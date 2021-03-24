У порту Чорноморська виявлено контейнер із контрабандними сигаретами на 20 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24 березня прикордонники Одеського загону блокували масштабну контрабанду сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У Чорноморський морський порт прибув контейнер із вантажем "серветки". При огляді вказаного вантажу правоохоронці виявили 544 ящики тютюнових виробів іноземного виробництва.





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Під виглядом серветок ділки планували доставити до Маріуполя близько 670 тис. пачок контрабандних сигарет. За попередньою оцінкою, приблизна вартість виявленого становить 20 млн гривень.