Підприємці в Одесі пікетують ОДА через карантинні обмеження: "Ті 8 тис. грн, які ми отримували, - як мертвому припарка". ФОТОрепортаж

Одеські підприємці вийшли на акцію протесту до будівлі обласної державної адміністрації. Люди вимагають компенсацій і звільнення від сплати оренди на час карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Один з учасників акції протесту Костянтин Ковтаненко розповів, що прийшов на мітинг, тому що виступає проти введення "червоної" зони, оскільки через локдаун в 2020 році йому довелося закрити свій магазин.

"Ті 8000 гривень, які ми отримували, - як мертвому припарка. Якщо ви розумієте рівень цін на оренду магазинів, видаткову частину, зарплату, закупівлю, то це просто копійки", - поділився він.

Учасники акції також вимагають ініціювати засідання виконавчого комітету і вирішити питання з приводу звільнення від орендних платежів непродуктових ринків або часткового звільнення ринків змішаного типу.

Читайте: Наші "ковідні" відділення заповнилися, щодня приймаємо десяток важких пацієнтів відразу в реанімацію, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ВIДЕО









Нагадаємо, з 23 березня Одеська область потрапила в "червону" зону карантину. Директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захарьєва заявила, що в опорних лікарнях області не вистачає лікарів і медсестер для лікування пацієнтів з COVID-19.