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"Я відстоював свій бізнес": у Києві чоловік погрожував самоспаленням. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", чоловік таким чином протестував проти знесення МАФу.

Зараз поліція вже відігнала з місця машину, яка повинна була демонтувати кіоск. Але на місці все ще чергує швидка.

У підсумку, чоловік зліз з даху кіоску.

"Я відстоював свій бізнес, який, як ви бачите, вдалося відстояти", - сказав чоловік.

Я відстоював свій бізнес: у Києві чоловік погрожував самоспаленням 01

Як повідомляє "Київ.Оперативний" в Telegram, сьогодні вранці стартував демонтаж МАФів, які розташовані на Маяковського, 15-17, біля ЕКО-маркету.

"Комунальники скаржаться, що їхній роботі намагаються перешкодити невідомі особи, які підкладають під колеса їхніх авто "їжаків". Зроблено "їжаки" для проколу шин. Роблять це ті, хто за словами комунальників, роками не платять до бюджету, самовільно встановлюють тимчасові споруди і вважають, що їм "море по коліно". Вже 6 пробитих коліс техніки, що належить територіальній громаді міста Києва. На місце викликана слідчо-оперативна група", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: "Ментів зараз будуть просто п#здити, оскільки вони штрафують водіїв", - у Києві люди блокують транспорт через обмеження на кількість пасажирів. ВІДЕО

Я відстоював свій бізнес: у Києві чоловік погрожував самоспаленням 02
Я відстоював свій бізнес: у Києві чоловік погрожував самоспаленням 03
Я відстоював свій бізнес: у Києві чоловік погрожував самоспаленням 04
Фото: сайт "Сегодня"

Автор: 

Київ (19469) самоспалення (37) знесення (104) МАФи (94)


