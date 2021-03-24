Суд заарештував двох учасників міжнародної шахрайської схеми, які обдурили інвесторів на 9,4 млн євро на уявних угодах, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція повідомила про підозру двом учасникам міжнародної шахрайської схеми, які заробляли до 10 млн євро щомісяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Масштабну міжнародну злочинну схему заволодіння коштами фізичних осіб викрили у грудні минулого року. Серед її учасників були громадяни України та іноземці. Аби заволодіти коштами громадян, зловмисники спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводилися удавані операції з купівлі-продажу різних активів - банківські метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери тощо. У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки від проведення таких операцій. Щоби ввести інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувалися угоди з купівлі-продажу цих активів та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.

Після подачі заявок на виведення прибутку до громадян телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, представлялися агентами торговельних платформ та вимагали внесення додаткових коштів, а також оплати комісії в обсязі 15% від суми отриманого "прибутку" за виведення коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.

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Шахрайська схема дозволяла заробляти від 8 до 10 млн євро щомісяця. Кошти інвесторів зараховувалися на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконний дохід легалізовували шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів та інвестування в бізнес-проєкти в Україні.





18 березня на підставі доказів, отриманих оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозри двом учасникам злочинної організації. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Стосовно двох підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення 325 млн грн застави за кожним. На цей момент вже встановлено понад 260 постраждалих інвесторів, яких обдурили майже на 94 млн євро. Більшість з них - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії.