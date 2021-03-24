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Новини Фото Силовики
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У порту Чорноморська виявлено контейнер із контрабандними сигаретами на 20 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24 березня прикордонники Одеського загону блокували масштабну контрабанду сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У Чорноморський морський порт прибув контейнер із вантажем "серветки". При огляді вказаного вантажу правоохоронці виявили 544 ящики тютюнових виробів іноземного виробництва.

У порту Чорноморська виявлено контейнер із контрабандними сигаретами на 20 млн грн, - Держприкордонслужба 01
У порту Чорноморська виявлено контейнер із контрабандними сигаретами на 20 млн грн, - Держприкордонслужба 02

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У порту Чорноморська виявлено контейнер із контрабандними сигаретами на 20 млн грн, - Держприкордонслужба 03

Під виглядом серветок ділки планували доставити до Маріуполя близько 670 тис. пачок контрабандних сигарет. За попередньою оцінкою, приблизна вартість виявленого становить 20 млн гривень.

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) Іллічівськ (115) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) цигарки (975) силовики (2514)


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Топ коментарі
+2
Из Одессы, с Малой Арнаутской
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24.03.2021 19:00
+1
Там я бачу написано Майорск, це той Майорськ шо на Бамбасє?
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24.03.2021 18:54
+1
Ааааа, поняв
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24.03.2021 20:10
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Там я бачу написано Майорск, це той Майорськ шо на Бамбасє?
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24.03.2021 18:54 Відповісти
А откуда прібил?
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24.03.2021 18:57 Відповісти
Из Одессы, с Малой Арнаутской
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24.03.2021 19:00 Відповісти
Ааааа, поняв
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24.03.2021 20:10 Відповісти
Перевірити на зє-команді і негайно на фронт хлопцям.
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24.03.2021 19:03 Відповісти
Салфетки гы, ясен пень что начальник одесской таможни не при делах. Люди просто так решили блефануть
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24.03.2021 19:20 Відповісти
А, заплатили бы, как все, глядишь и салфетки были бы)
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24.03.2021 20:46 Відповісти
Кто-то из конкурентов очень громко "стукнул".
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24.03.2021 20:53 Відповісти
Все дружно открестились от того контейнера.
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24.03.2021 21:33 Відповісти
ЛЮДЯМ ПРОСТО НЕОБХОДИМО ПЕРЕСТАТЬ КУРИТЬ СИГАРЕТЫ И ПИТЬ АЛКОГОЛЬ И НАРОДЫ УНИЧТОЖАТ ПРЕСТУПНИКОВ ВСЕГО МИРА !!!
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24.03.2021 23:57 Відповісти
кингдом без кам...= ни о чём...)))
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25.03.2021 01:52 Відповісти
KINGDOM COME - Twilight Cruiser
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25.03.2021 02:03 Відповісти
 
 