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Топ коментарі
+10
У нас в районе все ларьки позакрывали и обстановка сразу стало лучше. Алкошня перешла на самогон но хоть дома бухают а не у ларьков и во дворах.
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24.03.2021 11:49
+8
Свое имущество? Этот говно ларек установлен там законно или чел. занес конверт с деньгами местному чинуше что бы там его поставить? Продолжайте давать взятки и потом горланить про законность и поджигать себя!
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24.03.2021 11:45
+6
Давно пора снести все эти "Шанхаи".
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24.03.2021 11:51
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Правильно,нахрен эти недомагазины,работать пусть идут,спекулянты!
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24.03.2021 11:41 Відповісти
Куда? На 500 тис. робочих місць створенних зеленою пліснявою!!!))))
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24.03.2021 11:46 Відповісти
Дворники нужны в стране!че стремно?а водку паленую без лецензии продавать не стремно?или малолеткам пиво с сигаретами?
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24.03.2021 12:40 Відповісти
Мені доводилось і двірником працювати !!!А забезпечувати Конституційні права громадян ,це головний обов"язок влади !!!)))
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24.03.2021 12:44 Відповісти
Какие права,да это будка там незаконно стоит 100%я уверен ,за взятку поставил.а если проверить как следует,то ее вообще снести надо!!!а барыгу оштрафовать по полной
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24.03.2021 13:59 Відповісти
У нас в місті церква МП,без будь_яких документів на землю збудувала приміщення та відгородила територію !! І що, ніхто навіть і не намогався її знести !!!)))
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24.03.2021 14:04 Відповісти
С кем ты спориш это же Вася, а Вася это не имя это диагноз.
Владелец ларька для него спекулянт. А владелец сети "Сильпо" кто тогда? Суперспекулят?
Совки гребаные.
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24.03.2021 20:17 Відповісти
А гуманітарку вкрадену, через Епіцентр продавати ,це нормально???)))
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24.03.2021 12:46 Відповісти
Пока будет спрос на то что они продают пока и будет такое безобразие. Если люди не хотят, что бы эта коробка стояла у них во дворе или возле двора то пусть игнорируют ее и ничего там не покупают. Сам свернется.
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24.03.2021 11:49 Відповісти
Эти коробки во дворах порой очень удобны. Я к примеру доволен, что у нас во дворе есть магазинчик ситуативных покупок. Зачем мне идти за буханкой хлеба за 300 м в маркет, если я могу его купить в шаговой доступности 25м от дома?
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24.03.2021 12:26 Відповісти
дело в том что в таких ларьках еще из под прилавка водку наливают,и такие точки притягивают мягко говоря не очень нравтсвенный контингент который бухает,матерится,дерется,ссыт,срет где попало,выходишь на улицу,а там треш...
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24.03.2021 12:31 Відповісти
Ну у нас во дворе подобного не замечается. У нас возле маркета вне двора есть подобная наливайка. Там этот контингент и тусуется. У нас только свои могут быть да и то со своим возле стационарного мангала и столиков, сделанных для этих целей самими же жильцами на субботнике. Есть и такое во дворе. Но покуда те кто возле мангала (а это сами же жельцы) себя ведут более чем пристойно.
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24.03.2021 13:32 Відповісти
И в магазине можно купить только на вынос. Причем никак не паленку. Все законно.
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24.03.2021 13:34 Відповісти
я не знаю, как у вас там в кацапляндии, а у нас в Украине такого не видел
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25.03.2021 07:56 Відповісти
Странный Вы человек. Все кто торгуют считайте спекулянты. И чем спекулянты, которые держат маркеты отличаются от спекулянтов, кто держит МАФы? Абсолютно ничем. И, кстати, определение спекулянт было ругательным только в совке. Вообще-то люди проводят немалую работу, чтобы доставить товар потребителю. И не удивляйтесь, что эта работа стоит денег. И тем кто занимается этой работой тоже нужно и самим кушать и кормить свои семьи.
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24.03.2021 12:24 Відповісти
что за идиотский комментарий?
ты совок или кацап?
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25.03.2021 07:55 Відповісти
писало шо за январь было под 500 самолюбцев - так шо эта мущина тупо - "хайпер" ,, или как там
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24.03.2021 11:44 Відповісти
Свое имущество? Этот говно ларек установлен там законно или чел. занес конверт с деньгами местному чинуше что бы там его поставить? Продолжайте давать взятки и потом горланить про законность и поджигать себя!
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24.03.2021 11:45 Відповісти
Пусть работать идет,спекулянт!
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24.03.2021 11:46 Відповісти
