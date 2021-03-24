Застосування сили до малолітнього на Донеччині: ДБР повідомило про підозру поліцейському. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру сержанту поліції, який безпідставно застосував силу проти дитини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як встановило слідство, під час з'ясування обставин ДТП у Краматорську за участі двох авто малолітній пасажир, у присутності якого на місці події не було ніякої необхідності, вирішив звідти піти.

Однак правоохоронець наздогнав дитину, повалив на землю, заломив руки і примусово повернув на місце ДТП. В результаті застосування поліцейським сили проти неповнолітнього, останній отримав тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.

Зараз поліцейського підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

У разі доведення провини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від посади.

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