"Я відстоював свій бізнес": у Києві чоловік погрожував самоспаленням. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", чоловік таким чином протестував проти знесення МАФу.
Зараз поліція вже відігнала з місця машину, яка повинна була демонтувати кіоск. Але на місці все ще чергує швидка.
У підсумку, чоловік зліз з даху кіоску.
"Я відстоював свій бізнес, який, як ви бачите, вдалося відстояти", - сказав чоловік.
Як повідомляє "Київ.Оперативний" в Telegram, сьогодні вранці стартував демонтаж МАФів, які розташовані на Маяковського, 15-17, біля ЕКО-маркету.
"Комунальники скаржаться, що їхній роботі намагаються перешкодити невідомі особи, які підкладають під колеса їхніх авто "їжаків". Зроблено "їжаки" для проколу шин. Роблять це ті, хто за словами комунальників, роками не платять до бюджету, самовільно встановлюють тимчасові споруди і вважають, що їм "море по коліно". Вже 6 пробитих коліс техніки, що належить територіальній громаді міста Києва. На місце викликана слідчо-оперативна група", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Владелец ларька для него спекулянт. А владелец сети "Сильпо" кто тогда? Суперспекулят?
Совки гребаные.
ты совок или кацап?
Так само, в мене в АТБ/Ашані/Сільпо досі просять документ при продажу алкоголю (хоча мені добре за 30 вже), а в кіосках легко продають школярам пиво!
І не факт, щоб він це зробив. У жодному разі не треба піддаватися на подібний шантаж.
У них там цілий департамент непоганих юристів. Довести незаконність МАФів набагато легше.
Нехай починають хоча б з дрібних правопорушників, потім дійде час й до великих.
Автокоректор довбаний...
КУДА НАМ ?
Пиши коди, роби сайти, зможеш вдома заробляти мінімум 50 тисяч на місяць. Якщо розуму не вистачає, то тоді працюй охоронцем та не скавчи .
Подібна барижа бидлота там сиділа б довічно. Там усе зарегульовано, там ти не встановиш ларьок без дозволу влади, тим паче не зможеш безкарно обкрадати державу.
І там немає хаосу з МАФами, як у нас. У великих містах немає їх ні у центрі, ні біля метро.
Там навіть забігалівки чи вуличний фастфуд продають з точок на першому поверсі будинків.
Мене усе це щиро дратує. Київ більше нагадує Каїр, ніж європейську столицю.
Про що цей непотріб думав, коли без дозволу ставив свою буду та підключався до міських мереж?