А чим ти заробляєш на життя? Розкажи нам. І розкажи скільки заносять конвертів з епіцентру чи АТБ чинушам і які там зараз скупчення масові людей при такій смертельнонебезпечній пандемії. А от перукарня чи газетний кіоск чи бабця на базарі це те зло що сприяє розповсюдженню "страшної" хвороби. Так?
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24.03.2021 11:51 Відповісти
Логистика. И за все время я я не дал ни единой взятки, т.к. являюсь очень большим противником этого. И это очень не легко, особенно в таможне, когда такие как ты, предпочитающие идти по наименьшему пути сопротивления а не учит законы и свои права, заносят в кабинеты деньги... Но меня уже знают и знают что от меня кроме скандала и заяв ничего не добьются! А Вы продолжайте заносить конверты и кричать про коррупцию, тогда в вашей жизни, и самое главное - в жизни Ваших детей все наладится!
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24.03.2021 11:58 Відповісти
Я сам проти корупції та хабарництва, бо знаю що це ракова пухлина держави і народу що в ній живе. Тільки до чого тут твій однобовий в****р. Про гавно ларек? Ти подивися глобально на проблему, а не якби щось перднути в повітря, а потім розказувати який ти святий...
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24.03.2021 12:02 Відповісти
Если тебе не ясен смысл неписанного это еще не значит что это высер... Я писал что скорее всего это ларек был установлен за взятку, со многими нарушениями а сейчас это тело, которое плодит коррупцию волает что то про законность и "свой бизнес" И глобально у нас проблема со всеми ларьками - просрочка, антисанитария и завышенные цены, взятки же нужно отбивать.
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24.03.2021 12:12 Відповісти
Скорее всего в нас все встановлено за хабарі і з порушенням закону. Не залежно чи це кіоск чи супермаркет. Чи ти думаєш, що не так? А якщо не за хабарі то за вкрадені з бюджету кошти. І це роблять не малі підприємці, а такі як гереги і їм подібні. Монополізація ринку не призводить до покращення для більшості населення, а навпаки. Чи ти цього теж не знаєш?
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24.03.2021 14:07 Відповісти
Ваша позиция мне знакома... В том что киоск установлен с нарушением и за взятки виноват Герега. Браво, логика достойная премии Дарвина. К сожалению я никогда не разделю этой позиции. Т.к. уверен что ответственность тотальной коррупции лежит не только на чиновниках и олигархах а и на обычных людях. Которые плодят коррупцию на бытовом уровне давая деньги врачам, учителям, мусорам и т.д. и виня потом во всех своих бедах политиков и удивляясь что без взятки ничего нельзя сделать у нас в стране. То есть олигарх, сцу...ко, виноват что дает чинуше взятку а патрЫот, который дает мусору за красный свет нет? А этот мусор завтра возьмет взятку за пьянку и этот пьяный поедет и собьет кого то. Или может быть все таки мудаки оба, только обьемы разные? Повторюсь более чем за 10 лет я не дал ни одной взятки в таможне и на границе, и да я этим горжусь, потому что мне не стыдно смотреть в глаза детям. Это оооочень сложно и отнимает больше времени, но это возможно. А подавляющая масса патрыотов предпочитают не париться, дать взятку и свалить всю вину за происходящее в стране на Герегу. Я ж патрыот, я на майдане крикнул банду геть, мне можно!
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24.03.2021 14:20 Відповісти
Я тобі сказав, що в нас те що не багато збудували за 30 років все збудовано за хабарі. За великі хабарі і маленькі і за великі вкрадені з держави гроші. Тому і живемо в болоті з великою кількість виродків та дебілів. Але ми відійшли від теми. І тому повернемося. Чому через загрозу коронавірусу в нас закривать малі магазини, перукарні і забороняють продаж носків, а великі супермаркети які сприяють великому скупченню людей, а значить є наждзвичайно небезпечними не закривають і вони спокійно заробляють надприбутки? Відповідаємо на це питання.
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24.03.2021 14:39 Відповісти
Осмелюсь предположить что это связано с размерами площади на которой идет торговля в целях обезопасить людей. Однако знаю что сторонники всемирного заговора Гереги не разделят мою точку зрения...
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24.03.2021 14:43 Відповісти
Все зрозуміло. Займайтесь логістикою....
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24.03.2021 15:03 Відповісти
Я это и делаю! Удачи в неравной борьбе с олигархами! Берегите себя!
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24.03.2021 15:06 Відповісти
А ви "боріться" з корупцією разом з олігархами виглядаючи за їхньої спини. Лицемірство це називається.
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24.03.2021 15:09 Відповісти
А можно по подробнее про лицемерство, гениальный Вы наш?! Можете поделиться что там Ваш мозг сгенерировал?
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24.03.2021 15:12 Відповісти
Відпочивайте.... Ваш геніальний мозг все одно всього не осягне. Воно вам не потрібно.
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24.03.2021 15:21 Відповісти
Спасибо за снисходительность, о величайший вы наш!
