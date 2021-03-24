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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Підприємці в Одесі пікетують ОДА через карантинні обмеження: "Ті 8 тис. грн, які ми отримували, - як мертвому припарка". ФОТОрепортаж

Одеські підприємці вийшли на акцію протесту до будівлі обласної державної адміністрації. Люди вимагають компенсацій і звільнення від сплати оренди на час карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Один з учасників акції протесту Костянтин Ковтаненко розповів, що прийшов на мітинг, тому що виступає проти введення "червоної" зони, оскільки через локдаун в 2020 році йому довелося закрити свій магазин.

"Ті 8000 гривень, які ми отримували, - як мертвому припарка. Якщо ви розумієте рівень цін на оренду магазинів, видаткову частину, зарплату, закупівлю, то це просто копійки", - поділився він.

Учасники акції також вимагають ініціювати засідання виконавчого комітету і вирішити питання з приводу звільнення від орендних платежів непродуктових ринків або часткового звільнення ринків змішаного типу.

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Підприємці в Одесі пікетують ОДА через карантинні обмеження: Ті 8 тис. грн, які ми отримували, - як мертвому припарка 01
Підприємці в Одесі пікетують ОДА через карантинні обмеження: Ті 8 тис. грн, які ми отримували, - як мертвому припарка 02
Підприємці в Одесі пікетують ОДА через карантинні обмеження: Ті 8 тис. грн, які ми отримували, - як мертвому припарка 03
Підприємці в Одесі пікетують ОДА через карантинні обмеження: Ті 8 тис. грн, які ми отримували, - як мертвому припарка 04

