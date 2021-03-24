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Роботи з реконструкції траси на Харківщині відновилися, ремонт ділянки довжиною 25 км планують закінчити наприкінці року, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Реконструкція фрагмента траси М-03 Київ - Харків триває на Харківщині. Орієнтовно роботи на всій ділянці довжиною 25 км планують закінчити наприкінці цього року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в "Укравтодорі".

Після зимової паузи на ділянку км 395 + 064 - км 420 + 050 знову виїхала важка дорожня техніка. Дорожники почали фрезерувати старе дорожнє покриття на км 397- км 398 на правій проїжджій частині з боку Полтави. Також демонтують бар'єрне огородження на км 395, відсипають земляне полотно та шар основи на ділянці км 407 – км 409. 

Роботи з реконструкції траси на Харківщині відновилися, ремонт ділянки довжиною 25 км планують закінчити наприкінці року, - Укравтодор 01

Крім того, біля межі з сусідньою областю на км 395+719 відбуваються роботи з армування монолітної плити мосту через річку Коленівка.

Роботи з реконструкції траси на Харківщині відновилися, ремонт ділянки довжиною 25 км планують закінчити наприкінці року, - Укравтодор 02

Роботи виконує турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik, яка підписала договір з "Укравтодором" у 2018 році, а незалежний технагляд здійснюють французькі інженери з компанії "Еджіс". Орієнтовно роботи на всій ділянці довжиною 25 км планують закінчити наприкінці цього року.

Роботи з реконструкції траси на Харківщині відновилися, ремонт ділянки довжиною 25 км планують закінчити наприкінці року, - Укравтодор 03

Так, згідно з проєктом, автомобільна дорога матиме по дві смуги руху в обох напрямках і належатиме до першої технічної категорії. Також буде встановлено освітлення на небезпечних ділянках і вжито додаткових заходів щодо безпеки руху.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко озвучив плани програми на 2021 рік: за його словами, планується відремонтувати і побудувати 6500 км доріг і 245 штучних споруд, включаючи мости.

Читайте також: На дорозі Лисичанськ - Бахмут почалися ремонтні роботи, маршрут планують відновити до кінця червня, - "Укравтодор"

Автор: 

дороги (3064) Харківщина (6054) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+7
25 км будут строить целый год! Мощно! Зато сколько курточек можно купить на распиленное бабло.
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24.03.2021 17:03
+4
Это хорошо
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24.03.2021 17:03
+3
Сцу...ко, за те деньги что там будут пилить до конца года, дешевле Гиперлуп поставить и еще останетса на то что бы Мандель на своей ракете на Марс отправить.
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24.03.2021 17:05
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24.03.2021 17:03 Відповісти
Пришла весна, асфальт растаял. Можно ремонтировать заново. Хорошо
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24.03.2021 17:34 Відповісти
Ачётакова,пля... Ну хтось украде (Той,кому сильно повезе,той й і враде). Ану,вгадайте,хто,***...враде.....
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24.03.2021 17:03 Відповісти
25 км будут строить целый год! Мощно! Зато сколько курточек можно купить на распиленное бабло.
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24.03.2021 17:03 Відповісти
Дятел, там не просто ремонт. От Харькова до Полтавы на М03 большая часть дороги - единое полотно, с двумя полосами по одной в каждую сторону. Они прокладывают второе полотно паралельное.
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24.03.2021 17:11 Відповісти
китай в год сроит около 10000 км.!
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24.03.2021 17:19 Відповісти
и? будут 6 лет строить дорогу Харьков-Полтава? Быстро же. Китайцы строят 4700 км БЕТОННОЙ трассы в год
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24.03.2021 17:23 Відповісти
сравнм економический уровенть китая - ведущая економика мира и Украина. Теплое с мягким не путайте.
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25.03.2021 09:12 Відповісти
может у нас такая экономика потому, что кто-то за год строит 25 км, а кто-то на вырученные бабки куртки по 620 тыс покупает? А потом кто-то приходит ко мне в комменты и рассказывает, что всё прекрасно/хуже_не_будет/дайте_им_ещё_100_дней. Где у вас дно, зебилы?
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25.03.2021 12:41 Відповісти
Сцу...ко, за те деньги что там будут пилить до конца года, дешевле Гиперлуп поставить и еще останетса на то что бы Мандель на своей ракете на Марс отправить.
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24.03.2021 17:05 Відповісти
Бегом в прокуратуру с данными кто, когда и сколько распилит там денег, ведь ты же все знаешь.
Прихвати с собой ещё знатоков, вон, на ветке их есть уже малехо.
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24.03.2021 17:12 Відповісти
Я не прислушиваюсь к советам идиотов!
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24.03.2021 17:13 Відповісти
Когда ж будет Николаев Одесса . И многое другое.
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24.03.2021 17:09 Відповісти
Чем тебя Николаев Одесса не устраивает?
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24.03.2021 17:47 Відповісти
Тем что она там никогда не была!
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24.03.2021 18:33 Відповісти
киев - харьков 395
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24.03.2021 17:14 Відповісти
киев- харьков дорога
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24.03.2021 17:15 Відповісти
А объездная Броваров брошенна и ни кто не доделывает. Впрпочем, как и ВСЁ при этих ЗЕлёных ублюдках.
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24.03.2021 17:37 Відповісти
и повезут вас,по свежеуложенному асфальту из города да в дальние райцентры лечить ковид.. да и погребение там дешевле, в чистом поле, че уж там душой кривить... Врачей там все равно нет, ибо небыло денег на достойные зарплаты врачам, а копачей по райцентрам - и рабочих мест сразу валом !
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24.03.2021 18:43 Відповісти
Почти год на РЕМОНТ 25 км трассы????
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24.03.2021 19:31 Відповісти
зрадофилы, там не только вторую нитку укрладывают, но еще и копают под них котлованы, засыпают и ставят развязки и мосты в нужных местах.
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25.03.2021 10:39 Відповісти
 
 