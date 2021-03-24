"Я відстоював свій бізнес": у Києві чоловік погрожував самоспаленням. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", чоловік таким чином протестував проти знесення МАФу.

Зараз поліція вже відігнала з місця машину, яка повинна була демонтувати кіоск. Але на місці все ще чергує швидка.

У підсумку, чоловік зліз з даху кіоску.

"Я відстоював свій бізнес, який, як ви бачите, вдалося відстояти", - сказав чоловік.

Як повідомляє "Київ.Оперативний" в Telegram, сьогодні вранці стартував демонтаж МАФів, які розташовані на Маяковського, 15-17, біля ЕКО-маркету.

"Комунальники скаржаться, що їхній роботі намагаються перешкодити невідомі особи, які підкладають під колеса їхніх авто "їжаків". Зроблено "їжаки" для проколу шин. Роблять це ті, хто за словами комунальників, роками не платять до бюджету, самовільно встановлюють тимчасові споруди і вважають, що їм "море по коліно". Вже 6 пробитих коліс техніки, що належить територіальній громаді міста Києва. На місце викликана слідчо-оперативна група", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: "Ментів зараз будуть просто п#здити, оскільки вони штрафують водіїв", - у Києві люди блокують транспорт через обмеження на кількість пасажирів. ВІДЕО







Фото: сайт "Сегодня"