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24.03.2021 15:24 Відповісти
Емм, а ніхто в карантин і не закриває кіоски, які хавку продають... Інше питання, що Снікерс я на днях в Сільпо брав за 9 грн, а в кіоску такий 15, 1,5 л Моршинської в АТБ 10 грн, а в ларьку 15. Так хто тоді бариги, а?
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24.03.2021 12:06 Відповісти
А це тому що монополіст має більш вигідні пропозиції від поставщиків, бо бере великі партії оптом. А малим магазинам постачальники вже відразу завозять товар по ціні значно вищій ніж для великих мереж, а деякі товари взагалі відмовляються давати. Ти про демпінг з метою витіснення конкурента чув. Отож воно і є. А якщо тобі дорого в одному місці, то ти можеш взяти в іншому. В цьому і плюс конкуренції. А якщо ти думаєш, що якщо монополіст видавить всіх конкурентів, то він і далі буде тобі Снікерси по 9 грн продавати, то ти дуже не далекоглядний і дуже помиляєшся.
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24.03.2021 14:04 Відповісти
Який конкретно монополіст? Є Сільпо, є АТБ, є Ашан, є Кишеня, є Новус, Фуршет, Фоззі і тд. Та вони МІЖ СОБОЮ конкурують, а не за ларьками якимись! Єдина реальна конкуренція, яку можуть нав'язати маркетам ларьки - це незаконно бухло після 23.00 продавати без чека, в маркетах з касовими апаратами таке неможливо!
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24.03.2021 14:09 Відповісти
Працювати мають всі хто хоче працювати, але умови для всіх мають бути рівноправні. І конкуруй скільки хочеш, Тільки конкуруй якістю запропонованих товарів та послуг, а не використовуючи хабарі, злочинність чи надзвичайні ситуації для закріплення себе на ринку. У нас і так кругом одні злодії які звикли заробляти на життя грабунком ближнього, а не виробництвом благ для ближнього за що той потім відплатить гривнею. Потрібно мислити ширше та конструктивно, а не так як звикли чим гірше іншим тим краще мені. Це деструктивне мислення і воно завжди призводить до поганих наслідків для всих.
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24.03.2021 14:20 Відповісти
Ви реально думаєте, що хабарі тільки маркети дають, а власники МАФів - чесні підприємці? Ну подивіться, скільки ларьків стоять з порушенням закону... У нас за законом не можна ставити МАФи в зоні метрополітену і забороняється продавати алкоголь у ларьках в радіусі 500 м від шкіл. А таких МАФів біля метро і шікл - ціла купа! Ви дійсно думаєте, що їх без хабаря поставили???
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24.03.2021 14:23 Відповісти
Не нервуй мене! Я що таке сказав? Перечитай все, що я сказав ще тричі, якщо тобі з першого разу не доходить, а краще вивчи на память.
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24.03.2021 14:41 Відповісти
І так, на Заході продуктових ларьків фактично немає... Там або великі маркети, або маленькі магазинчики на перших поверхах будинків. І що, сильно ціни на хавку ростуть???
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24.03.2021 14:12 Відповісти
Там є вільна економіка яка живе по законах і не має корупції і середній клас складає значну частину суспільства, а це якраз і є ті малі магазини та виробники. Чи ти цього не знаєш? Чи просто дурень?
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24.03.2021 14:22 Відповісти
Бггг, про інтелектуальний рівень цього мужика говорить напис "Недопустимо!". Блін, та в 2 класі учать, що "Не" з дієсловами пишеться ОКРЕМО!
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24.03.2021 11:46 Відповісти
В даному контексті "недопустимо" пишеться разом. А ще оцінюєте чийсь інтелектуальний рівень...
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24.03.2021 12:02 Відповісти
Недопустимо що??? Прислівник зазвичай не вживається сам по собі, тому в даному контексті це якраз дієслово!
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24.03.2021 12:11 Відповісти
и что такое необходимое этот чел продавал в ларьке, что невозможно купить в супермаркете? и пусть не расслабляется - ночью снесут или сожгут, как он того хотел.
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24.03.2021 11:48 Відповісти
Чем больше ларьков,маленьких рынков,тем легче мелкому производителю реализовать свою продукцию.Супермаркеты работают только с барыгами-быдлом.,а простому селянину со своим товаром -хоть помирай.Потому село и вымирает на благо латифундистов.
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24.03.2021 11:56 Відповісти
Чувак, ти звідки пишеш? 80% ларьків продаютьпиво, водичку, шоколадки - те ж, що і в супермаркетах є, тільки в ларьках воно все чомусь суттєво дорожче!
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24.03.2021 12:02 Відповісти
Дорожче, але у деяких місцях продають цілодобово, тож бидлота радіє.
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24.03.2021 12:07 Відповісти
Отож, якщо треба бухнуть вночі, то навіть галімий цілодобовий АТБ не продасть ніфіга після 23.00, а кіоск - запросто.
Так само, в мене в АТБ/Ашані/Сільпо досі просять документ при продажу алкоголю (хоча мені добре за 30 вже), а в кіосках легко продають школярам пиво!
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24.03.2021 12:09 Відповісти
самогон, бояру, сигареты
