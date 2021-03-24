У порту Чорноморська виявлено контейнер із контрабандними сигаретами на 20 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
24 березня прикордонники Одеського загону блокували масштабну контрабанду сигарет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У Чорноморський морський порт прибув контейнер із вантажем "серветки". При огляді вказаного вантажу правоохоронці виявили 544 ящики тютюнових виробів іноземного виробництва.
Під виглядом серветок ділки планували доставити до Маріуполя близько 670 тис. пачок контрабандних сигарет. За попередньою оцінкою, приблизна вартість виявленого становить 20 млн гривень.
Топ коментарі
+2 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар24.03.2021 19:00
+1 Злий Грицько
показати весь коментар24.03.2021 18:54
+1 Злий Грицько
показати весь коментар24.03.2021 20:10
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Злий Грицько
показати весь коментар24.03.2021 18:54 Відповісти Мені подобається 1
Злий Грицько
показати весь коментар24.03.2021 18:57 Відповісти Мені подобається 0
Maxim Ak-Murza
показати весь коментар24.03.2021 19:00 Відповісти Мені подобається 2
Злий Грицько
показати весь коментар24.03.2021 20:10 Відповісти Мені подобається 1
Olexa Pluzh
показати весь коментар24.03.2021 19:03 Відповісти Мені подобається 0
Aleksei Pravdin
показати весь коментар24.03.2021 19:20 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Галкин #468591
показати весь коментар24.03.2021 20:46 Відповісти Мені подобається 0
Vsevolod Marchenko
показати весь коментар24.03.2021 20:53 Відповісти Мені подобається 0
Александр Иванов #442761
показати весь коментар24.03.2021 21:33 Відповісти Мені подобається 0
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар24.03.2021 23:57 Відповісти Мені подобається 0
Valera Petrov #405644
показати весь коментар25.03.2021 01:52 Відповісти Мені подобається 0
Valera Petrov #405644
показати весь коментар25.03.2021 02:03 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль