У затриманого найманця "ЛНР" на Харківщині виявлено схованку зі зброєю, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України виявили в Харківській області схрон із бойовими засобами ураження, в тому числі реактивними штурмовими гранатами РШГ-1, виробництва РФ. Це стало результатом слідчих дій щодо бойовика терористичної організації "ЛНР", якого контррозвідка СБУ затримала напередодні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Співробітники спецслужби виявили в бойовика замітки з GPS-координатами, які вказували на місце в лісі неподалік від Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку з ретельно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва.
Зі схованки вилучено:
10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
2 протипіхотні міни МОН-50;
30 гранат Ф-1 і РГД-5,
20 запалів до ручних гранат;
майже 6 кг пластичної вибухівки;
6 електродетонаторів;
2 запальні трубки;
десятки метрів детонуючого і вогнепровідного шнурів;
електропровід та батареї;
понад 2200 патронів калібру 5,45 та 7,62 мм.
За попередніми висновками, тайник був обладнаний учасниками незаконних озброєні формувань для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території.
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