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24.03.2021 11:58 Відповісти
У нас в районе все ларьки позакрывали и обстановка сразу стало лучше. Алкошня перешла на самогон но хоть дома бухают а не у ларьков и во дворах.
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24.03.2021 11:49 Відповісти
Давно пора снести все эти "Шанхаи".
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24.03.2021 11:51 Відповісти
Безкарність та безвідповдальність всіх і вся ,це результат діяльності влади !!!)))
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24.03.2021 11:52 Відповісти
а назвал бы киоск "велюр" или "эпицентр" то ликвидаторы бы очковали )
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24.03.2021 11:53 Відповісти
А что по этому поводу думает( если есть чем) мэр довбень-интилихтуал????!
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24.03.2021 12:04 Відповісти
Та треба було йому дати себе спалити, щиро похер на життя якогось бариги.
І не факт, щоб він це зробив. У жодному разі не треба піддаватися на подібний шантаж.
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24.03.2021 12:05 Відповісти
Ти певен що він торгував краденим,тобто він барига??? А ось гуманітарку через Епіцентри продоють справжні бариги !!!)))
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24.03.2021 12:11 Відповісти
Перечитай статтю. Більшість МАФів підключаються до міських мереж без жодного дозволу. Вони справжні крадії. І їх вигляд псує місто. Я за те, щоб їх усі пребрали.
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24.03.2021 12:21 Відповісти
Навіть вкравши електро вони нею не торгуют !!! А от реально велетенські об"єми краденого реалізуються через великі мережі !!! Я за закон,але закон для всіх ,а не безкарність окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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24.03.2021 12:30 Відповісти
Прикольна "логіка", мовляв, якщо Епіцентр порушує закон, то й дрібній бидлоті треба це дозволити. Мені щиро похер на Епіцентр, ось тільки подібні гіпермаркети не псують вигляд наших міст, як ці потворні собачі буди.
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24.03.2021 12:36 Відповісти
В мене логіка нормальної людини-закон один для всіх!!! Дивніше логіка виправдовувати порушення закона зовнішнім виглядом !!!)))
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24.03.2021 12:41 Відповісти
Ти можеш довести незаконність дій Епіцентру? ОК, спробуй.
У них там цілий департамент непоганих юристів. Довести незаконність МАФів набагато легше.
Нехай починають хоча б з дрібних правопорушників, потім дійде час й до великих.
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24.03.2021 12:47 Відповісти
Логіка зрозуміла,одягнувши гарний прикід,маючи в кишені мандат чи посвідчення "сурьйозної" контори та за кермом "Бенлі", можно чавити вселякій плебс і чхати на закони !!!))
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24.03.2021 12:54 Відповісти
Тобто ти пропонуєш не чіпати дрібних злодюжок, бо є великі? Я ж пропоную з когось почитати.
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24.03.2021 13:10 Відповісти
Багатовіковий досвід людства доводить, що починати реформи завжди треба з себе!!!)))
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24.03.2021 13:12 Відповісти
Дотепно, але не дуже реалістично у нашому випадку .
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24.03.2021 13:15 Відповісти
Аксіоми людського життя не вимогають доведення ,вони як закони фізики існуют незалежно від чийогось бажання чи небажання !!!)))
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24.03.2021 13:23 Відповісти
Хто сказав, що це аксіоми?
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24.03.2021 13:53 Відповісти
Вважай як вважаєшь за потрібне!!! ))))
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24.03.2021 14:00 Відповісти
Почитати = починати
Автокоректор довбаний...
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24.03.2021 18:49 Відповісти
АТБ - оно есть!!!! А нам куда всем????? В АТБ охранниками?
КУДА НАМ ?
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24.03.2021 12:05 Відповісти
Що за істерика?
Пиши коди, роби сайти, зможеш вдома заробляти мінімум 50 тисяч на місяць. Якщо розуму не вистачає, то тоді працюй охоронцем та не скавчи .
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24.03.2021 12:11 Відповісти
Совкодрочеры по определению ненавидят предпринимателлей,они для них шпикулянты.В развитых странах и Китае дана полная свобода деятельность и законодательно защищены права мелкого бизнеса,а у нас средневековье,крепостничество и совок.Так и живем.
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24.03.2021 12:09 Відповісти
Ти був хоча б раз у Китаї?
Подібна барижа бидлота там сиділа б довічно. Там усе зарегульовано, там ти не встановиш ларьок без дозволу влади, тим паче не зможеш безкарно обкрадати державу.
І там немає хаосу з МАФами, як у нас. У великих містах немає їх ні у центрі, ні біля метро.
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24.03.2021 12:17 Відповісти
От я був у 15 країнах світу... Я не бачив ларьків у Празі, Кракові, Вільнюсі чи Будапешті, за виключенням кіосків з продажу газет та квитків на транспорт...

