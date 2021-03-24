У затриманого найманця "ЛНР" на Харківщині виявлено схованку зі зброєю, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України виявили в Харківській області схрон із бойовими засобами ураження, в тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виробництва РФ. Це стало результатом слідчих дій щодо бойовика терористичної організації "ЛНР", якого контррозвідка СБУ затримала напередодні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби виявили в бойовика замітки з GPS-координатами, які вказували на місце в лісі неподалік від Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку з ретельно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва.

Зі схованки вилучено:

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

2 протипіхотні міни МОН-50;

30 гранат Ф-1 і РГД-5,

20 запалів до ручних гранат;

майже 6 кг пластичної вибухівки;

6 електродетонаторів;

2 запальні трубки;

десятки метрів детонуючого і вогнепровідного шнурів;

електропровід та батареї;

понад 2200 патронів калібру 5,45 та 7,62 мм.









За попередніми висновками, тайник був обладнаний учасниками незаконних озброєні формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.