Нагадаємо, з 23 березня Одеська область потрапила в "червону" зону карантину. Директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захарьєва заявила, що в опорних лікарнях області не вистачає лікарів і медсестер для лікування пацієнтів з COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5464) протест (2398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
и сразу встречный вопрос, а почему вы все платите единый налог ?? потому что зарабатываете мало ??? так тогда 8000 не деньги ???
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24.03.2021 14:48
+5
Кому проезд в маршрутке дорогой, а кому и айфон всего 11-й.
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24.03.2021 14:56
+5
8 тысяч им мало... пол страны так живет если не больше и выживают и не умирают,так что и вы не подавитесь
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24.03.2021 15:02
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за январь - 400 с Путином самоубились, не вижу, гей-мо, любим.... эээ это песня если чо, и я в Якутии если(борется с Росгвардией из-за размера бутылки)
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24.03.2021 14:43 Відповісти
Ты эта...завязывай
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25.03.2021 00:51 Відповісти
и сразу встречный вопрос, а почему вы все платите единый налог ?? потому что зарабатываете мало ??? так тогда 8000 не деньги ???
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24.03.2021 14:48 Відповісти
А что так жиденько протестующих предпринимателей под ОГА?
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24.03.2021 14:49 Відповісти
Незнаю... Я лично 8 тысяч вкалываю... Не у мартена конечно стою, но приходится хорошо потрудиться, что бы 8 тысяч получить...
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24.03.2021 14:52 Відповісти
Кому проезд в маршрутке дорогой, а кому и айфон всего 11-й.
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24.03.2021 14:56 Відповісти
Підприємці в Одесі пікетують ОДА через карантинні обмеження: "Ті 8 тис. грн, які ми отримували, - як мертвому припарка" - Цензор.НЕТ 1975
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24.03.2021 15:03 Відповісти
Айфон 11 недорогой вообще то
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25.03.2021 13:27 Відповісти
В США по 1000$ платили просто так. Ты за 300 вкалываешь и другим того желаешь?
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24.03.2021 16:30 Відповісти
Ти не порівнюй США з Україною. По перше різні вагові категорії, діаметрально різні економіки та репутація світова. США найпотужніша країна світу. Так, що я й 8000 стабільної та вчасновиплаченій зарплаті в такі важкі часи задовольняюсь. А їхати на заробітки вже ні вік ні здоров'я не дозволяє.
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24.03.2021 16:38 Відповісти
У вас стабільна і вчасно виплачена, а в підприємців буде 0.
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24.03.2021 16:51 Відповісти
Так нехай йдуть робити так як я і буде у них стабільно. А то привикли купі-продай... Треба щось виробляти, а не шмотками торгувати.
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24.03.2021 18:49 Відповісти
А що ви таке виробляєте що його не треба продавати? В ********* світі виробити легше чим продати. Маю надію що ви після цих дописів не будете ніколи нічого ні купувати ні продавати, а то ненароком хтось розбагатіє нічого не роблячи на ваших копійках.
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24.03.2021 19:00 Відповісти
Виробляєм під заказ електрообладнання різне. Заказів рік наперед хватає. Люди будують цеха, мінізаводи різні. Наші інженери проектують, а ми вже виготовляєм. Так, що купі-продай не займаємось. Зрозуміло?
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24.03.2021 20:08 Відповісти
Так ви купуєте матеріал, щись його воцкаєте а потім продаєте замовнику.
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24.03.2021 20:45 Відповісти
Не знаю хто шо там купує, мабуть купують власники підприємства, не крадуть же Шо значить воцкаєте, а потім продаєте? Люди замовляють, а ми замовлення виконуєм. Не на базарі ж продаємо за прилавком. Замовили - ми виготовили - приїхали забрали.
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24.03.2021 21:02 Відповісти
Справа в тім що покупцям не вигідно робити на все замовлення тому що чекати по 3 місяці (я чекав стіл з фабрики) мало хто захоче, тим паче якщо справа торкається продуктів. Підприємці купують товар заздалегідь і беруть на себе ризики звязані з його зберіганням і сроком придатності. При цьому товари НДС з товарів платить компанія постачальник. Це означає що бюджет отрімає 20% навіть якщо товар зіпсується і стане не придатним для реалізації.
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24.03.2021 21:34 Відповісти
Віталій, так в нас же не звичайні покупці )). Ти розумієш, що це не стандартні вироби, а робляться під ті чи інші технічні умови. Люди коли будують шось там якийсь комплекс роблять проекти, розраховують потужності, розгалуженість та кількість потрібних щитів, автоматів, та т.і. потім починають будувати, а ці всі вироби замовляються заздалегідь, обумовлюються строки виготовлення та т.і. Ну приміром. поки звели будівлю, проклали силові кабелі це на все йде час. За цей час ми робимо свою продукцію. Це не конвеєр тут індивідуальний підхід до кожного замовлення.
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25.03.2021 08:31 Відповісти
В США ты за $1000 сможешь купить не на много больше, чем у нас за $300.
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26.03.2021 00:18 Відповісти
Барыги. Сколько по их мнению страна должна им платить? 50 тысяч или 100 тысяч?
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24.03.2021 14:54 Відповісти
Ну можно по смете о недополученной прибыли.Налоговые исходники у всех же есть?Нехай влада берёт и смотрит в налоговую декларацию ФОПа до пандемии и возмещает разницу недополученной прибыли во время пандемии.Суммы конечно разные получатся.Но справедливые.Як вариант
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24.03.2021 15:45 Відповісти
У нас народ смекалистый, такую "первичку" нарисуют, что полбюджета Украины надо заплатить одному.
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24.03.2021 17:25 Відповісти
Не получится.Если поквартально смотреть прибыль,то она + - одинаковая,що в первый квартал,що в последний.Скажем так ровная годичная синусоида дохода.С наступлением пандемии,синусоида падает в минус,скажем с твоего привычного годичного зароботка в миллион до двухсот тысяч.Разница недополучения твоего привычного годового оборота вже равна 800 000.Всё это можно посчитать и посмотреть по налоговым реестрам при желании.Вот эту сумму и должно компенсировать государство,щоб ты ровно держал синусоиду не обанкротился,не потерял клиентуру и не влез в кредиты по уши.
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24.03.2021 17:56 Відповісти
С фига ли государство должно на себя брать риски предпринимателя, компенсирую на 100% недополученную им прибыль?
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24.03.2021 18:19 Відповісти
А нафига тогда Государство?Вот как раз для таких случаев.Если оно конечно вменяемое.
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24.03.2021 18:47 Відповісти
"Государство надо для того чтобы компенсировать недополученную прибыль предпринимателям." Вон оно как.
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24.03.2021 19:04 Відповісти
Ну,а как же!Государство-это сообщество людей.Успешное Государство-это сообщество самозанятых свободных людей среднего класса.Чем больше образованного,критически мыслящего среднего класса,тем успешнее и устойчивее Государство.Бюджет-это кубышка,куда люди отстёгивают налоги,яки идут на жизнеобеспечение Государства,безопасность,медицину,инфраструктуру и т.п блага для обеспечения функционирования Государства.Пандемия-это удар по Государству и людях содержащих это Государство.И теперь люди расчитывают на кубышку,щоб сохранить бизнес в тяжку годину.Бо сохранив бизнес,Государство сохранит средний класс и обеспечит в будущем поступления налогов.
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24.03.2021 19:16 Відповісти
Вопрос,800000 компенсировать с чего, с уплоченных 8000 налогов?не на упущенную прибыль надо смотреть,а на количество налогов и от них уже отстёгивать процент.
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25.03.2021 00:58 Відповісти
Никто не обязан вам компенсировать упущенную прибыль. Максимум, что может сделать вам государство, если по-честному - проникнуться вашим тяжелым положением и вернуть часть уплаченных вами налогов, но не более того.
Ибо деньги в государстве не из воздуха, а именно из уплаченных налогов.
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26.03.2021 00:17 Відповісти
"и возмещает разницу недополученной прибыли во время пандемии.Суммы конечно разные получатся.Но справедливые."