Там навіть забігалівки чи вуличний фастфуд продають з точок на першому поверсі будинків.
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24.03.2021 12:34 Відповісти
Там просто дикие люди. Они не знают, как это удобно когда в радиусе десяти метров от тебя всегда есть ларёк, аптека, секонд и кредитна спилка. Где бы ты не находился.
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24.03.2021 12:38 Відповісти
Кому зручно? Бидлоті?
Мене усе це щиро дратує. Київ більше нагадує Каїр, ніж європейську столицю.
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24.03.2021 12:50 Відповісти
Нет но Вы в Лондон съездите и посмотрите,как там.Или в США,Там не только торговые центры и супермаркеты,особенно в Нью-Йорке.Посмотрите ,что там творитися на улицах в обеденное время.Я хоть и не был,но интернет имею.
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24.03.2021 17:29 Відповісти
Так узаконьте их работу, дайте документы, и они будут платить в бюджет, а не чиновникам в карман
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24.03.2021 12:13 Відповісти
З хера це робити зараз?
Про що цей непотріб думав, коли без дозволу ставив свою буду та підключався до міських мереж?
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24.03.2021 12:24 Відповісти
Без разницы установлены ларьки за взятки или исключительно законно необходимо их убирать с улиц украинских городов. Вместе с халабудными рынками продовольственными и промтоварными. Законодательно закрепить запрет использования подобных сооружений в черте населенных пунктов. Хочешь свой магазинчик, парикмахерскую или наливайку то открывай это в куче помещений которых в современной застройке сейчас немеряно. И они для этого предназначены. Не превращай город в бантустан.
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24.03.2021 12:25 Відповісти
Люто плюсую.
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24.03.2021 12:30 Відповісти
кстати в кацапстане с этим гораздо лучше,там нет такого треша как у нас,у нас хаотичная торговля чем попало и где попало кажется расцвела во второй раз после 90ч годов,с этим надо что то решать,а то идешь по городу,а там слева в метро бабульки трусами и молоком торгуют,справа ларьки-наливайки которые продают маргиналам алкоголь,короче треш полный
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24.03.2021 12:34 Відповісти
ларьки это отгослоски 90х,во всем мире уже давно все эти ларьки давно в прошлом
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24.03.2021 12:32 Відповісти
Оххх... вы просто не представляете, как мне нехватало ларьков в европах... а щас привык.
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24.03.2021 12:36 Відповісти
А вообще - галимая провокация. Хотел бы себя поджечь - не напяливал бы балахон. Надо было ментам принести пару огнетушителей и сказать - "валяй, поджигай, вот те зажигалка, если свою дома забыл". Тут бы он и сдулся.
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24.03.2021 12:40 Відповісти
Киев превратился в огромный базар из-за таких торгашей взяточников.
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24.03.2021 14:02 Відповісти
Україна загалом нагадує цирковий балаган ,тай що???)))
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24.03.2021 14:06 Відповісти
По украинской традиции потом он залезет еще куда-нибудь и менты будут перед ним извиняться.
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24.03.2021 14:27 Відповісти
надо было все облить шоб пыхнуло и гриб и кратер шоб гваделупу смыло
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24.03.2021 14:30 Відповісти
Кто то же брал деньги перед тем как дать добро поставить ?
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24.03.2021 23:58 Відповісти
 
 