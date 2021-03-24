Підприємці в Одесі пікетують ОДА через карантинні обмеження: "Ті 8 тис. грн, які ми отримували, - як мертвому припарка". ФОТОрепортаж
Одеські підприємці вийшли на акцію протесту до будівлі обласної державної адміністрації. Люди вимагають компенсацій і звільнення від сплати оренди на час карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Один з учасників акції протесту Костянтин Ковтаненко розповів, що прийшов на мітинг, тому що виступає проти введення "червоної" зони, оскільки через локдаун в 2020 році йому довелося закрити свій магазин.
"Ті 8000 гривень, які ми отримували, - як мертвому припарка. Якщо ви розумієте рівень цін на оренду магазинів, видаткову частину, зарплату, закупівлю, то це просто копійки", - поділився він.
Учасники акції також вимагають ініціювати засідання виконавчого комітету і вирішити питання з приводу звільнення від орендних платежів непродуктових ринків або часткового звільнення ринків змішаного типу.
Нагадаємо, з 23 березня Одеська область потрапила в "червону" зону карантину. Директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захарьєва заявила, що в опорних лікарнях області не вистачає лікарів і медсестер для лікування пацієнтів з COVID-19.
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Ибо деньги в государстве не из воздуха, а именно из уплаченных налогов.
Есть только одно НО. Деньги ведь не берутся из воздуха, верно? Они должны кем-то в бюджет вноситься, чтобы их оттуда выплачивали, верно?
Так что по справедливости выплаты во время пандемии не должны превышать сумму налогов, которые вы заплатили в бюджет, верно? Иначе - это будут выплаты за счет других людей.
Рассуждения про "ты скорее всего бюджетник" просто смешны своей логикой.
Потому, что в бюджете деньги берутся не из ниоткуда. Это я плачу налоги и наполняю бюджет. Так что если скинуться вам, чтобы выжили за мой счет - еще звучит более-менее вменяемо, то скинуться вам, чтобы компенсировать вам всю недополученную прибыль - звучит несколько маразматично.
Кстати, пышный заголовок статьи, не соответствует показанным фотографиям.
Раздули из мухи слона, что ли?
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