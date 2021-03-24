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Новини Фото Окуповані території
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Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову. ФОТОрепортаж

Окупаційна "влада" Криму масово забудовує пам'ятки садово-паркового мистецтва часів Російської імперії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

Зазначається, що фактичний забудовник Фороського парку - компанія, яка також називається "Ак Барс". При цьому дозволи на будівництво отримувала інша організація - ГУП "Татінвестцивілпроєкт". Земля парку перебуває в оренді у ТОВ "Парк Форос", її засновником є ​​НАО "Рестор". Ця ж компанія управляє санаторієм "Форос".

Під загрозою забудови виявився не тільки парк у Форосі, а й інші зелені зони на Південному березі окупованого Криму.

У парку Харакс, розташованому в окупованому селищі Гаспра, готується будівництво дев'ятиповерхового будинку прямо на березі моря. Будмайданчик вже підготовлено.

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Як з'ясували мешканці, на території парку йде не тільки ремонт каналізації, а й масштабне будівництво. На місці двох старих корпусів будують багатоповерхівки, а лісову територію, яка прилягає до парку, хочуть забудувати котеджами.

Згідно з положенням про парках, яке було змінено влітку 2020 року, виявилося, що Форос і Мелас - це всього лише початок. У списку т.зв. "Мінприроди Криму" - 28 пам'яток садово-паркового мистецтва. І в більшості з них тепер можна займатися капітальним будівництвом цілком легально: будувати готелі, збільшувати поверховість існуючих корпусів санаторіїв, зводити триповерхові магазини і ринки. У деяких дозволено навіть індивідуальне житлове будівництво в межах території ООПТ.

"Судячи з усього, будівельний бум в зелених зонах Криму тільки починається", - зазначає видання.

Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову 01
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову 02
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову 03
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову 04
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову 05
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову 06
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову 07

Автор: 

Крим (14153) окупація (6695) забудова (580)


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Топ коментарі
+21
Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку - Цензор.НЕТ 8475
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24.03.2021 12:31
+12
Родная говень во всей красе.
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24.03.2021 12:32
+5
Что они там пить будут все эти годы? Проблема с изменением климата глобальна и канал тут ни при чем, они завезли туда 500000 лишних чел., и еще прут. Все решится раньше, они 50 лет просто не протянут.
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24.03.2021 13:17
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Парки в оккупированном Крыму, заложенные еще при Российской империи, отдают под застройку - Цензор.НЕТ 8475
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24.03.2021 12:31 Відповісти
Родная говень во всей красе.
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24.03.2021 12:32 Відповісти
ну таки и при Украине застраивали не стеснялись . просто у кацапов больше очень богатых козлов с" плюванием" на остальной плебс
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24.03.2021 13:29 Відповісти
Разница в том, что при Украине в основном застраивали местные, та же "Консоль" Константинова. Да, кое-что строил и непосредственно Киев, но относительно мало. Как ни странно, но Крым тогда имел реальную автономию, центр в местные дела предпочитал не вмешиваться, были конечно ньюансы типа бюджетного скандала, но это уже другая тема. Сейчас строят в основном федеральные структуры или "гости" с Ростова, Кубани и Кавказа. И на местных им ........
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24.03.2021 14:12 Відповісти
Пролетарии продолжают дело Ленина-Сралина.
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24.03.2021 12:33 Відповісти
Нам что от этого теперь? Крым вернется в Украину лет через 50. Как возвратились балтийские республики после советской оккупации. А за это время сменятся поколения которые помнят Крым еще зеленым. Ну будет всплошную забетонирован. Значит примем новую реальность. Железобетонную.
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24.03.2021 12:37 Відповісти
Что они там пить будут все эти годы? Проблема с изменением климата глобальна и канал тут ни при чем, они завезли туда 500000 лишних чел., и еще прут. Все решится раньше, они 50 лет просто не протянут.
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24.03.2021 13:17 Відповісти
ослиную мочу , какайа им теперь разница ? зато с рассеей ! скоро кадырявый их всех напоит
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25.03.2021 10:59 Відповісти
пусть строят, поселим ветеранов УкроРейха
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24.03.2021 12:50 Відповісти
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24.03.2021 12:55 Відповісти
В Форосе еще при Кучме Бакай развереул строительство котеджного городока, потом строительство остановили Бакай сбежал к кацапам...
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24.03.2021 12:56 Відповісти
природе пи*дарики....
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24.03.2021 12:57 Відповісти
Пришла орда . Отставит после себя пустыню .
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24.03.2021 12:59 Відповісти
А мені подобається така новина, іншими словами, що посієш- те й вирубаєш.
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24.03.2021 13:00 Відповісти
А нет желания вспомнить, при ком отдали под застройку розарий Никитского ботанического сада, даже не дав выкопать кусты селекционных роз? Тогда еще и в мыслях не было там Рассеи!
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24.03.2021 13:09 Відповісти
А нет желания вспомнить как называлась фирма-застройщик и кому она принадлежала?
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24.03.2021 14:03 Відповісти
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 3583
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24.03.2021 13:29 Відповісти
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 9299
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24.03.2021 13:29 Відповісти
Вставь фото моделей "DIOR" в ГУМе)))
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24.03.2021 15:39 Відповісти
С удовольствием! Но не только в ГУМе
Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 3532

Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 2755

Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 7289

Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову - Цензор.НЕТ 6845

всего 19 фоток -- https://ru.krymr.com/a/photo-christian-dior-models-in-soviet-union-in-1959/30035444.html
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24.03.2021 17:03 Відповісти
Маркиз)))) де Сад )))) обижаешь - не знать где проходила фотосессия и такой визит

https://www.the-village.ru/weekend/books/218349-revzin-gum
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24.03.2021 17:24 Відповісти
10 июня 1959 года рейсом Air France в Москву прилетел Christian Dior.
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24.03.2021 17:26 Відповісти
а побольше нужно было слушать шлюху черномордина и паскуду лужкова вместе с железным маршем теперь крысюки не вопите
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25.03.2021 11:02 Відповісти
 
 