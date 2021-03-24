Роботи з реконструкції траси на Харківщині відновилися, ремонт ділянки довжиною 25 км планують закінчити наприкінці року, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Реконструкція фрагмента траси М-03 Київ - Харків триває на Харківщині. Орієнтовно роботи на всій ділянці довжиною 25 км планують закінчити наприкінці цього року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в "Укравтодорі".

Після зимової паузи на ділянку км 395 + 064 - км 420 + 050 знову виїхала важка дорожня техніка. Дорожники почали фрезерувати старе дорожнє покриття на км 397- км 398 на правій проїжджій частині з боку Полтави. Також демонтують бар'єрне огородження на км 395, відсипають земляне полотно та шар основи на ділянці км 407 – км 409.

Крім того, біля межі з сусідньою областю на км 395+719 відбуваються роботи з армування монолітної плити мосту через річку Коленівка.

Роботи виконує турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik, яка підписала договір з "Укравтодором" у 2018 році, а незалежний технагляд здійснюють французькі інженери з компанії "Еджіс". Орієнтовно роботи на всій ділянці довжиною 25 км планують закінчити наприкінці цього року.

Так, згідно з проєктом, автомобільна дорога матиме по дві смуги руху в обох напрямках і належатиме до першої технічної категорії. Також буде встановлено освітлення на небезпечних ділянках і вжито додаткових заходів щодо безпеки руху.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко озвучив плани програми на 2021 рік: за його словами, планується відремонтувати і побудувати 6500 км доріг і 245 штучних споруд, включаючи мости.

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