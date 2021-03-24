Ремонт доріг пройде в 20 ОТГ Вінницької області, вже укладені договори про виділення коштів, - ОДА. ФОТО

Уже 20 територіальних громад Вінницької області підготувалися до ремонту місцевих доріг. Вони направлять на умовах співфінансування з Державного дорожнього фонду 21,21 млн грн.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на інформацію, опубліковану головою Вінницької ОДА Сергієм Борзовим, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, в квітні "Автомобільні дороги України" почнуть проводити комплекс робіт з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту в першу чергу на дорогах загального користування місцевого значення територіальних громад, які уклали договір про виділення коштів. В області такі договори вже підписали 20 із 63 громад. Уже цього року вони направлять на ремонт місцевих доріг на умовах співфінансування з Державного дорожнього фонду 21,21 млн грн.

Зазначають, що ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області" також бере на себе зобов'язання щодо виділення коштів у сумах не менше, ніж виділено територіальними громадами на відновлення місцевих доріг.

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"Брак коштів у Державному дорожньому фонді не дозволяє одночасно відновити мережу автомобільних доріг. Ідеться, зокрема, про ті, які перебувають в аварійному стані й пролягають поруч або через територію села (селища). 13,44% надходжень від акцизного податку на бензин сьогодні зараховують до бюджету громад - це саме ті кошти, які громади можуть і повинні залучати до відновлення автомобільних доріг", - повідомив Борзов.

Найбільше коштів поки передбачено на дороги Якушинецької сільської ради - 3,5 млн грн.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко наголосив, що одним із пріоритетів президентської програми в 2021 році є оновлення місцевих доріг.

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