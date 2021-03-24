Засуджено ексчиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила ексвисокопосадовців Київської облдержадміністрації. Вони завдали збитки державі на понад 230 млн грн через схеми з нерухомістю в столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що організували схему чотири начальника різних часів одного з департаментів ОДА. Вони діяли спільно з посадовими особами комунального підприємства. Чиновники передали комунальникам в оренду будинок у центрі Києва площею майже 2000 квадратних метрів. З 2000 року вартість оренди становила 1 гривню на рік.

Потім посадовці здавали нерухомість в суборенду комерсантам за ринковою вартістю, а різницю привласнювали. Ініційовані СБУ ревізії, перевірки та експертизи документації засвідчили зловживання чиновниками і підтвердили збитки держави у розмірі понад 232 мільйони гривень.

Чотирьом екскерівникам департаменту ОДА оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Двох колишніх посадовців суд визнав винними у скоєнні злочину, справи ще двох розглядає по суті.

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У межах кримінального провадження СБУ викрила додаткові факти заволодіння бюджетними коштами колишнім керівником комунального підприємства. Директор підозрюється у виведенні коштів структури на рахунки афілійованих комерційних за нібито надані послуги.

Екскерівнику комунального підприємства, нині діючому депутату міської ради Житомирщини, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.









