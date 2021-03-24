Парки в окупованому Криму, закладені ще за часів Російської імперії, віддають під забудову. ФОТОрепортаж
Окупаційна "влада" Криму масово забудовує пам'ятки садово-паркового мистецтва часів Російської імперії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".
Зазначається, що фактичний забудовник Фороського парку - компанія, яка також називається "Ак Барс". При цьому дозволи на будівництво отримувала інша організація - ГУП "Татінвестцивілпроєкт". Земля парку перебуває в оренді у ТОВ "Парк Форос", її засновником є НАО "Рестор". Ця ж компанія управляє санаторієм "Форос".
Під загрозою забудови виявився не тільки парк у Форосі, а й інші зелені зони на Південному березі окупованого Криму.
У парку Харакс, розташованому в окупованому селищі Гаспра, готується будівництво дев'ятиповерхового будинку прямо на березі моря. Будмайданчик вже підготовлено.
Як з'ясували мешканці, на території парку йде не тільки ремонт каналізації, а й масштабне будівництво. На місці двох старих корпусів будують багатоповерхівки, а лісову територію, яка прилягає до парку, хочуть забудувати котеджами.
Згідно з положенням про парках, яке було змінено влітку 2020 року, виявилося, що Форос і Мелас - це всього лише початок. У списку т.зв. "Мінприроди Криму" - 28 пам'яток садово-паркового мистецтва. І в більшості з них тепер можна займатися капітальним будівництвом цілком легально: будувати готелі, збільшувати поверховість існуючих корпусів санаторіїв, зводити триповерхові магазини і ринки. У деяких дозволено навіть індивідуальне житлове будівництво в межах території ООПТ.
"Судячи з усього, будівельний бум в зелених зонах Криму тільки починається", - зазначає видання.
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