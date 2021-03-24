Застосування сили до малолітнього на Донеччині: ДБР повідомило про підозру поліцейському. ФОТОрепортаж
Слідчі ДБР повідомили про підозру сержанту поліції, який безпідставно застосував силу проти дитини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Як встановило слідство, під час з'ясування обставин ДТП у Краматорську за участі двох авто малолітній пасажир, у присутності якого на місці події не було ніякої необхідності, вирішив звідти піти.
Однак правоохоронець наздогнав дитину, повалив на землю, заломив руки і примусово повернув на місце ДТП. В результаті застосування поліцейським сили проти неповнолітнього, останній отримав тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.
Зараз поліцейського підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).
У разі доведення провини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від посади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А я вам в этом помогать не собираюсь, это бессмысленно. Ибо очевидно, что в свою наглухо упоротую голову вы исключительно принимаете пищу.
Просто у нас всегда делает упор на слове "законных", и граждане это трактуют по своему, а полиция по своему. Проблема только в том, что никаких критериев нет и что законно, а что нет может определить только суд де-факто. И в результате:
а) требования полиции могут признать законными и отвечать будешь ты
б) требования будут признаны незаконными и отвечать будет полицейский
Ну так вот, пацан умаялся, решил, что он не нужен и урешил уйтий, полицейский замечает єто, ему в мозгу стреляет мьіслЯ, что с ним он еще не закончил, параллельно в тот же мозг стреляет статья "покидание места происшествия без разрешения полицейского", скидку на возраст не делают в силу норм общества и ... вуаля, задержание (не останавливание) с приенением сильі!
чтобы всю жизнь на калоприемник деньги тратил
Или к примеру, как часто бывает не всегда пассажир таковым (пассажиром) является по факту (частенько папаши дают сыну порулить, а в случае ДТП вполне может занять место водилы).
Так что как по мне полицейский вполне мог потребовать от пассажиров потребовать оставаться на месте, разобраться в причинах, кто есть кто, кто может покидать место ДТП а кто оставаться
набрали дегенератов не знающих законов.
Я против полицейского беспредела, но если ложить болт на все требования полиции, которые нам не нравятся, а полицию, не во что не ставить, то правового государства, нам не видать как своих ушей! Такие как вы, в одних новостях орут про правовой беспредел, а в других про бесхребетную полицию ( "почему не смогли остановить преступников, там мол стрелять надо было, а они там переговаривались....")
Вот какие лично у тебя они вызывают эмоции? Скажем стоишь ты ряжлм и что чувствуеш? Уверенность в защите? Дух свободы и демократии? Ощущение справедлиаости и закона?
Вы путаете следствие и причины.
30лет была по факту опричина а не полиция и вдруг по мановению волшебной палочки нарож будет в нее верит? Потому что авакову так зохотелось несмотря на все проваленные реформы? На проваленную люстрацию, на мудаков из кагарлыка, на мудаков которые бьют женщин в супермаркете или заламывают руки детям лицом в асфальт? На приезд по вызову через час когда в квартиру ломится агрессивный мужик?
Веру и уважение легко потерять и тяжело заслужить.
Есть в полиции и хорошие люди но народ, боюсь, видит в полиции ту же милицию что была во времена януковича.
Это же элита нации! святые! самые избранные ! самые умные! а падаль в форме не может диктант за 9й класс написать .
патрульный увидел в руках подростка продолговатый предмет и понял что тот
не любит полициюможет быть бандитом. Вполне по понятиям заверещал - Эй, ты че, ану на бутылку, а тот сказал - Ану-ка догони-ка, и обидно морально ущемил права правоборствующегося путет словесно имея связь, в т.ч. противоестественную с маткой мента, шо последний не смог стерпеть и вынул.... а потом наручники сами повредили здоровье террориста, который грозился взорвать Винни Пупа и Джо Байдена, вот так все и случилось, кто не верит - Облах нокаж*д.
Сержант, звичайно, не правий. Але максимум покарання - це звільнення з органів, а не тюремний строк.
Это право человека свидетельствовать или нет.
Иначе страна жить будет по понятиям как рф а не как европейское цивилизовангое государство.