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У затриманого найманця "ЛНР" на Харківщині виявлено схованку зі зброєю, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України виявили в Харківській області схрон із бойовими засобами ураження, в тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виробництва РФ. Це стало результатом слідчих дій щодо бойовика терористичної організації "ЛНР", якого контррозвідка СБУ затримала напередодні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У затриманого найманця ЛНР на Харківщині виявлено схованку зі зброєю, - СБУ 01

Співробітники спецслужби виявили в бойовика замітки з GPS-координатами, які вказували на місце в лісі неподалік від Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку з ретельно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва.

У затриманого найманця ЛНР на Харківщині виявлено схованку зі зброєю, - СБУ 02

Зі схованки вилучено:

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
2 протипіхотні міни МОН-50;
30 гранат Ф-1 і РГД-5,
20 запалів до ручних гранат;
майже 6 кг пластичної вибухівки;
6 електродетонаторів;
2 запальні трубки;
десятки метрів детонуючого і вогнепровідного шнурів;
електропровід та батареї;
понад 2200 патронів калібру 5,45 та 7,62 мм.

У затриманого найманця ЛНР на Харківщині виявлено схованку зі зброєю, - СБУ 03
У затриманого найманця ЛНР на Харківщині виявлено схованку зі зброєю, - СБУ 04
У затриманого найманця ЛНР на Харківщині виявлено схованку зі зброєю, - СБУ 05
У затриманого найманця ЛНР на Харківщині виявлено схованку зі зброєю, - СБУ 06

За попередніми висновками, тайник був обладнаний учасниками незаконних озброєні формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.

зброя (7470) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12842) силовики (2514) Харківщина (6054) сховок (125)


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Топ коментарі
+12
Донецк это уголь ,Донецк это сталь, Донецк это люди смотрящие вдаль , пришёл русский мир, ни угля нет ни стали ,и засраны стали Донецкие дали (взято из сети, автора не знаю)
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24.03.2021 17:31
+9
На кол...
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24.03.2021 17:12
+7
Такого г..вна на харьковщину много перебралось..
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24.03.2021 17:20
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24.03.2021 17:12 Відповісти
Такого г..вна на харьковщину много перебралось..
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24.03.2021 17:20 Відповісти
мда ...такой же срок как за три десятка LR22 ..во справедливость
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24.03.2021 17:21 Відповісти
Это ему дали координаты заранее приготовленной схованки, много лет назад для терактов на Харьковщине во времена активного террора на харьковщине,когда взорвали мирную ходу и погибло4 человека,когда пытались взрывать дома,завод Малышева,бронетанковый завод ,взрывали ЖД путя,подрывали ЖД Узел ст Основа,Сбили вертолёт,подрывали военкоматы.Помним и не забудем
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24.03.2021 17:21 Відповісти
Як прохідний двір. А в якій такій сумці можна перенести таку кількість зброї і через яке КПП? А поліція і СБУ зайняті охороною однієї особи і масовках біля її офісу?
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24.03.2021 17:22 Відповісти
Це терармія путіноїдів готується, на відміну від сплячки українсьої влади.
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24.03.2021 17:28 Відповісти
Донецк это уголь ,Донецк это сталь, Донецк это люди смотрящие вдаль , пришёл русский мир, ни угля нет ни стали ,и засраны стали Донецкие дали (взято из сети, автора не знаю)
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24.03.2021 17:31 Відповісти
Отправить его без металлоискателя на участки гуманитарного разминирования.
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24.03.2021 17:33 Відповісти
Расстрелять
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24.03.2021 17:41 Відповісти
У зв'язку з тим, що країна знаходиться у стані війни його треба посадити на купу з цими боеприпасамм, підвести кабель з електродетонатором, підключити батарею і здійснити акт правосуддя!
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25.03.2021 00:06 Відповісти
нехилый откоп...- стволы ищите - и далеко не 1...
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25.03.2021 01:38 Відповісти
У него профиль сапёрный судя по закладке.
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25.03.2021 19:45 Відповісти
 
 