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24.03.2021 09:27 Відповісти
Во, придурок! А чому так мало: "6-8 річних ВНП України!"? Писав би вже - 10-20 ВНП, або відразу - 100! "Даси такі гроші?" Ні, не дам! Все рівно, хряк сивочолий їх би вкрав. Доречі, а чому ваш мільярдер соевий не дав? Шо ж ви такі тупі, порохосвинство не шановне?
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24.03.2021 10:19 Відповісти
Єдине на що ви, ГНИДИ соєві спроможні, це спамити правду про головного вашого брехла - поросенка. Так я вам, олігофренам, скажу - це як малій дитині в долоні ховатись, думаючи, що вас ніхто не бачить. Кому треба, той знає хто такий ваш хряк, а хто не знає - прочитає і заспамлений вами коммент.
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24.03.2021 10:32 Відповісти
Идиот зеленый - тебе пример Армении не вштыривает? Купили самолеты у рашки по бешеной цене и простояли всю карабахскую войну. Господи где берутся такие зеленые идиоты?
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25.03.2021 12:41 Відповісти
Точно дурний! Чому 6-8 а не 10-20? Можна і 20,тоді в Україні буде аеродромів с обслуговуваням літаків серііF як у Ізраеля!
Грошей не даси,так візьми у Зеленського! Він не бідніший за Порошенка,тільки йому гроіш дає раша!
Як би отце криворагульне чмо "крало" як Порох - вже вакцінувались Pfizer та у ВСУ боло на чому літати та чим стріляти!
А так зелерогий краде так,що Янек заздрощами сходить!
Два роки оборонзамовленя провалене!
Вибрав зебіл? Накрило всіх!
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25.03.2021 14:13 Відповісти
Придурок вот тебе почему Мы тогда по 5 гривен на армию и на берцы собирали https://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/23/7045169/
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25.03.2021 12:36 Відповісти
Да. Тереть языком это чмо умело хорошо. Правда больше ничего и не делало. Был у нас уже такой....патриот-балабол и любитель национальных ценностей. С пчелами и ничего не крадущими руками. Только и занимался. что языком тер, да по церквям со своим выводком терся. Когда нужно было на каждой сосне вылавливать и вешать рашистов.
А потом пришло гецьман..... и уничтожило все ожидания и требования Майдана. Ну а потом клоун.... Хотя даже у него лучше получается чем у соевого
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25.03.2021 20:24 Відповісти
Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини "з-за поребрика". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1557
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24.03.2021 01:09 Відповісти
Кремлівський гопник, політичний шпагат, новини "з-за поребрика". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8921
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24.03.2021 08:01 Відповісти
 
 