Есть только одно НО. Деньги ведь не берутся из воздуха, верно? Они должны кем-то в бюджет вноситься, чтобы их оттуда выплачивали, верно?
Так что по справедливости выплаты во время пандемии не должны превышать сумму налогов, которые вы заплатили в бюджет, верно? Иначе - это будут выплаты за счет других людей.
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26.03.2021 00:11 Відповісти
А ты вложись в дело и пускай его заморозят, тогда посмотрим столько ты будешь требовать. Это тебе не на работу ходить на все готовое где дядя вложился в твое рабочее место и он а не ты рискует деньгами.
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24.03.2021 16:26 Відповісти
Назвался предпринимателем - осознавай риски. А то какое-то странное предпринимательство получается, заработал деньги - моё, не заработал - государство должно доплатит.
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24.03.2021 17:31 Відповісти
Так государство и не дает работать потому должно компенсировать как это делают во всех странах. А ты чего так за бюджет переживаешь? Боишься что тебе выплаты урежут?
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24.03.2021 17:45 Відповісти
Значить ты не подходишь на роль предпринимателя, если государство тебе "должно". Попробуй поискать другую работу. И видно что за бюджет ты не переживаешь, потому что налоги туда не платишь.
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24.03.2021 18:07 Відповісти
Компенсировать убытки должен тот по чьей вине они происходят, то-есть в нашем случае государство. Есть у меня работа. Налоги я плачу. За бюджет должны переживать ответственные за него люди, то-есть правительство. Если у тебя есть время переживать за бюджет то ты скорее всего бюджетник который считает что ему больше перепадет если другим меньше.
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24.03.2021 19:11 Відповісти
За компенсацию предпринимателям тоже должны переживать ответственные за компенсацию люди. Они напереживали на 8 тысяч гривен.
Рассуждения про "ты скорее всего бюджетник" просто смешны своей логикой.
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24.03.2021 19:18 Відповісти
" А ты чего так за бюджет переживаешь?"

