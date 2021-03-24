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Новини Фото Правосуддя
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Засуджено ексчиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила ексвисокопосадовців Київської облдержадміністрації. Вони завдали збитки державі на понад 230 млн грн через схеми з нерухомістю в столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організували схему чотири начальника різних часів одного з департаментів ОДА. Вони діяли спільно з посадовими особами комунального підприємства. Чиновники передали комунальникам в оренду будинок у центрі Києва площею майже 2000 квадратних метрів. З 2000 року вартість оренди становила 1 гривню на рік.

Потім посадовці здавали нерухомість в суборенду комерсантам за ринковою вартістю, а різницю привласнювали. Ініційовані СБУ ревізії, перевірки та експертизи документації засвідчили зловживання чиновниками і підтвердили збитки держави у розмірі понад 232 мільйони гривень.

Чотирьом екскерівникам департаменту ОДА оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Двох колишніх посадовців суд визнав винними у скоєнні злочину, справи ще двох розглядає по суті.

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У межах кримінального провадження СБУ викрила додаткові факти заволодіння бюджетними коштами колишнім керівником комунального підприємства. Директор підозрюється у виведенні коштів структури на рахунки афілійованих комерційних за нібито надані послуги.

Екскерівнику комунального підприємства, нині діючому депутату міської ради Житомирщини, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Засуджено ексчиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн грн, - СБУ 01
Засуджено ексчиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн грн, - СБУ 02
Засуджено ексчиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн грн, - СБУ 03
Засуджено ексчиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн грн, - СБУ 04
Засуджено ексчиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн грн, - СБУ 05

Автор: 

Київ (19517) нерухомість (892) ОДА (1629) СБУ (12837) суд (11693) юстиція (732)


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Топ коментарі
+5
Таку дрібноту в Україні мають пакувати сотню щодня ,тоді через рік відчуємо, бодай якісь зрушення
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24.03.2021 13:47
+5
Журналисты не называют имен, наверное не хотят портить репутацию таким "хорошим" людям!...
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24.03.2021 13:48
+4
232 ляма -условка будет , а за 1500 грн реальный срок - страна - шапито
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24.03.2021 14:06
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Таку дрібноту в Україні мають пакувати сотню щодня ,тоді через рік відчуємо, бодай якісь зрушення
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24.03.2021 13:47 Відповісти
А що робити з недрібнотою? Я чув, що сходи метуть зверху вниз, хоча можливо я відстав від життя.
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24.03.2021 13:50 Відповісти
Я вже сьогодня писав ,що будь-які реформи слід починати з себе ,це аксіома життя людства !!!)))
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24.03.2021 13:53 Відповісти
Відносно недрібноти !! Хто ж сам себе посадить??)))
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24.03.2021 13:57 Відповісти
Журналисты не называют имен, наверное не хотят портить репутацию таким "хорошим" людям!...
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24.03.2021 13:48 Відповісти
232 ляма -условка будет , а за 1500 грн реальный срок - страна - шапито
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24.03.2021 14:06 Відповісти
Так сколько дали? Условно?
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24.03.2021 14:06 Відповісти
Ось вам і аксіома життя людства !!! Жити треба за принципом -Роби як я ,а не за принципом-Роби як я говорю !!!)))
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24.03.2021 14:15 Відповісти
Осуждены= предьявлено обвинение ) осмотр места преступления = обыск )
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24.03.2021 14:08 Відповісти
Живимо в країні підозр !!!!))))
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24.03.2021 14:18 Відповісти
Краина пидозр и заочных приговоров за убийства десятков и за 230 лямов , а за то ведро картошки шо украл не дай бог , или разбил рожу тому кто украл - на цензоре (это пятая ветвь власти в Украине ) высшей меры требуют - ото перемога , не грех жизнь отдать за такую страну , куда той Швейцарии поганой или Норвегии поганой до Украины.
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24.03.2021 14:26 Відповісти
Коли побачу их в лагерном клифте на лесосеке.Тогда поверю,що осуждены.А пока туфту несёшь начальник
Засуджено ексчиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3228
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24.03.2021 15:20 Відповісти
Осуждены экс-чиновники .-Для мафии Коломойского они воры не правильные. В отличие от Альперина. НАБУ предотвратило незаконное возвращение 674 млн грн компаниям Альперина 02 марта 2021 г.-Общая сумма дела, которая расследуется по Альперину, - чуть больше миллиарда. В 2017 г. Альперина задержали .Печерский суд Киева арестовал его на два месяца, назначив залог в размере 21 млн грн, но Апелляционный суд уменьшил залог до 141 тыс. грн. Альперин вышел на свободу.
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24.03.2021 15:27 Відповісти
Киевскую ОГА, можно трусить вечно и заработать на ней большие звезды, достаточно копнуть любой отдел, аренду, стройки, закупки, соцзащиту и махинации с квартирами пожилых киевлян без родственников, и т.д.
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24.03.2021 15:37 Відповісти
А действующие чиновники "святые".
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24.03.2021 21:05 Відповісти
так а кем и чем осуждены, если досудебное токо идёт...???- фальшьпрыжок...(((
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25.03.2021 01:04 Відповісти
Так осуждены или только объявлено подозрение? Что за тинейджеры заголовки пишут?
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25.03.2021 20:01 Відповісти
украденное вернули или раздерибанили ? ... имущество конфисковали или опять усё на " бабушек" успели переписать ?..
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26.03.2021 00:26 Відповісти
 
 