Потому, что в бюджете деньги берутся не из ниоткуда. Это я плачу налоги и наполняю бюджет. Так что если скинуться вам, чтобы выжили за мой счет - еще звучит более-менее вменяемо, то скинуться вам, чтобы компенсировать вам всю недополученную прибыль - звучит несколько маразматично.
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26.03.2021 00:14 Відповісти
О, распорядитель бюджета))) Мы не скидываемся в бюджет, с нас собирают налоги. При чем здесь недополученная прибыль если предпринимателям блокировали возможность работать зделав фактически безработными?
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26.03.2021 00:31 Відповісти
Безработным полагается пособие по безработице, а не "недополученная прибыль". И если ты никогда не платил в бюджет больших налогов - то и бюджет не должен тебе выплачивать компенсации, превышающие выплаченные тобой налоги.
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26.03.2021 08:33 Відповісти
Дайте пожалуйста ссылку на закон
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26.03.2021 09:26 Відповісти
Никаких законов о компенсации предпринимателям не существует.
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26.03.2021 09:43 Відповісти
Так что это чисто "добрая воля" государства на поддержку штанов. Недополученную прибыль вам НИКТО не должен компенсировать. Предпринимательство - это всегда риски и эти риски вы берете НА СЕБЯ, когда начинаете им заниматься.
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26.03.2021 09:51 Відповісти
Поскольку в Украине товары облагаются ПДВ 20% и розничные реализаторы покупают товары в стоимость которых входит ПДВ, то это означает что сумма оплаченных налогов это также 20% от всех приобретенных товаров в том числе не реализованных. Че не знал? А ну ка парируй это.
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26.03.2021 09:31 Відповісти
Стандартный перевод стрелок от тех, кто не платит налоги.
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26.03.2021 09:42 Відповісти
Погрузить и на уборку улиц, в масках и перчатках от ковида!
Кстати, пышный заголовок статьи, не соответствует показанным фотографиям.
Раздули из мухи слона, что ли?
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24.03.2021 15:00 Відповісти
Та да,канают две калеки по холоду.
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24.03.2021 15:36 Відповісти
8 тысяч им мало... пол страны так живет если не больше и выживают и не умирают,так что и вы не подавитесь
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24.03.2021 15:02 Відповісти
Пол страны живут в нищете и хотят что-бы остальные жили не лучше))))
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24.03.2021 15:56 Відповісти
Если это деньги из твоего кармана то ты так и скажи что жалко)
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24.03.2021 15:58 Відповісти
Платите налогов на копейки - получаете копейки в виде помощи.
Получите - распишитесь.
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24.03.2021 15:02 Відповісти
Вы че блин барыги,вам мало?!у людей зп 3000.закрыть их и вообще ничего не давать!будут они нам гадость по всей стране разносить.введите им кассовые аппараты завтра же !!!
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24.03.2021 15:20 Відповісти
Касові апарати - нє нам не вигідно, сплачувати податки і офіційно працевлаштовувати робітників - нє, не вигідно. А звідки ж тоді гроші брати державі на ваш порятунок??? Вісім тисяч на воротнік і досить.
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24.03.2021 15:55 Відповісти
Ти ображаєш тих хто встановив касові апарати і оформив працівників.
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24.03.2021 16:32 Відповісти
Та ні. Та і таких меншість нажаль.
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24.03.2021 21:21 Відповісти
Та салупу им на воротник
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25.03.2021 01:01 Відповісти
Зебіли повиходили на сонечку погрітися.
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24.03.2021 16:42 Відповісти
Некоторые и этих бабок не увидят , а нужно платить за газ и свет не считая шо епучие провайдеры на интернет подняли цены именно тогда , когда у людей "скрутне становище". И стоматологи как взбесились. И таксисты. Ну в принципе чему тут удивляться -закон бизнеса. Чем хуже -тем лучше. Жемчуг мелкий им.
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24.03.2021 16:49 Відповісти
мне б 8 к как 80 вобще нетденег
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24.03.2021 17:35 Відповісти
Расходитесь. Нам ещё за декабрь не дали зарплаты. Государственная фирма.
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24.03.2021 19:48 Відповісти
Эти товарищи немножко оторвались от всей мысы людей. И теперь вод так.
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24.03.2021 19:52 Відповісти
Шо то одесситов маловато - в 19 году за своего малоросса больше 80% проголосовало - ну значит у остальных эпоха бедности осталась где то сзади.
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25.03.2021 20:23 Відповісти
Тю, так если крутым одесским ФОПам 8 000 - не деньги, можно одесский фонд на Днепр направить? Для меня - это деньги.
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26.03.2021 11:00 Відповісти
 
 